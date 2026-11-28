Theo Bloomberg, việc hội đồng quản trị Nvidia phục chức cho Jensen Huang hôm 23.11 cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của Huang với công ty và của công ty đối với thị trường chứng khoán nói chung.

Quyết định mở rộng ứng dụng GPU từ đồ họa game sang tính toán AI của Huang đã đưa Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới theo giá trị thị trường. Đỉnh điểm vào tháng 10, vốn hóa thị trường của công ty đạt gần 5.800 tỉ USD.

CEO Nvidia Jensen Huang ẢNH: REUTERS

Đây là lý do tại sao Jensen Huang và Nvidia lại có ảnh hưởng lớn với thế giới như vậy.

Khi cơn sốt ChatGPT bùng nổ, giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng 14 lần trong vài năm. Nhu cầu về chip AI tăng vọt khi nhu cầu trung tâm dữ liệu liên tục bùng nổ, từ Alphabet, Amazon đến Microsoft đều săn đón chip AI của Nvidia. Giữa năm 2024, vốn hóa thị trường của Nvidia đã vượt ba công ty kể trên. Năm 2025, Nvidia trở thành công ty đầu tiên vượt mốc vốn hóa 4.000 tỉ USD và sau đó là 5.000 tỉ USD. Đến đầu tháng 10, vốn hóa thị trường của Nvidia đạt gần 5.800 tỉ USD.

Sau những tiết lộ về mối quan hệ ngoài luồng của Huang, giá trị của Nvidia đã giảm xuống còn khoảng 3.000 tỉ USD vào ngày 20.11.

Sự trỗi dậy của đế chế Nvidia

Nvidia chiếm thị phần áp đảo trong doanh số bán các chip tiên tiến xử lý tác vụ AI. Việc này bắt đầu từ nhiều năm trước khi AI bùng nổ, Nvidia đã tập trung vào các bộ xử lý đồ họa (GPU) có thể làm được nhiều việc hơn ngoài chơi game. Hãng duy trì vị trí dẫn đầu bằng cách tung ra các thiết kế mới mỗi năm. Quy mô và sức mua của thị trường giúp Nvidia luôn đi trước, khiến các đối thủ nhỏ hơn khó bắt kịp.

Sau đó cơn sốt AI bùng nổ, chip của Nvidia lại là lựa chọn hàng đầu để huấn luyện các mô hình học máy. Từ năm 2024, Nvidia không chỉ cung cấp chip và hạ tầng tính toán cho ngành AI mà còn mở rộng hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp chủ chốt. Hãng đã đầu tư mạnh vào các công ty AI đầu ngành như OpenAI, SpaceX và Mistral của Pháp. CEO Nvidia cũng đi khắp thế giới, bắt tay cùng các công ty công nghệ để xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Đó là một mối quan hệ cộng sinh: Nvidia giúp tài trợ cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI, thúc đẩy nhu cầu đối với chip của Nvidia.

Trung Quốc có chip AI Nvidia bằng cách nào?

Trong phần lớn hai năm qua, thị phần của Nvidia dao động quanh mức 8% tổng giá trị tất cả các công ty S&P 500. Công ty chip này trở thành chuẩn mực cho thị trường chứng khoán Mỹ. Do tầm ảnh hưởng lớn, "sức khỏe tài chính" của công ty có thể tác động đáng kể đến thị trường.

Vai trò không thể thay thế của CEO Jensen Huang