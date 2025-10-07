Vì sao giao dịch bất động sản ở Khánh Hòa tăng vọt?

Ngày 7.10, ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong quý 3/2025, toàn tỉnh ghi nhận 24.043 giao dịch bất động sản với tổng giá trị hơn 19.930 tỉ đồng, tăng gần 70% so với quý 2 và gấp hơn ba lần so với quý 1 năm nay. Thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 176,6 tỉ đồng, phản ánh quy mô giao dịch lớn và thị trường sôi động.

Bất động sản phân khúc đất tại Khánh Hòa vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư và người có nhu cầu thực sự về nhà ở ẢNH: MK

Trước đó, trong quý 2/2025, Khánh Hòa có 9.202 giao dịch với tổng giá trị hơn 11.700 tỉ đồng, tăng 32% so với quý 1. Đáng chú ý, phân khúc đất nền ghi nhận mức tăng giá trị tới 274%, cho thấy xu hướng chuyển dịch dòng vốn vào các dự án có pháp lý rõ ràng và giá trị cao.

Theo Sở Xây dựng, việc hợp nhất hành chính giữa Khánh Hòa và Ninh Thuận từ ngày 1.7.2025 cùng với các chính sách phát triển hạ tầng, đô thị và khung pháp lý mới có hiệu lực từ 1.8.2024 (bao gồm luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi) đã tạo ra làn sóng đầu tư mới tại địa phương.

Loại hình bất động sản ven biển cũng là lợi thế của tỉnh Khánh Hòa ẢNH: HL

Sự sôi động của thị trường còn được thúc đẩy bởi các yếu tố vĩ mô, trong đó nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt mức tăng trưởng tích cực. Riêng ngành xây dựng tăng 13,54% trong 9 tháng đầu năm 2025, phản ánh rõ nhu cầu phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật.

Thêm vào đó, loạt quy hoạch chiến lược như Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang (cũ) đến năm 2040 và quy hoạch đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Trong quý 3/2025, nhiều dự án lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiêu biểu là Khu đô thị mới Đầm Môn tại xã Đại Lãnh với quy mô hơn 1.440 ha, tổng vốn đầu tư 25.645 tỉ đồng; Khu đô thị mới Tu Bông tại huyện Vạn Ninh, diện tích 2.579 ha, tổng vốn 43.000 tỉ đồng.

Một dự án đô thị tại nội đô Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản ẢNH: CĐT

Các dự án thương mại và nhà ở đang được triển khai trên địa bàn như: Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, Vinpearl Phú Quý, KN Paradise, Vega City, VCN Phước Hải, Khu đô thị Mỹ Gia…, tiếp tục bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Phân khúc nhà ở xã hội cũng có tín hiệu tích cực với các dự án như Hacom Ocean City, NOXH Hưng Phú II, Khu nhà ở xã hội Vĩnh Hải, HHO-05 (Hacom Galacity), cung cấp thêm hàng nghìn căn hộ cho người thu nhập thấp...

Ngoài ra, các khu đô thị vệ tinh tại Cam Lâm, Bắc Vân Phong và Diên Khánh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, hướng đến phát triển đồng bộ gắn với các tuyến cao tốc và cảng biển chiến lược.

Theo ông Phan Việt Hoàng, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa, chính quyền tỉnh đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư.

Với nền tảng kinh tế vững chắc, quy hoạch đồng bộ, pháp lý hoàn thiện cùng sự tin tưởng của nhà đầu tư, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Đây là thời điểm thuận lợi để thu hút đầu tư dài hạn, đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.