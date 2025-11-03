Vì sao bố mẹ Tạ Đình Phong không chấp nhận Vương Phi?

Ngay cả trong dịp sinh nhật Tạ Đình Phong năm 2025, gia đình nam diễn viên cũng không mời nữ ca sĩ cùng tham dự. Sự thờ ơ của bố mẹ Tạ Đình Phong với Vương Phi không phải lần đầu xảy ra. Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Tạ Đình Phong và Vương Phi không đăng ký kết hôn, cũng không có con chung.

Quan điểm truyền thống khiến Vương Phi mất điểm với cha mẹ Tạ Đình Phong

Trong quan niệm của thế hệ trước, gia đình đúng nghĩa phải có hôn thú và con cái ruột thịt. Bởi vậy, mối quan hệ giữa Vương Phi - Tạ Đình Phong không được xem là chính thức trong mắt bố mẹ nam diễn viên, dẫn đến việc họ không thật sự xác nhận và ủng hộ.

Tạ Đình Phong và Vương Phi nhiều năm gắn bó nhưng vẫn chưa kết hôn Ảnh: Sina

Trái ngược với Vương Phi, Trương Bá Chi - vợ cũ của Tạ Đình Phong lại nhận được nhiều thiện cảm từ gia đình chồng cũ, dù cặp đôi đã ly hôn nhiều năm.

Cha mẹ Tạ Đình Phong nhiều lần công khai khen ngợi Trương Bá Chi vì cách cô nuôi dạy hai con trai. Theo truyền thông, ngay cả trong đời sống riêng tư, họ vẫn gọi cô là con dâu. Mẹ Tạ Đình Phong - bà Địch Ba Lạp từng nhiều lần ca ngợi Trương Bá Chi trong các cuộc phỏng vấn và đánh giá cô là một người mẹ tốt.

Nữ diva Vương Phi có phong cách sống tự do, không ràng buộc, điều khiến phụ huynh Tạ Đình Phong khó chấp nhận Ảnh: Weibo

Gần đây, Trương Bá Chi tham gia chương trình Một đường hoa nở và gây thiện cảm với khán giả nhờ thái độ giản dị, chủ động giúp đỡ người khác và giữ tinh thần ổn định. Trước đó, nữ diễn viên từng bị đánh giá là cá tính mạnh, khó hòa hợp, nhưng theo thời gian, hình ảnh của cô dần được nhìn nhận lại theo hướng tích cực. Ngay cả Lưu Gia Linh - nghệ sĩ kỳ cựu, "chị đại" của giới giải trí Hồng Kông cũng dành lời khen cho sự chân thành và đáng tin cậy của Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi được mô tả là người mạnh mẽ, trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn nên luôn có xu hướng tự bảo vệ bản thân. Trong hôn nhân, cả cô và Tạ Đình Phong từng nỗ lực nhường nhịn nhau, nhưng khác biệt về tính cách dần bộc lộ theo thời gian. Tạ Đình Phong vốn ít trải qua khó khăn và không quen chịu áp lực, trong khi Trương Bá Chi đôi lúc bộc trực, dẫn đến những mâu thuẫn không thể hòa giải.

Bố mẹ Tạ Đình Phong từng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng và ca ngợi Trương Bá Chi, dù cả hai đã ly hôn nhiều năm Ảnh: SCMP

Cuối cùng, cả hai chọn cách chia tay trong hòa bình, đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu. Tạ Đình Phong không tranh quyền nuôi con và tôn trọng vai trò làm mẹ của Trương Bá Chi - điều cho thấy sự tin tưởng của anh đối với cô trên cương vị phụ huynh.

Trong khi hình ảnh người mẹ tận tụy giúp Trương Bá Chi nhận được nhiều thiện cảm, Vương Phi - theo đuổi lối sống tự do, phóng khoáng lại khiến một bộ phận khán giả khó đồng cảm, đặc biệt hai con gái ruột của nữ ca sĩ từng vướng scandal.

Khán giả hiện đánh giá người nổi tiếng không chỉ qua sự nghiệp hay chuyện tình cảm, mà còn qua cách họ làm cha mẹ. Sự "lội ngược dòng" hình tượng của Trương Bá Chi bắt nguồn từ chính hành động thực tế, thay vì chiến lược hình ảnh.