Vì sao Bệnh viện TWG Long An chưa thể có thêm nhà đầu tư?

Theo Sở Y tế Long An, tháng 3.2025, sở nhận được văn bản đề nghị tham gia đầu tư với tỷ lệ 49% cổ phần Bệnh viện TWG Long An (BV TWG Long An) của ông Trần Đức Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trần Anh và BV TWG Long An; đồng thời BV TWG Long An cũng có đề nghị tăng vốn điều lệ.

Bệnh viện TWG Long An còn nợ tiền thuê đất, thuế...

Phúc đáp các văn bản này, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, cho rằng hiện nay, chủ đầu tư BV TWG Long An còn nợ tiền thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng y tế, lũy kế hơn 101 tỉ đồng (trong đó hơn 17,6 tỉ là tiền phạt chậm nộp).

Bệnh viện TWG Long An đang cần nhà đầu tư mới ẢNH: B.B

Việc nợ tiền này đã là vi phạm Hợp đồng thuê với Sở Y tế trước đó và thuộc trường hợp phải chấm dứt hợp đồng khi được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Vì vậy, Sở Y tế Long An đề nghị chủ đầu tư BV TWG thanh toán ngay toàn bộ khoản nợ. Sau khi nhận được đầy đủ tiền, Sở Y tế Long An sẽ phối hợp với các sở ngành chức năng có liên quan xem xét đề nghị của chủ đầu tư.

Đề cập đến nội dung phản hồi từ Sở Y tế Long An, ông Lê Cao Minh, Tổng giám đốc BV TWG Long An, cho biết BV mong muốn có thêm nhà đầu tư mới là nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc hiện tại.

Ông Minh nói: "Thực tế, chủ đầu tư vẫn đảm bảo giữ mức cổ phần chi phối (51%) nên chúng tôi vẫn đảm bảo được các nghĩa vụ, cam kết sau khi chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư mới. Chúng tôi cũng cam kết, sau khi thực hiện thành công việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư mới, sẽ trả trước 50 tỉ đồng. Rất hy vọng Sở Y tế Long An xem xét lại".

"Cần nguồn vốn mới để vực dậy BV"

Dự án BV chuyên khoa Sản nhi Long An được UBND tỉnh Long An phê duyệt (tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 23.6.2011) với quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư hơn 1.309 tỉ đồng (nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ gần 323 tỉ đồng còn lại là ngân sách địa phương). Dự án được khởi công năm 2012, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017, có địa chỉ tại P.7, TP.Tân An.

BV TWG Long An với tiền thân là BV Sản nhi Long An ẢNH: B.B

Năm 2017, dự án thi công dang dở với tổng vốn đã đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng, trong khi tỉnh Long An gặp khó khăn trong việc cân đối ngân sách đối ứng. Chủ đầu tư khi đó là Sở Y tế Long An dự báo để hoàn thành được như mục tiêu thì vốn đầu tư sẽ tăng hơn 400 tỉ đồng.

Long An sau đó xin chủ trương "xã hội hóa dự án công" bằng cách cho thuê quyền khai thác cơ sở hạ tầng y tế dang dở này để tư nhân tiếp tục đầu tư như mục tiêu ban đầu của dự án.

Tháng 2.2020, Sở Y tế Long An ký hợp đồng cho Công ty CP Thế giới Kỹ Thuật (ở TP.HCM) thuê toàn bộ dự án với giá hơn 23,5 tỉ đồng/năm, thời gian thuê là 50 năm. Tỉnh Long An chuyển toàn bộ nhiệm vụ, chức năng khoa sản nhi trong BV đa khoa tỉnh Long An sang BV Sản nhi Long An (tiền thân của BV TWG Long An - PV). Điều kiện là khi hoạt động phải đảm bảo phục vụ các đối tượng bệnh nhân như một BV công của tỉnh Long An, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế của tỉnh Long An.

Ông Lê Cao Minh cho biết, với sự tham gia của nhà đầu tư xã hội hóa, sau khoảng 5 tháng tiếp nhận dự án dang dở, tháng 7.2020, BV Sản nhi Long An được vào vận hành điều trị, khám bệnh sản nhi, đúng với mục tiêu ban đầu của dự án.

"Chúng tôi đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để hoàn thành xây dựng hạ tầng, mua trang thiết bị y tế hiện đại, mời các chuyên gia đầu ngành sản nhi và cũng như thu hút, nâng cao nguồn nhân lực cho BV. BV Sản nhi Long An đưa vào hoạt động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát. Sau khi chúng tôi nỗ lực vượt qua đại dịch, bắt đầu tăng trưởng thì tháng 4.2021, BV đa khoa tỉnh Long An mở lại khoa sản nhi... Hiện, chúng tôi rất cần nguồn vốn đầu tư mới...", ông Lê Cao Minh cho biết.