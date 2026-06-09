Vì sao Galaxy S22 và A53 không thể lên One UI 8.5 dù đã được 'thử sức'?

Mặc dù Samsung mất một thời gian để khởi động việc phát hành, nhưng khi quá trình này bắt đầu, công ty Hàn Quốc đã nhanh chóng đưa One UI 8.5 đến với nhiều thiết bị điện tử, từ các mẫu cao cấp đến giá rẻ ra mắt từ năm 2023 trở đi.

Câu hỏi đặt ra là liệu những thiết bị ra mắt trước năm 2023, như Galaxy S22, Z Fold 4, Z Flip 4, hay các mẫu tầm trung như Galaxy A33 và A53, có được nhận bản cập nhật One UI 8.5 hay không? Nhiều người dùng tin rằng điều này sẽ xảy ra, vì Samsung thường phát hành các phiên bản One UI mới dựa trên một phiên bản Android cụ thể trước khi ngừng hỗ trợ cho các thiết bị sau khi chúng nhận được bản nâng cấp hệ điều hành lớn cuối cùng.

Việc đầu tư nguồn lực triển khai One UI 8.5 đến các điện thoại cũ không còn hợp lý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID POLICE

Tuy nhiên, năm nay có thể sẽ có sự thay đổi. Có khả năng các mẫu cao cấp như Galaxy S22 và các thiết bị ra mắt năm 2022 sẽ không nhận được One UI 8.5, ngay cả khi chúng đã được cập nhật lên One UI 8 dựa trên Android 16. Đáng chú ý, bản thử nghiệm của One UI 8.5 cho Galaxy S22 tại châu Âu đã xuất hiện vào tuần đầu tiên của tháng 4, nhưng sau đó công ty chỉ cung cấp các bản cập nhật bảo mật hằng tháng dựa trên One UI 8 và Android 16.

Theo SamMobile, thông cáo báo chí từ Samsung Đức cho biết One UI 8.5 sẽ được phát hành cho các thiết bị cao cấp từ Galaxy S23 trở lên và ba thế hệ gần đây nhất của dòng Galaxy A. Mặc dù không nêu rõ rằng đây là những thiết bị duy nhất nhận được bản cập nhật, điều đó cho thấy khả năng One UI 8.5 sẽ không được cập nhật cho các điện thoại đời cũ hơn.

Hai yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch One UI 8.5

Một lý do cho sự thay đổi này là One UI 8.5 dựa trên Android 16 QPR2 - một nhánh mới hơn của Android 16 với nhiều thay đổi nền tảng và công cụ phát triển mới. Do đó, việc cập nhật cho các thiết bị cũ hơn trở nên phức tạp hơn so với các phiên bản trước đó.

Hơn nữa, Samsung hiện cam kết hỗ trợ các điện thoại cao cấp lên đến 7 năm và nhiều thiết bị tầm trung lên đến 6 năm. Với số lượng lớn thiết bị cần được hỗ trợ dài hạn như vậy, việc dành nguồn lực cho các mẫu cũ hơn có thể không còn hợp lý như trước.

Dù Samsung vẫn giữ lời hứa về việc cập nhật phần mềm, các bản cập nhật One UI có thể sẽ không còn được phát hành cho các thiết bị cũ. Điều đó có nghĩa nếu một thiết bị không đủ điều kiện để nâng cấp lên Android 17, có thể nó sẽ không nhận được One UI 8.5.