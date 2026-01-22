Tập plank hay cardio trước sẽ tốt hơn cho cơ bụng?

Trên thực tế, plank không làm giảm mỡ bụng. Tác dụng chủ yếu của plank là cải thiện khả năng kiểm soát thân người, sức bền cơ bụng và tăng cường khả năng vận động trong các bài tập, đặc biệt là các bài cardio như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hay đạp xe, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Nếu người tập plank không còn giữ được tư thế chuẩn, cổ gồng quá mức thì đó là dấu hiệu cho thấy cần giảm thời lượng hoặc độ khó của bài tập ẢNH: AI

Do đó, thứ tự tập plank trước hay cardio trước cần được cân nhắc dựa trên mục tiêu buổi tập và mức độ mệt mỏi của cơ. Trên thực tế, cơ lõi hoạt động không chỉ trong lúc plank mà còn trong các bài cardio như chạy bộ, đạp xe hay bơi.

Khi chạy, cơ bụng và cơ lưng sâu giúp giữ thân người ổn định. Điều này cho thấy plank đóng vai trò hỗ trợ, giúp các động tác chạy vững vàng hơn.

Các nghiên cứu thể thao cho thấy khi tập cardio cường độ cao, đặc biệt là chạy nhanh, các cơ lõi sẽ dễ bị mỏi hơn. Nếu tập plank ngay sau đó sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật cũng như hiệu suất. Chẳng hạn, cơ lõi mỏi sẽ khiến người tập dễ ưỡn lưng, mất kiểm soát khung chậu hoặc gồng vai cổ, từ đó khiến tư thế bài tập bị sai lệch.

Do đó, nếu mục tiêu tập luyện là cải thiện hiệu suất của bài tập plank, tăng cường khả năng kiểm soát cơ bụng thì nên tập plank trước, cardio sau. Khi cơ bụng còn khỏe và chưa bị mỏi, người tập sẽ dễ giữ đúng tư thế, thở đều và cảm nhận rõ cơ bụng đang hoạt động.

Tuy nhiên, nếu tập plank trước thì không nên tập quá nhiều. Các hiệp plank nên ngắn trong khoảng 15-30 giây mỗi hiệp. Cách tập này giúp kích hoạt cơ lõi mà không gây mỏi cơ, nhờ vậy không ảnh hưởng đến hiệu suất của bài cardio sau đó.

Với những người tập luyện để giảm mỡ và săn chắc toàn thân, thứ tự tập plank hay cardio trước không quá quan trọng. Hiệu quả giảm mỡ phụ thuộc chủ yếu vào tổng mức tiêu hao calo và duy trì đều đặn.

Dù tập plank trước hay sau thì cũng cần chú ý một số dấu hiệu cảnh báo. Trong khi plank, nếu người tập không còn giữ được tư thế chuẩn, không còn thở đều, lưng dưới đau mỏi hoặc vai, cổ gồng quá mức thì đó là dấu hiệu cho thấy cần giảm thời lượng hoặc độ khó của plank, theo Verywellfit.