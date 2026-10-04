Vì sao bóng đá Hàn Quốc thành công ở 4 kỳ ASIAD liên tiếp?

Chiều sâu của chiến lược phát triển

4 kỳ ASIAD liên tiếp, bóng đá nam Hàn Quốc đều giành HCV, từ Incheon 2014, Jakarta - Palembang 2018, Hàng Châu 2022 đến kỳ ASIAD Aichi Nagoya. Đây không còn là chuỗi thành tích mang tính may mắn hay sự vượt trội của một thế hệ. Đằng sau đó là quá trình chuẩn bị lâu dài, từ đào tạo trẻ, môi trường thi đấu đến cách Hàn Quốc xác định ASIAD là một mục tiêu thực sự quan trọng.

Ủy viên Thường vụ AFC, Trưởng BTC thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 20, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao linh vật cho đội vô địch U.23 Hàn Quốc ẢNH: THÙY LINH

Điều đáng chú ý là Hàn Quốc vô địch bốn lần với các thế hệ. Cầu thủ thay đổi, HLV thay đổi, nhưng sức mạnh vẫn được duy trì. Đây mới chính là điều khiến bóng đá Hàn Quốc đáng nể. Ngay Nhật Bản, bại tướng 3 lần liên tiếp ở trận chung kết cũng phải thừa nhận đối thủ đồng đều và có sức mạnh chiều sâu hơn.

Khác biệt đầu tiên của Hàn Quốc so với phần còn lại là họ có nguồn cầu thủ trẻ rất dồi dào. Các cầu thủ được phát hiện và đào tạo từ sớm, trải qua môi trường cạnh tranh trước khi bước vào bóng đá chuyên nghiệp. Thế nên khi chuẩn bị cho ASIAD, Hàn Quốc thường có nhiều lựa chọn chất lượng, khi đa phần các cầu thủ đã quen với áp lực và tốc độ của bóng đá đỉnh cao.

Niềm vui chiến thắng của Hàn Quốc ẢNH: THÙY LINH

Điểm mạnh thứ 2 chính là chất lượng giải K-League. Đó là một bệ phóng quan trọng. Chính K-League tạo môi trường để các cầu thủ trẻ liên tục va chạm với những đối thủ giàu kinh nghiệm. Muốn có vị trí trong đội hình chính, họ phải cạnh tranh bằng năng lực thực sự. Các tuyển thủ dự ASIAD của Hàn Quốc không chỉ có kỹ năng mà còn hiểu cách xử lý những trận đấu căng thẳng, đủ năng lượng và dũng khí để thể hiện một cách tốt nhất.

Một động lực đặc biệt khiến Hàn Quốc quyết tâm với ASIAD là câu chuyện nghĩa vụ quân sự. Theo chính sách của Hàn Quốc, các cầu thủ nam giành HCV ASIAD có thể được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Vì vậy, nhiều cầu thủ U.23 Hàn Quốc không bao giờ xem ASIAD là một giải đấu danh dự. Chính động lực này làm cầu thủ Hàn Quốc thi đấu với mức độ quyết tâm rất cao.

Điểm mạnh mang lại thành công khác cho Hàn Quốc chính là nhờ họ tận dụng tốt quy định độ tuổi của ASIAD. Theo đó, các đội được tăng cường 3 cầu thủ trên 23 để làm dày hơn chất lượng đội hình và đội bóng xứ sở kim chi đã khai thác tối đa điều này. Họ có 3 cầu thủ gồm đội trưởng Lee Gihy-uk (26 tuổi), tiền vệ Eom Ji-sung, tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới U.23 Nhật Bản (24 tuổi) ở chung kết và Yang Hyun-jun (24 tuổi).

Tốc độ, sức mạnh của cầu thủ Hàn Quốc nhỉnh hơn so với Nhật Bản ẢNH: THÙY LINH

Với một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tuổi bình quân 22,76, trong khi nhiều đối thủ tranh chấp khác đều dưới 22, thậm chí Nhật Bản chỉ có 20,69 tuổi, nên không bất ngờ khi đội U.23 Hàn Quốc tỏ ra vững vàng hơn về lối đá. Như trong trận chung kết, họ không cần cầm bóng nhiều, chủ yếu giữ cự ly, tranh chấp, đoạt bóng rồi chuyển trạng thái nhanh, tận dụng sai lầm của đối phương. Họ không cần pressing quá dữ dội, chỉ cần tạo ra khoảnh khắc có chất lượng cao hơn đối thủ.

Giỏi và may hơn đối thủ

Tâm lý thi đấu cũng là một lợi thế của Hàn Quốc. Họ có nền tảng thể lực tốt, cường độ vận động và tinh thần chiến đấu cao, thường không dễ đánh mất niềm tin khi trận đấu trở nên khó khăn. Ở ASIAD, khi khoảng cách trình độ giữa các đội không phải lúc nào cũng lớn, yếu tố tâm lý góp phần quyết định kết quả. Bài học của Nhật Bản chính là dù có kỹ thuật tốt, biết kiểm soát và tìm khoảng trống nhưng thiếu bản lĩnh trong các tình huống quyết định và cả sự không may mắn (chấn thương sớm của mũi nhọn Uche Nwadike) nên đã thất bại trước đối thủ biết duy trì sức ép đến những phút cuối.

U.23 Hàn Quốc đoạt chức vô địch bóng đá nam 4 kỳ liên tiếp lại ASIAD ẢNH: THÙY LINH

Một điểm quan trọng khác, Hàn Quốc không bao giờ phụ thuộc vào một ngôi sao. Trước đây Son Heung-min từng là gương mặt nổi bật, sau đó đến Hwang Hee-chan, Lee Seung-woo, Lee Kang-in và nhiều cầu thủ khác. Nhưng lối chơi của Hàn Quốc vẫn là sức mạnh tập thể và độ gắn kết rất cao. Chính những tài năng này vừa duy trì sức cạnh tranh qua nhiều thế hệ, vừa là đòn bẩy đốc thúc các nhân tố mới xuất hiện. ASIAD lần này cho thấy Hàn Quốc đã có một thế hệ đồng đều trưởng thành để làm nền tảng cho thế hệ tiếp theo tiếp nối.

Bốn chức vô địch ASIAD liên tiếp cho thấy bóng đá Hàn Quốc rất xem trọng giải đấu ở cấp độ U.23+3 này. Họ thành công vì biết cách biến ASIAD từ một sân chơi thành một mục tiêu. Họ có cầu thủ đủ chất lượng, môi trường đủ cạnh tranh, động lực đủ lớn và bản lĩnh đủ mạnh để biến lợi thế thành những chức vô địch. Đó mới là khoảng cách lớn nhất giữa Hàn Quốc với phần còn lại của bóng đá châu Á.