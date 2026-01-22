Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tập plank hay cardio trước sẽ tốt hơn cho cơ bụng?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/01/2026 00:07 GMT+7

Plank là bài tập tác động vào nhóm cơ lõi, gồm cơ bụng, cơ lưng sâu, cơ mông và các cơ quanh hông. Vai trò chính của bài tập này là ổn định thân người và bảo vệ cột sống.

Trên thực tế, plank không làm giảm mỡ bụng. Tác dụng chủ yếu của plank là cải thiện khả năng kiểm soát thân người, sức bền cơ bụng và tăng cường khả năng vận động trong các bài tập, đặc biệt là các bài cardio như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hay đạp xe, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Tập plank hay cardio trước sẽ tốt hơn cho cơ bụng ? - Ảnh 1.

Nếu người tập plank không còn giữ được tư thế chuẩn, cổ gồng quá mức thì đó là dấu hiệu cho thấy cần giảm thời lượng hoặc độ khó của bài tập

ẢNH: AI

Do đó, thứ tự tập plank trước hay cardio trước cần được cân nhắc dựa trên mục tiêu buổi tập và mức độ mệt mỏi của cơ. Trên thực tế, cơ lõi hoạt động không chỉ trong lúc plank mà còn trong các bài cardio như chạy bộ, đạp xe hay bơi.

Khi chạy, cơ bụng và cơ lưng sâu giúp giữ thân người ổn định. Điều này cho thấy plank đóng vai trò hỗ trợ, giúp các động tác chạy vững vàng hơn.

Các nghiên cứu thể thao cho thấy khi tập cardio cường độ cao, đặc biệt là chạy nhanh, các cơ lõi sẽ dễ bị mỏi hơn. Nếu tập plank ngay sau đó sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật cũng như hiệu suất. Chẳng hạn, cơ lõi mỏi sẽ khiến người tập dễ ưỡn lưng, mất kiểm soát khung chậu hoặc gồng vai cổ, từ đó khiến tư thế bài tập bị sai lệch.

Do đó, nếu mục tiêu tập luyện là cải thiện hiệu suất của bài tập plank, tăng cường khả năng kiểm soát cơ bụng thì nên tập plank trước, cardio sau. Khi cơ bụng còn khỏe và chưa bị mỏi, người tập sẽ dễ giữ đúng tư thế, thở đều và cảm nhận rõ cơ bụng đang hoạt động.

Tuy nhiên, nếu tập plank trước thì không nên tập quá nhiều. Các hiệp plank nên ngắn trong khoảng 15-30 giây mỗi hiệp. Cách tập này giúp kích hoạt cơ lõi mà không gây mỏi cơ, nhờ vậy không ảnh hưởng đến hiệu suất của bài cardio sau đó.

Với những người tập luyện để giảm mỡ và săn chắc toàn thân, thứ tự tập plank hay cardio trước không quá quan trọng. Hiệu quả giảm mỡ phụ thuộc chủ yếu vào tổng mức tiêu hao calo và duy trì đều đặn.

Dù tập plank trước hay sau thì cũng cần chú ý một số dấu hiệu cảnh báo. Trong khi plank, nếu người tập không còn giữ được tư thế chuẩn, không còn thở đều, lưng dưới đau mỏi hoặc vai, cổ gồng quá mức thì đó là dấu hiệu cho thấy cần giảm thời lượng hoặc độ khó của plank, theo Verywellfit.

Tin liên quan

Cơ bụng khỏe không chỉ để dáng đẹp mà còn giúp sống lâu hơn

Cơ bụng khỏe không chỉ để dáng đẹp mà còn giúp sống lâu hơn

Một trong những yếu tố ít được nhắc đến nhưng quan trọng cho tuổi thọ chính là sức mạnh cơ bụng. Cơ bụng khỏe không chỉ giúp hình thể thon gọn mà còn ổn định cột sống và phòng ngừa chấn thương, đặc biệt là khi về già.

Khám phá thêm chủ đề

cơ bụng plank CARDIO giảm mỡ bụng Chạy bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận