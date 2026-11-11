Vì sao điện thoại tự ngắt Wi-Fi để chuyển sang 4G/5G?

Việc cuộc gọi video như FaceTime bị gián đoạn do điện thoại tự động chuyển từ Wi-Fi sang dữ liệu di động có thể gây khó chịu. Tuy nhiên, đây là hành động có thể xảy ra khi thiết bị cần duy trì kết nối internet ổn định và việc chuyển đổi này thường có sự cố với kết nối Wi-Fi.

Việc điện thoại tự động chuyển đổi giữa Wi-Fi và dữ liệu di động có thể tạo cảm giác khó chịu cho người dùng ẢNH: T.L

Điện thoại được thiết kế để luôn duy trì kết nối, do đó, chúng liên tục đo lường các yếu tố như cường độ tín hiệu, tốc độ dữ liệu và độ trễ mạng. Điện thoại có thể chuyển sang dữ liệu di động khi tín hiệu Wi-Fi quá yếu, thường xảy ra khi người dùng ra ngoài phạm vi hoặc có vật cản gây nhiễu. Các băng tần Wi-Fi khác nhau có phạm vi khác nhau: băng tần 2,4 GHz có phạm vi xa nhất, trong khi băng tần 5 GHz nhanh hơn nhưng có phạm vi ngắn hơn, còn 6 GHz là nhanh nhất nhưng cũng có phạm vi ngắn nhất.

Một lý do phổ biến khác khiến điện thoại chuyển sang dữ liệu di động là khi mạng Wi-Fi không có kết nối internet. Nguyên nhân có thể do nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) hoặc router gặp sự cố. Hầu hết các điện thoại đều có tính năng chuyển đổi tự động có thể bật hoặc tắt trong cài đặt.

Ngoài ra, điện thoại cũng có thể nhận biết mạng nào hoạt động tốt nhất và sử dụng dữ liệu này để quyết định thời điểm chuyển đổi giữa Wi-Fi và dữ liệu di động.

Cách ngăn điện thoại chuyển từ Wi-Fi sang dữ liệu di động

Việc tự động chuyển đổi nhằm giữ cho người dùng luôn kết nối, nhưng có thể dẫn đến việc tiêu tốn dữ liệu di động hoặc làm gián đoạn các ứng dụng chỉ hoạt động trên Wi-Fi. Hơn nữa, mặc dù quá trình chuyển đổi thường diễn ra một cách mượt mà, nhưng đôi khi có thể gây ra gián đoạn, tạo tâm lý khó chịu cho người dùng.

Connectivity Assist là tính năng trên iPhone giúp chuyển đổi giữa kết nối di động và Wi-Fi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACOBSERVER

Để ngăn điện thoại tự động chuyển sang dữ liệu di động, người dùng có thể tắt các cài đặt liên quan. Đối với iPhone, hãy tắt tính năng Connectivity Assist hoặc Wi-Fi Assist trong phần cài đặt. Với điện thoại Samsung Galaxy, người dùng có thể tắt tính năng Intelligent Wi-Fi.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên khắc phục nguyên nhân có thể gây ra tình trạng. Nếu tín hiệu Wi-Fi yếu, hãy chuyển sang kết nối 2,4 GHz. Nếu kết nối internet thường xuyên bị gián đoạn, hãy khởi động lại router và kiểm tra xem ISP có gặp sự cố không.

Nếu muốn cho phép điện thoại chuyển sang dữ liệu di động để có kết nối tốt hơn nhưng vẫn muốn tiết kiệm dữ liệu, hãy cài đặt một số ứng dụng chỉ sử dụng Wi-Fi cho các tác vụ như tải xuống hoặc sao lưu đám mây.