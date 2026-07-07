Vì sao chặt hàng cây trên sông Quán Trường ở Nha Trang?

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa đã triển khai phát quang hàng cây mọc tự nhiên ở bờ hữu sông Quán Trường, đoạn từ hạ lưu cầu Quán Trường đến cầu Phong Châu (phường Nam Nha Trang).

Đây là hạng mục được thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm hoàn tất nghiệm thu dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.

Hàng cây đước ngập mặn trên sông Quán Trường bị chặt hạ do không có trong hồ sơ thiết kế của dự án ẢNH: KỲ NAM

Hàng cây mọc tự nhiên sau khi công trình hoàn thành không nằm trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Theo cơ quan chức năng, việc chưa xử lý dứt điểm dải cây này là một trong những nguyên nhân khiến dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường kéo dài thời gian nghiệm thu, quyết toán suốt hơn 7 năm qua.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án có tổng mức đầu tư hơn 593 tỉ đồng, được báo cáo hoàn thành xây dựng từ ngày 30.6.2019. Tuy nhiên đến nay, công trình vẫn chưa được nghiệm thu do chủ đầu tư chưa khắc phục dứt điểm nhiều tồn tại như mái kè, cửa van cống thoát nước, đỉnh kè và đặc biệt là hàng cây mọc trên cơ phản áp trong lòng sông Quán Trường.

Theo Công ty TNHH tư vấn Trường đại học Thủy Lợi - đơn vị tư vấn thiết kế, hồ sơ được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt từ năm 2006 quy định lòng sông Quán Trường phải được nạo vét với bề rộng đáy từ 70 - 100 m, cao trình từ âm 1,56 m đến khoảng âm 3 m nhằm bảo đảm khả năng thoát lũ. Thiết kế không cho phép cây xanh tồn tại trong mặt cắt dòng chảy.

Công nhân phát quang hàng cây ngập mặn dọc sông Quán Trường vào ngày 6.7 ẢNH: KỲ NAM

Tuy nhiên, sau khi công trình hoàn thành, một dải cây ngập mặn phát triển tự nhiên trên khu vực cơ phản áp. Trong nhiều năm, các cơ quan chuyên môn liên tục yêu cầu xử lý để đủ điều kiện nghiệm thu nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện. Chủ đầu tư cũng nhiều lần đề xuất giữ lại hàng cây, khiến việc bàn giao và quyết toán dự án tiếp tục kéo dài.

Chỉ sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo hoàn trả công trình đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, việc chặt hàng cây trên sông Quán Trường mới được triển khai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện phương án cắt hạ, bốc xếp và vận chuyển cây với kinh phí dự kiến khoảng 572 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí đào gốc.

Phần gốc cây sẽ được nghiên cứu xử lý thận trọng nhằm bảo đảm độ ổn định của tuyến đê. Việc phát quang được chia thành 2 giai đoạn và dự kiến hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.

Công nhân đưa phần cây bị chặt bỏ ra khỏi khu vực bờ sông ẢNH: KỲ NAM

Dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường được đầu tư nhằm nắn dòng, nạo vét lòng dẫn và xây dựng hệ thống đê kè, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực phía tây thành phố Nha Trang (cũ).

Theo các cơ quan chuyên môn, việc để cây mọc trên cơ phản áp không chỉ không đúng hồ sơ thiết kế mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, khả năng thoát lũ và là một trong những nguyên nhân khiến dự án chưa thể hoàn tất nghiệm thu.