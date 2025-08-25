Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cơ bụng khỏe không chỉ để dáng đẹp mà còn giúp sống lâu hơn

Ngọc Quý
Ngọc Quý
25/08/2025 11:08 GMT+7

Một trong những yếu tố ít được nhắc đến nhưng quan trọng cho tuổi thọ chính là sức mạnh cơ bụng. Cơ bụng khỏe không chỉ giúp hình thể thon gọn mà còn ổn định cột sống và phòng ngừa chấn thương, đặc biệt là khi về già.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san JAMA Network Open cho thấy khi kết hợp tập tăng sức mạnh, trong đó có tập cơ bụng, với các bài tập sức bền có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm. Đặc biệt, nguy cơ này thấp hơn đến 30% so với chỉ tập sức bền, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Không chỉ để dáng đẹp: cơ bụng khỏe giúp sống lâu hơn - Ảnh 1.

Cơ bụng săn chắc giúp cải thiện khả năng vận động và giữ thăng bằng

ẢNH MINH HỌA: AI

Cơ bụng khỏe mạnh góp phần sống khỏe, sống lâu nhờ những tác động sau:

Chống bệnh mạn tính

Tập luyện sức mạnh, trong đó có cơ bụng, giúp tăng mật độ xương, sức mạnh cơ, cải thiện chuyển hóa, tăng khả năng chịu lực của tim và mạch máu. Tăng khối lượng cơ, đặc biệt là nhóm cơ lõi gồm cơ bụng, lưng và hông, giúp cải thiện chức năng chuyển hóa đường huyết, lipid máu, huyết áp và kiểm soát cân nặng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tim mạch hay ung thư.

Phòng ngừa té ngã

Cơ bụng chắc khỏe sẽ giảm nguy cơ chấn thương ở cả người lao động và người cao tuổi. Nhiều bằng chứng nghiên cứu chứng minh cơ bụng khỏe sẽ cải thiện đáng kể khả năng cân bằng động và tĩnh.

Khi cơ bụng mạnh lên, phản xạ thân người trong tình huống mất thăng bằng được cải thiện, từ đó giảm nguy cơ té ngã. Té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật ở người cao tuổi.

Cột sống khỏe, giảm đau lưng

Cơ bụng đóng vai trò cực kỳ quan trọng với chức năng hỗ trợ cột sống. Khi nhóm cơ này khỏe, tính linh hoạt, cân bằng, độ ổn định của cơ thể sẽ tăng. Nguy cơ bị đau lưng cũng sẽ giảm đáng kể.

Cơ bụng cũng giúp duy trì tư thế tốt, cải thiện vận động, chống gù lưng và hỗ trợ chức năng của tim phổi. Tất cả làm giảm nguy cơ bệnh mạn tính và chấn thương.

Cải thiện khả năng sinh hoạt

Các bài tập tăng sức mạnh với cơ bụng củng cố độ vững chắc của các hoạt động như đứng lên, ngồi xuống, cúi nhặt vật nặng hay vặn mình. Nghiên cứu lớn trên chuyên san JAMA Network Open đã phân tích dữ liệu của hơn 115.000 người. Kết quả cho thấy những người tập luyện tăng sức mạnh ít nhất 2 lần/tuần cho thấy nguy cơ tử vong thấp hơn đến 30% so với người không tập, theo Medical News Today.

Khám phá thêm chủ đề

cơ bụng kiểm soát cân nặng ung thư Đau lưng Cột sống
