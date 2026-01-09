Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tập plank: Giữ bao nhiêu giây thì có lợi cho cơ bụng và cột sống?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
09/01/2026 00:27 GMT+7

Khi plank đúng cách, các cơ vùng bụng, lưng dưới, hông và mông cùng hoạt động để giữ thân người thẳng. Nhờ đó, plank giúp tăng sức bền của cơ bụng và cải thiện khả năng ổn định cột sống, đặc biệt là cột sống thắt lưng.

Plank là một bài tập co cơ tĩnh, tức là cơ bắp phải giữ căng trong một tư thế cố định thay vì co duỗi liên tục như gập bụng. Plank được xem là bài tập ít gây áp lực hơn cho lưng so với nhiều động tác gập bụng truyền thống, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Tập plank: giữ bao nhiêu giây thì có lợi cho cơ bụng và cột sống ? - Ảnh 1.

Khi plank, người tập nên tập trung vào kỹ thuật thay vì cố duy trì thật lâu

ẢNH: AI

Với thời lượng plank mỗi ngày, không có một con số cố định phù hợp cho tất cả mọi người. Điều quan trọng không phải là giữ plank được bao lâu mà là có giữ đúng được tư thế hay không.

Với đa số người tập, chỉ cần plank khoảng 10-30 giây mỗi hiệp, lặp lại nhiều hiệp, đã đủ để cơ bụng được kích thích hiệu quả. Nếu cố giữ quá lâu trong khi lưng bị chùng xuống, cổ gồng cứng hoặc phải nín thở, thì lợi ích cho cơ bụng, cột sống sẽ giảm đi. Thậm chí, nỗ lực này còn có thể gây khó chịu hoặc đau lưng.

Một số bằng chứng nghiên cứu đo sức bền plank cho thấy người trẻ khỏe có thể giữ plank trên một phút, thậm chí hơn. Tuy nhiên, những con số này chủ yếu dùng để đánh giá sức bền, chứ không phải là tiêu chuẩn mà mọi người cần hướng đến.

Nếu mục tiêu tập plank để cải thiện sức khỏe và thể lực, người tập không cần cố plank càng lâu càng tốt. Thay vào đó, plank giữ được 20-40 giây với tư thế chuẩn, lặp lại 3-4 lần, thường đã đủ để kích thích cơ bụng và các nhóm cơ khác.

Kỹ thuật plank đúng đóng vai trò rất quan trọng. Khi plank, người tập nên giữ thân người thẳng từ đầu đến gót chân, không để lưng dưới chùng xuống. Vai nên được đẩy nhẹ ra xa tai, tránh nhún vai hoặc gồng cổ.

Quan trọng nữa là vẫn phải thở đều. Nếu người tập phải nín thở để giữ tư thế thì đó là dấu hiệu cho thấy thời gian plank đã vượt quá khả năng hiện tại. Nín thở làm cơ bắp thiếu ô xy, gây mệt mỏi nhanh hơn, làm giảm hiệu quả và mất sức bền.

Nếu bạn muốn plank mỗi ngày, hãy xem đây là một bài tập duy trì và rèn kỹ thuật hơn là cố gắng cải thiện sức bền. Những ngày thường, người tập hãy plank với thời gian vừa phải và đúng kỹ thuật. Trong tuần nên có một vài buổi hãy tăng thử thách bằng cách tập các biến thể plank khác. Cách tập này giúp cơ bụng và cột sống được rèn luyện đều đặn, hiệu quả mà vẫn an toàn, theo Verywellfit.

Tin liên quan

Làm sao để tập plank chuẩn xác và hiệu quả?

Làm sao để tập plank chuẩn xác và hiệu quả?

Plank có thể cùng lúc tác động đến nhiều nhóm cơ trên cơ thể. Động tác này dễ thực hiện nên được nhiều người lựa chọn. Một số mẹo có thể giúp người tập plank lâu hơn.

Khám phá thêm chủ đề

plank cơ bụng Cột sống Gập bụng Đau lưng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận