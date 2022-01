Vì sao bong gân lại gây đau nhức khó chịu?

Các số liệu ở Mỹ cho thấy khoảng 75% chấn thương ở mắt cá chân là do bong gân. Hầu hết các ca bị bong gân có thể khỏi sau vài tuần, theo chuyên trang về sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tuy nhiên, một số trường hợp bong gân có thể dẫn đến các vấn đề mạn tính như đau nhức, khớp yếu và viêm khớp.

Ngoài mắt cá chân, bong gân còn thường xuất hiện ở một số vị trí cơ thể khác như đầu gối, cổ tay và ngón tay cái. Bong gây xảy ra do rách hoặc giãn dây chằng nối các khớp lại với nhau.

Nguyên nhân gây bong gân thường là do các cử động xoay hay vặn khớp không đúng tư thế. Khi xảy ra bong gân, trong khớp thường sẽ phát ra tiếng kêu, sau đó là các triệu chứng như đau, sưng, bầm tím và khó cử động khớp.





Để ngăn ngừa bong gân, mọi người cần tránh các tư thế hay hoạt động dễ gây chấn thương. Ví dụ, bong gân mắt cá chân thường xảy ra khi chúng ta nhảy từ trên cao xuống và tiếp đất không đúng cách. Một nguyên nhân khác là do trượt té khi tập luyện thể thao, đi bộ trên bề mặt nghiêng hoặc trơn trượt. Tránh các tình huống này sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị bong gân ở mắt cá chân.

Trong khi đó, bong gân đầu gối thường do động tác xoay đột ngột khi vận động hay chơi thể thao. Bong gân cổ tay do chống mạnh bàn tay xuống đất khi té ngã. Bong gân ngón tay cái thường do vận động quá mức khi chơi thể thao, chẳng hạn như quần vợt, theo tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ).

Tập luyện thể thao khi cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi sẽ làm tăng nguy cơ bong gân. Nguyên nhân là vì các cơ bắp khi đã mệt mỏi sẽ không còn nâng đỡ và hỗ trợ tốt cho khớp xương nữa.

Muốn giảm rủi ro bị bong gân, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) khuyến cáo mọi người cần ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên để duy trì cơ bắp khỏe mạnh. Đặc biệt, trước khi tập luyện thì phải kéo giãn cơ và khởi động kỹ, theo Healthline.