Vì sao cơ sở tái chế ni lông trái phép ở phường Phước Thắng, TP.HCM vẫn hoạt động?

Ngày 11.10, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Phước Thắng cho biết đã phối hợp cùng Công an phường kiểm tra cơ sở tái chế ni lông trong hẻm 191 Phước Thắng mà Báo Thanh Niên nhiều lần phản ánh.

Cơ sở tái chế nylon không phép trong hẻm 191 Phước Thắng ẢNH: BTN

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không hoạt động. Đại diện cơ sở cho biết hiện đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải và đang liên hệ với các trung tâm quan trắc mang mẫu nước thải để kiểm định, đo đạc tiếng ồn và khí thải.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Phước Thắng, tối 9.10, người dân phản ánh cơ sở này có hoạt động tái chế ni lông. Tuy nhiên, đại diện cơ sở giải thích do hệ thống máy đầu tư nhiều tiền, 1 tuần có khởi động máy 1 lần, 1 lần khoảng 20 phút.

"Cơ sở này hoạt động tái chế ni lông không phép. Cho dù cơ sở có đầu tư máy móc, hệ thống xử lý nước thải nhưng địa phương cương quyết sẽ không cho hoạt động mà buộc phải ngừng hoạt động và di dời", lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Phước Thắng khẳng định.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở tái chế ni lông cam kết không hoạt động khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

"Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Phước Thắng sẽ báo cáo Chủ tịch UBND phường phương án xử lý dứt điểm. Theo đó, cơ sở cố tình hoạt động sẽ xử lý tái phạm, vì trước đó phường đã nhiều lần kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính.

Lần này, cơ sở tái hoạt động thì đề xuất cơ quan công an xử lý hình sự. Ngoài ra, phường sẽ cưỡng chế cả nhà và vật kiến trúc theo quy định về vi phạm đất đai", lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Phước Thắng nói thêm.

Trước đó, Báo Thanh Niên có nhiều bài viết phản ánh cơ sở tái chế ni lông trong hẻm 191 Phước Thắng nhiều lần bị phạt, buộc dừng vẫn lén hoạt động.

Cụ thể, ngày 29.5.2026, UBND phường Phước Thắng đã lập biên bản hành chính về lĩnh vực môi trường đối với người đại diện cơ sở tái chế ni lông này.

Tại thời điểm UBND phường Phước Thắng kiểm tra, đại diện cơ sở cho biết khối lượng bao, bịch ni lông tập kết từ 6 - 7 tấn.

UBND phường Phước Thắng đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường do cơ sở tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử theo quy định.

Ngày 11.6, UBND phường Phước Thắng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở trên với số tiền 25 triệu đồng.

Chỉ vài ngày sau, trưa 15.6, từ phản ánh của PV Báo Thanh Niên, UBND phường Phước Thắng đã nhanh chóng đến cơ sở tái chế ni lông này lập biên bản việc cơ sở này đang hoạt động phân loại, tái chế ni lông, xả nước thải.

UBND phường Phước Thắng đã lập biên bản vụ việc, buộc cơ sở tái chế ni lông dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, tái chế và di dời toàn bộ ni lông đã tập kết và phế phẩm sản xuất ni lông tập kết phía sau cơ sở đến nơi xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, trong các đêm 31.7 và 1.8, người dân phản ánh cơ sở này lén lút hoạt động tái chế ni lông. Thông tin phản ánh của người dân đã được PV Thanh Niên chuyển đến lãnh đạo UBND phường Phước Thắng để có biện pháp xử lý.

Ngày 2.8, cơ quan chức năng phường Phước Thắng đã kiểm tra cơ sở này, tại hiện trường, cơ sở đang hoạt động tái chế ni lông. Làm việc với lực lượng chức năng, người đại diện cơ sở khai nhận đã hoạt động tái chế ni lông 3 - 4 ngày qua.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, UBND phường Phước Thắng đã có nhiều lần kiểm tra, bắt quả tang cơ sở tái chế ni lông tại hẻm 191 Phước Thắng hoạt động tái chế ni lông, dù phường đã yêu cầu dừng hoạt động nhưng cơ sở vẫn liên tục tái phạm.

Dư luận đặt câu hỏi ai chống lưng cho cơ sở tái chế ni lông tại hẻm 191 Phước Thắng liên tục tái phạm mà không bị xử lý triệt để hay UBND phường Phước Thắng xử lý vi phạm hành chính chưa đủ "mạnh"?