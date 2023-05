Vì sao có người đỏ bừng mặt sau khi tập thể dục?

Sau đây các bác sĩ da liễu giải thích lý do khiến mặt bạn đỏ lên khi tập thể dục, theo trang tin Real Simple.



Nguyên nhân gây đỏ bừng mặt sau khi tập luyện

Mặt đỏ bừng sau khi tập luyện thường là một phản ứng hoàn toàn bình thường đối với hoạt động thể chất. Có nhiều nguyên nhân khiến bạn đỏ bừng mặt sau khi tập luyện trong khi người khác không bị.

Nhiều người có khuôn mặt đỏ bừng sau khi vừa xong một buổi tập thể dục cường độ cao Shutterstock

Do sự giãn nở của mạch máu. Tiến sĩ Blair Murphy, bác sĩ da liễu làm việc tại New York (Mỹ), giải thích: Đỏ bừng mặt sau khi tập thể dục là do sự giãn nở của các mạch máu bề mặt trên da mặt, để tăng lưu lượng máu.

Có thể có nhiều mao mạch nông hơn. Về cơ bản, một số người gặp hiện tượng đỏ bừng mặt sau khi tập thể dục vì họ có nhiều mao mạch ở bề mặt hơn. Máu phải bơm nhanh hơn để tối đa hóa lượng oxy hấp thụ, vì vậy các mao mạch mở rộng để cho phép nhiều oxy đi qua các cơ đang hoạt động, đồng thời đẩy nhiệt lên bề mặt để tránh quá nóng, theo Real Simple.

Giải phóng một số chất. Mức độ tập luyện cũng có thể là một yếu tố và lưu lượng máu tăng lên trong khi tập thể dục có thể dẫn đến việc giải phóng các chất khác nhau từ tế bào da ở những người khác nhau. Đối với một số người, các tế bào trên da giải phóng prostaglandin, có thể góp phần gây mẩn đỏ. Và da của một số người có thể giải phóng histamin, cũng làm đỏ bừng mặt.

Đỏ bừng mặt sau khi tập luyện là do sự giãn nở của các mạch máu bề mặt trên da mặt Shutterstock

Bạn cần làm gì?

Mặc dù không thể tránh khỏi hiện tượng đỏ mặt hoàn toàn sau khi tập thể dục, nhưng các bạn có thể thực hiện các biện pháp để giảm bớt.

Phun sương làm mát sau khi tập luyện. Chuyên gia cho biết trước khi tập luyện, hãy mang theo một chai nước mát để nhâm nhi trong giờ tập nhằm giữ nhiệt độ cơ thể thấp hơn. Đồng thời, xịt nước lên mặt trong và sau khi tập luyện sẽ làm giảm đỏ và có tác dụng phục hồi làn da về trạng thái cân bằng sau khi hoạt động thể chất.

Lau mặt bằng khăn lạnh. Cũng có thể đắp một chiếc khăn lạnh, ẩm lên mặt sau khi tập thể dục để giảm bớt tình trạng căng da gây đỏ mặt, theo Real Simple.