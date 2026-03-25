Vì sao chưa thể khai tử chuẩn kết nối USB-A?

Kiến Văn
Kiến Văn
25/03/2026 14:14 GMT+7

Dù được xem là chuẩn kết nối của tương lai nhưng USB-C vẫn chưa thể khai tử USB-A đã xuất hiện từ khá lâu, theo Howtogeek.

Trong vài năm trở lại đây, USB-C dần trở thành tiêu chuẩn phổ biến trên smartphone, laptop và nhiều thiết bị điện tử hiện đại. Thiết kế nhỏ gọn, có thể cắm hai chiều cùng khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao và sạc công suất lớn giúp chuẩn kết nối này được đánh giá vượt trội so với USB-A truyền thống.

USB-C là tương lai, nhưng hiện tại vẫn còn chỗ đứng cho USB-A

Dẫu vậy, USB-A vẫn hiện diện rộng rãi trên nhiều thiết bị, từ máy tính để bàn, TV cho đến các phụ kiện như chuột, bàn phím hay ổ lưu trữ USB. Nguyên nhân khiến USB-A vẫn tồn tại không nằm ở công nghệ, mà đến từ thói quen và hệ sinh thái thiết bị đã tồn tại suốt hàng chục năm.

USB-A chưa lỗi thời như nhiều người nghĩ

Trong hơn hai thập kỷ qua, hàng tỉ thiết bị trên toàn cầu vẫn đang sử dụng USB-A khiến việc loại bỏ hoàn toàn trở nên thiếu thực tế. Không chỉ phổ biến, USB-A còn ghi điểm nhờ tính tương thích cao, bởi người dùng gần như không cần quan tâm đến các chuẩn kết nối phức tạp mà chỉ cần cắm là sử dụng. Trong khi đó, dù hiện đại hơn nhưng USB-C lại tồn tại nhiều biến thể về tốc độ, khả năng sạc hay xuất hình, dẫn đến những nhầm lẫn nếu không nắm rõ thông số kỹ thuật.

Hơn nữa, chi phí cũng là một yếu tố quan trọng đối với sự phổ biến của USB-A. Việc tích hợp USB-A vẫn rẻ hơn so với USB-C, đặc biệt trên các thiết bị phổ thông hoặc giá rẻ. Vì vậy, nhiều nhà sản xuất tiếp tục duy trì cổng kết nối này nhằm đảm bảo khả năng tương thích, đồng thời giúp tối ưu chi phí sản xuất.

Thực tế cho thấy, thay vì thay thế hoàn toàn, USB-C hiện song song tồn tại cùng USB-A trên nhiều thiết bị. Đây được xem là giải pháp dung hòa giúp người dùng vừa tiếp cận công nghệ mới, vừa không phải từ bỏ các phụ kiện cũ.

Dĩ nhiên, USB-C nhiều khả năng sẽ dần chiếm ưu thế trong tương lai, nhưng ở thời điểm hiện tại, với lượng thiết bị đang lưu hành và nhu cầu sử dụng thực tế, USB-A vẫn sẽ còn "đất sống" trong thời gian dài.

Đã đến lúc USB-A 'về hưu' sau gần 30 năm thống trị

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
