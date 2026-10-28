Vì sao Đồng Nai chấm dứt hợp đồng 2 công ty thi công dự án trọng điểm?

Ngày 27.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng xây dựng đối với 2 nhà thầu tham gia thi công hai dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn là dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3, Vành đai 3 TP.HCM.

Đầu tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thuộc dự án thành phần 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư)

ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể là Công ty cổ phần Hải Đăng (thành viên liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 21, dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) và Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam (nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26, dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TP.HCM).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty cổ phần Hải Đăng đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự, thiết bị.

Đáng chú ý, từ ngày 19.5.2026 đến hết ngày 30.6.2026, Công ty cổ phần Hải Đăng đã ngừng thi công liên tục (43 ngày) không có lý do chính đáng, thể hiện rõ việc không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Tương tự, đối với Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam, trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng đã vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự, thiết bị và đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thông báo, xử lý theo đúng trình tự, quy định hợp đồng đã ký.

Đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn từ cầu Nhơn Trạch về đường 25B ẢNH: LÊ LÂM

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đánh giá Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam không còn khả năng tổ chức, duy trì nguồn lực để tiếp tục thực hiện đầy đủ phạm vi công việc theo hợp đồng, không đảm bảo yêu cầu về tiến độ gói thầu.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 TP.HCM là 2 dự án trọng điểm quốc gia, là những tuyến đường chính kết nối TP.HCM với dự án sân bay Long Thành.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được thông xe tạm toàn tuyến từ ngày 18.5.2026; còn Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai (dài hơn 11km, điểm đầu giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với cầu Nhơn Trạch) đã thông xe tạm đoạn từ cầu Nhơn Trạch đến nút giao đường 25B.