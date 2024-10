Vì sao Bình Phước giảm hơn 1.995 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024?

Chiều 31.10, HĐND tỉnh Bình Phước tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), thông qua 12 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.



Theo đó, nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 chỉ hơn 3.674 tỉ đồng, giảm hơn 1.995 tỉ đồng so với kế hoạch năm 2024 đã được HĐND tỉnh Bình Phước thông qua ngày 8.12.2023 (hơn 5.630 tỉ đồng). Toàn bộ số vốn điều chỉnh đều từ nguồn ngân sách địa phương. Các dự án giảm vốn chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng, chưa đấu thầu và không có khả năng giải quyết hết số vốn được giao.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, phát biểu tại kỳ họp ẢNH: H.G

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, trong 9 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.409 tỉ đồng (bằng 61% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 58% dự toán HĐND tỉnh Bình Phước thông qua).

Đáng chú ý, một số nguồn thu 9 tháng đạt thấp so với cùng kỳ năm 2023 như thu từ doanh nghiệp địa phương (giảm 17%); thu từ doanh nghiệp T.Ư (giảm 14%); thu lệ phí trước bạ (giảm 20%); thu tiền sử dụng đất (giảm 52%); tiền thuê đất (giảm 79%). Nguyên nhân được UBND tỉnh Bình Phước chỉ ra là do tình hình kinh doanh bất động sản trầm lắng, tiền sử dụng đất của các dự án từ đầu năm chưa thực hiện được, tiền sử dụng đất do người dân chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh thấp…

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp ẢNH: H.G

Việc một số nguồn thu ngân sách tại địa phương giảm đã tác động không nhỏ đến kế hoạch chi ngân sách tại địa phương.

UBND tỉnh Bình Phước cũng đã đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh đầu tư công những tháng cuối năm 2024 như chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt; thanh toán vốn đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết thực hiện việc điều chuyển cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.