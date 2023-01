Vì sao điểm đến Việt Nam ngày càng phổ biến với du khách Mỹ?

Điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á. Những kỳ quan thiên nhiên và nền văn hóa đầy sức hút của điểm đến này đang trở thành xu hướng chủ đạo, truyền cảm hứng cho khách du lịch Mỹ bước ra khỏi vùng an toàn để đến đây - bất chấp các lựa chọn chuyến bay hạn chế.

Kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại hoàn toàn cho du lịch vào đầu năm 2022, trở thành một trong những nơi đầu tiên ở Đông Nam Á bỏ quy định nhập cảnh liên quan đến Covid-19 và chào đón du khách Mỹ bất kể tình trạng tiêm chủng. Đến nỗi, công ty du lịch trực tuyến uy tín Kayak bình chọn Việt Nam là điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á vào năm 2023.

Năm ngoái, Việt Nam đón 3,36 triệu lượt khách quốc tế, giảm 79,9% so với năm tham chiếu trước đại dịch 2019, nhưng gấp 23,3 lần so với 2021. Điều đó chứng tỏ việc mở cửa trở lại mang lại lợi ích to lớn cho ngành du lịch.

Trong tổng số 3,36 triệu khách lưu trú tại Việt Nam trong năm 2022, có 388.873 lượt khách đến từ châu Mỹ. Đặc biệt, du khách Mỹ đã đóng góp nhiều nhất vào con số này. Khách Mỹ cũng đứng thứ 2 trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam vào năm ngoái, chỉ sau Hàn Quốc.

Điều đáng chú ý, sau đại dịch là tâm lý do dự khi đi du lịch đến châu Á vẫn còn phổ biến đối với khách Mỹ, mặc dù nhiều điểm đến trong khu vực đã xóa bỏ các chính sách cứng rắn về phòng chống Covid-19. Vì thế, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác cần phải nỗ lực hơn nữa để lấy lại niềm tin của du khách.

Những lý do khách Mỹ nên đến Việt Nam

Tuy nhiên, có nhiều lý do để đặt niềm tin vào du lịch Việt Nam có một năm 2023 phát triển mạnh mẽ. Travel off Path đưa ra những điểm thu hút của Việt Nam đối với du khách Mỹ:

Việt Nam là quốc gia giàu văn hóa với lịch sử đau thương nhưng thu hút du khách. Cho dù bạn sinh ra trước những năm 70 và xem thời sự trực tiếp trên truyền hình, hay sinh ra vào những năm 90 và học từ sách giáo khoa, chắc chắn rằng những hình ảnh mang tính biểu tượng về chiến tranh ở đất nước này đã in sâu vào tâm trí.





Có di sản ngàn năm nhưng đây là quốc gia đầy sự mới mẻ trong một thế giới thay đổi nhanh chóng. Không cần phải nói thêm, điểm đến này là một thế giới hoàn toàn khác với những nơi thông thường ở phương Tây.

Bên cạnh đó, Việt Nam là điểm đến với những đô thị sôi động, có phần lộn xộn. Nhưng đó chính là điểm yêu thích của du khách Mỹ bởi đem lại cho họ cảm giác phiêu lưu đầy tính khám phá. Hai thành phố quan trọng nhất của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM như mê cung phức tạp của những con đường hẹp, những con đường thiếu quy hoạch nhưng phát triển mạnh về thương mại, những khu chợ trời sôi động, những tòa nhà kiến trúc Pháp xưa cũ và nhiều ngôi đền - chùa cổ kính.

Tuy nhiên, chỉ cần bước chân ra khỏi thành phố, du khách sẽ bắt gặp miền quê đẹp như tranh vẽ. Nếu du khách thấy cuộc sống ở thành phố bận rộn dường như không hấp dẫn và những ruộng bậc thang nhấp nhô, thôn dã bên triền núi hay trên các ngọn đồi xanh mát, những ngôi làng cổ kính và những ngôi chùa xa xôi trong khung cảnh bắt mắt, thì bạn sẽ sớm nhận ra rằng Việt Nam có quá nhiều cảnh đẹp ấn tượng...

Trong trường hợp du khách là người đam mê khám phá cung cấm thành quách tàn tích xưa cũ, hãy đến Huế. Thành phố lịch sử ở miền Trung, nơi vẫn còn cung điện nguy nga của triều Nguyễn, đền đài lăng tẩm tráng lệ, luôn là điểm đến khó thể bỏ qua khi du khách đến Việt Nam.

Sẽ là sai sót lớn nếu nói đến Việt Nam mà không nhắc tới bãi biển. Việt Nam có rất nhiều bãi biển đẹp như thiên đường với làn nước màu ngọc lam đẹp như cảnh chụp trên bưu thiếp và các khu nghỉ dưỡng sang trọng với mức giá phù hợp cho mọi phân khúc du khách.

Cuối cùng, điểm đến Việt Nam có giá cả cực kỳ rẻ đối với những người Mỹ có thu nhập trung bình. Với chi phí sinh hoạt thấp hơn cho phép du khách tiếp cận những thứ xa xỉ mà họ không thể mua được ở Mỹ.