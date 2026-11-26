Theo Nikkei Asia, hôm 25.11, cổ phiếu của Nvidia giảm ngày thứ hai liên tiếp, trong khi S&P Global Ratings cảnh báo về khả năng hạ bậc tín nhiệm của Nvidia do những lo ngại về quản trị doanh nghiệp. Trước đó, có lúc cổ phiếu Nvidia giảm mạnh tới 9,1%.

Ngày 25.11, S&P cho biết họ đã đưa xếp hạng tín nhiệm AA của Nvidia vào diện CreditWatch với triển vọng tiêu cực trong 90 ngày. Trong thời gian đó, cơ quan này có thể hạ xếp hạng của Nvidia xuống một bậc nếu phát hiện những bất cập trong công tác quản trị doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục.

"Những sự cố được công khai gần đây đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về hiệu quả trong quản trị và điều hành của Nvidia. Trong đó có cả tính độc lập của hội đồng quản trị và rủi ro với nhân vật chủ chốt", Nikkei dẫn thông báo của S&P.

Việc hạ một bậc xếp hạng sẽ đưa Nvidia xuống "AA-minus".

Ông Jensen Huang xin lỗi nhân viên NVIDIA, tiết lộ đang trị liệu tâm lý

Khó khăn bủa vây Nvidia chỉ hai ngày sau khi tỉ phú Jensen Huang được phục chức CEO và chủ tịch. Cổ phiếu Nvidia đã tăng giá mạnh trong thời gian ngắn, kéo theo đà tăng của các cổ phiếu ngành AI vào đầu tuần.

Nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang buộc rời chức vào ngày 12.11 sau loạt cáo buộc liên quan đến việc ngoại tình. Ban đầu, hội đồng quản trị công ty bác bỏ khả năng ông Huang quay trở lại và bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm thời. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Jensen Huang. Đến ngày 23.11, hội đồng quản trị Nvidia cho biết họ đã nhất trí quyết định đưa ông Huang trở lại, có hiệu lực ngay lập tức. Cổ phiếu Nvidia tăng 31,5% trong ngày CEO Jensen Huang quay lại.

Trong cuộc họp toàn thể nhân viên Nvidia sáng 24.11, ông Jensen Huang xin lỗi nhân viên và nói rằng quyết định phục chức đến từ hội đồng quản trị, chứ không phải từ chính phủ. Tuy nhiên, việc ông trở lại vị trí CEO lại dẫn đến xung đột với những người theo đường lối đối ngoại cứng rắn tại quốc hội. Ông Huang dự kiến sẽ phải điều trần trước quốc hội vào tuần tới. Trước đó, ông sẽ điều trần trước ba ủy ban Hạ viện trong một cuộc họp kín, sau đó có một cuộc điều trần khác tại cuộc họp công khai của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Các nhà lập pháp đã chỉ trích cả việc phục chức cho ông Huang và vai trò của ông Trump trong quyết định đó. Một số người nhấn mạnh câu hỏi về việc Nvidia tuân thủ thế nào các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, các hoạt động quản lý của công ty và liệu an ninh quốc gia có bị ảnh hưởng do mối quan hệ của ông với Alice Huang, người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc hay không.

Theo Nikkei, ngoài những câu hỏi liên quan đến Jensen Huang và Nvidia, các nhà đầu tư dường như đang lo ngại về biện pháp kiểm soát xuất khẩu gần đây đã hạn chế việc tiếp cận chip của Mỹ. Tuần trước, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã công bố các quy định mới nhằm hạn chế các công ty Trung Quốc tiếp cận các chip AI tiên tiến tại trung tâm dữ liệu ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Brazil. Tuần này, BIS đã thêm Megaspeed có trụ sở tại Singapore và các công ty liên quan đến điện toán đám mây khác vào danh "sách đen" thương mại. Bà Alice Huang từng là giám đốc điều hành của Megaspeed.