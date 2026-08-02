TP.HCM: Cơ sở tái chế ni lông nhiều lần bị phạt, buộc dừng vẫn lén hoạt động

Ngày 2.8, cơ quan chức năng phường Phước Thắng (TP.HCM) đã kiểm tra cơ sở tái chế ni lông tại số 191/3 đường Phước Thắng. Tại hiện trường, cơ sở này đang hoạt động tái chế ni lông.

Công an phường Phước Thắng làm việc với đại diện cơ sở tái chế ni lông ẢNH: UBND PHƯỜNG PHƯỚC THẮNG

Lãnh đạo UBND phường Phước Thắng cho biết cơ sở này đã nhiều lần bị phường lập biên bản vi phạm hành chính, buộc ngưng hoạt động, tuy nhiên cơ sở vẫn cố tình không chấp hành.

UBND phường Phước Thắng yêu cầu cơ sở tái chế ni lông này chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm lực lượng chức năng lập biên bản làm việc.

Làm việc với lực lượng chức năng, người đại diện cơ sở khai nhận đã hoạt động tái chế ni lông 3 - 4 ngày qua.

Trước đó, các đêm 31.7 và 1.8, người dân phản ánh cơ sở này lén lút hoạt động tái chế ni lông. Thông tin phản ánh của người dân đã được PV Thanh Niên chuyển đến lãnh đạo UBND phường Phước Thắng để có biện pháp xử lý.

Trước đó, trưa 15.6, từ phản ánh của Báo Thanh Niên, UBND phường Phước Thắng đã nhanh chóng đến cơ sở tái chế ni lông tại số 191/3 đường Phước Thắng lập biên bản việc cơ sở này đang hoạt động phân loại, tái chế ni lông, xả nước thải, dù đã bị phường Phước Thắng lập biên bản xử lý hành chính về lĩnh vực môi trường ngày 29.5.

UBND phường Phước Thắng đã buộc ông N.V.T (ở phường Phước Thắng) là đại diện của cơ sở tái chế ni lông dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, tái chế và di dời toàn bộ ni lông đã tập kết và phế phẩm sản xuất ni lông tập kết phía sau cơ sở đến nơi xử lý theo quy định.

UBND phường Phước Thắng cũng buộc ông T. khôi phục tình trạng môi trường ban đầu, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra. Cụ thể, thu gom toàn bộ ni lông đã tiếp nhận, chuyển đến nơi xử lý chất thải rắn theo quy định.

Tuy nhiên, như nêu ở trên, dù đã bị xử phạt nhưng chủ cơ sở vẫn cho máy móc tiếp tục hoạt động sản xuất, tái chế ni lông.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 2.8, lãnh đạo UBND phường Phước Thắng cho biết sẽ chỉ đạo phòng ban chuyên môn chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an phường xử lý theo quy định.