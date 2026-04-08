Vì sao đội tuyển Việt Nam phải cẩn trọng?

Cầu thủ nhập tịch Indonesia đáng gờm

Indonesia là đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, thông qua việc giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội bóng xứ sở vạn đảo không phải vất vả với chiến dịch vòng loại thứ 3 Asian Cup. Thay vào đó, họ lựa chọn kỹ các đối thủ mạnh để thi đấu giao hữu.

Mới đây, Indonesia thi đấu giao hữu với Bulgaria (ngày 30.3) và chỉ chịu thua sát nút 0-1. Trong trận đấu này, đội bóng xứ sở vạn đảo thể hiện chất lượng không thể xem thường, vì Bulgaria là đội bóng khá tại châu Âu. Đáng chú ý là đội hình của Indonesia tràn ngập cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu. 15/23 tuyển thủ Indonesia tham dự đợt trận FIFA Days tháng 3 là cầu thủ nhập tịch, trong đó có 11 người đang đá ở Hà Lan, Đức, Ý, Bỉ, Anh, cho thấy chất lượng của họ rất đáng nể. Trong số này có những người đang chơi cho các CLB đẳng cấp cao tại châu Âu, như thủ môn Maarten Paes (CLB Ajax Amsterdam, Hà Lan), hậu vệ Kevin Diks (Borussia Monchengladbach, Đức), Jay Idzes (Sassuolo, Ý), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), tiền vệ Nathan Tjoe A-On (Willem II, Hà Lan).

Đội tuyển Indonesia (trái) sẽ là đối thủ đáng gờm của VN Ảnh: Ngọc Linh

Về dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia, cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhận xét: "Đây là dàn cầu thủ mà đội tuyển VN cần chú ý, vì họ có đẳng cấp khá cao, lại nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu lớn. Dĩ nhiên, vào lúc này đội tuyển VN không còn dễ dàng bị Indonesia đánh bại như hồi cuối năm 2023 và đầu năm 2024, tại Asian Cup 2023 và vòng loại thứ 2 World Cup 2026, nhưng chúng ta cũng không dễ thắng họ. Việc tính toán điểm rơi phong độ, lựa chọn lối chơi phù hợp ở thời điểm bóng lăn sẽ rất quan trọng cho thành bại của đôi bên, khi đội tuyển VN đụng độ Indonesia ở AFF Cup 2026 (từ 24.7 - 26.8) và có thể là tại FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến diễn ra từ tháng 9 - 10)".

Thái Lan để lộ mục tiêu lớn

Một đội bóng nữa đang thể hiện tham vọng rất lớn ở các giải quốc tế sắp diễn ra là Thái Lan. Phụ trang Superball của tờ Bola Sport (Indonesia) cảnh báo: "Madam Pang đang âm thầm giúp đội tuyển Thái Lan. Vị nữ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan muốn gây bất ngờ cho các đối thủ bằng cách gọi thêm cầu thủ nhập tịch, ưu tiên những cầu thủ Thái kiều đang thi đấu ở nước ngoài. Chưa hết, Madam Pang đang lên kế hoạch tìm đối thủ có chất lượng cao để đội tuyển Thái Lan thi đấu giao hữu quốc tế".

Khả năng rất cao đội tuyển Thái Lan sẽ tham dự giải tứ hùng quốc tế ở Trung Quốc vào tháng 6, ngay trước World Cup. Giải đấu này dự kiến có sự hiện diện của chủ nhà Trung Quốc, Iran, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan. Riêng Thái Lan sẽ thông qua giải đấu tại Trung Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Chưa hết, Thái Lan tiếp tục có kế hoạch thi đấu giao hữu với đội tuyển Tajikistan trong dịp FIFA Days tháng 6. Tajikistan cũng là một trong những đội giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027, nên cũng đầy tham vọng cải thiện chất lượng, được phía Thái Lan đánh giá là phù hợp để cọ xát, nâng cao chất lượng.

Nhận xét về đội tuyển Thái Lan, ông Dương Vũ Lâm nói: "Họ có một số nét tương đồng với đội tuyển VN, đó là sử dụng số đông cầu thủ được đào tạo ở trong nước, kết hợp với một số ít cầu thủ có gốc gác bản địa nhưng sinh ra ở nước ngoài, cùng một vài cầu thủ nhập tịch theo dạng đủ thời gian sinh sống liên tục ở sở tại.

Giống như khi thi đấu với Indonesia, kết quả của cuộc đối đầu giữa đội tuyển VN và Thái Lan trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào điểm rơi phong độ và quá trình chuẩn bị của các đội trước giờ bóng lăn. Đội tuyển VN, Indonesia và Thái Lan sẽ là 3 đối thủ chính cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2026 cũng như FIFA ASEAN Cup 2026".