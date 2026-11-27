Trên thực tế, run cơ khi plank thường do tình trạng mỏi cơ và sự điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh khi cơ thể phải duy trì lực co trong thời gian dài. Dù vậy, không phải mọi trường hợp run cơ đều là bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người tập nên dừng ngay nếu cơ thể run mạnh đến mức không còn kiểm soát được tư thế ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Vì sao người mới tập plank dễ bị run hơn?

Khả năng giữ plank phụ thuộc vào sức mạnh cơ lõi, sức bền cơ bắp và khả năng phối hợp vận động. Người chưa có nhiều kinh nghiệm thường khó duy trì lực co ổn định trong thời gian dài. Nguyên nhân chính là do các nhóm cơ chưa thích nghi tốt với bài tập.

Chẳng hạn, nếu cơ bụng chưa đủ khỏe, người tập phải huy động nhiều sức hơn để giữ thân người đúng tư thế. Trong khi đó, cơ vai và cánh tay cũng phải chịu tải để nâng đỡ phần thân trên. Khi các nhóm cơ này nhanh mỏi, hiện tượng run sẽ xuất hiện sớm.

Một nguyên nhân khác là cố gắng giữ tư thế quá lâu so với khả năng hiện tại. Nhiều người cho rằng plank càng lâu thì hiệu quả tăng cường cơ bụng càng cao. Tuy nhiên, kéo dài thời gian tập khi cơ bắp đã mỏi có thể khiến sai kỹ thuật, làm tăng áp lực không cần thiết lên vai và thắt lưng.

Tư thế không chính xác cũng khiến một số nhóm cơ phải chịu tải nhiều hơn. Ví dụ, hạ hông quá thấp sẽ làm tăng áp lực lên vùng lưng dưới, trong khi nâng hông quá cao lại khiến cơ thể không còn duy trì đúng tư thế plank.

Do đó, người mới tập không nên lấy thời gian giữ plank của người khác làm tiêu chuẩn. Khả năng duy trì đúng tư thế quan trọng hơn việc cố gắng plank thật lâu, chuyên gia vật lý trị liệu Erin Johnson tại Trung tâm Y học thể thao UW Medicine (Mỹ) cho biết.

Khi nào nên dừng plank để tránh chấn thương?

Run nhẹ ở cơ bụng, vai hoặc chân khi gần kết thúc một hiệp plank là phản ứng bình thường. Tuy nhiên, người tập không nên cố duy trì tư thế bằng mọi giá, đặc biệt khi bắt đầu mất khả năng kiểm soát cơ thể.

Khi hiện tượng run trở nên mạnh, người tập cần giảm cường độ và nghỉ ngơi. Nếu vẫn có thể kiểm soát tư thế, không đau và duy trì được nhịp thở bình thường, có thể hoàn thành hiệp tập. Ngược lại, cần dừng lại khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Đau nhói hoặc đau tăng dần ở vùng thắt lưng, cổ tay, vai hay cổ là dấu hiệu không nên bỏ qua. Cảm giác này khác với sự căng cơ, có thể do tập sai kỹ thuật hoặc đang chịu tải quá mức.

Người tập cũng nên dừng ngay nếu lưng cong hoặc cơ thể run mạnh đến mức không còn kiểm soát được tư thế. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhóm cơ không còn đủ khả năng duy trì bài tập.

Đặc biệt, chóng mặt, buồn nôn, khó thở bất thường hoặc cảm giác sắp ngất là những biểu hiện cần được chú ý. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở nghiêm trọng hoặc ngất, cần ngừng vận động và gọi cấp cứu, theo Healthline.