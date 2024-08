Vì sao đăng kiểm vắng vẻ khác xa dự báo?

Theo báo cáo sơ kết tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện cả nước có 275/295 TTĐK đang hoạt động với 448/547 dây chuyền kiểm định. 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định 2.819.416 lượt phương tiện. Trong đó có 2.365.575 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 453.841 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.

Đối với công tác đăng ký phương tiện, 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc đăng ký mới 200.093 xe ô tô, 1.150.259 xe mô tô, xe máy điện. Nâng tổng số xe đã đăng ký tính đến ngày 14.6.2024 là 6.541.549 ô tô, 75.772.419 mô tô, xe máy điện.