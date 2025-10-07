Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Vì sao giao dịch bất động sản ở Khánh Hòa tăng vọt?

Hiền Lương
Hiền Lương
07/10/2025 13:54 GMT+7

Sau giai đoạn tái cơ cấu hành chính và hoàn thiện khung pháp lý, thị trường bất động sản Khánh Hòa ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, với lượng giao dịch và tổng giá trị tăng vọt trong quý 3/2025.

Ngày 7.10, ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong quý 3/2025, toàn tỉnh ghi nhận 24.043 giao dịch bất động sản với tổng giá trị hơn 19.930 tỉ đồng, tăng gần 70% so với quý 2 và gấp hơn ba lần so với quý 1 năm nay. Thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 176,6 tỉ đồng, phản ánh quy mô giao dịch lớn và thị trường sôi động.

Khánh Hòa:Giao dịch bất động sản tăng gấp ba lần, tổng giá trị vượt 19.900 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bất động sản phân khúc đất tại Khánh Hòa vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư và người có nhu cầu thực sự về nhà ở

ẢNH: MK

Trước đó, trong quý 2/2025, Khánh Hòa có 9.202 giao dịch với tổng giá trị hơn 11.700 tỉ đồng, tăng 32% so với quý 1. Đáng chú ý, phân khúc đất nền ghi nhận mức tăng giá trị tới 274%, cho thấy xu hướng chuyển dịch dòng vốn vào các dự án có pháp lý rõ ràng và giá trị cao.

Theo Sở Xây dựng, việc hợp nhất hành chính giữa Khánh Hòa và Ninh Thuận từ ngày 1.7.2025 cùng với các chính sách phát triển hạ tầng, đô thị và khung pháp lý mới có hiệu lực từ 1.8.2024 (bao gồm luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi) đã tạo ra làn sóng đầu tư mới tại địa phương.

Khánh Hòa:Giao dịch bất động sản tăng gấp ba lần, tổng giá trị vượt 19.900 tỉ đồng- Ảnh 2.

Loại hình bất động sản ven biển cũng là lợi thế của tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: HL

Sự sôi động của thị trường còn được thúc đẩy bởi các yếu tố vĩ mô, trong đó nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt mức tăng trưởng tích cực. Riêng ngành xây dựng tăng 13,54% trong 9 tháng đầu năm 2025, phản ánh rõ nhu cầu phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật.

Thêm vào đó, loạt quy hoạch chiến lược như Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang (cũ) đến năm 2040 và quy hoạch đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Trong quý 3/2025, nhiều dự án lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiêu biểu là Khu đô thị mới Đầm Môn tại xã Đại Lãnh với quy mô hơn 1.440 ha, tổng vốn đầu tư 25.645 tỉ đồng; Khu đô thị mới Tu Bông tại huyện Vạn Ninh, diện tích 2.579 ha, tổng vốn 43.000 tỉ đồng.

Khánh Hòa:Giao dịch bất động sản tăng gấp ba lần, tổng giá trị vượt 19.900 tỉ đồng- Ảnh 3.

Một dự án đô thị tại nội đô Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản

ẢNH: CĐT

Các dự án thương mại và nhà ở đang được triển khai trên địa bàn như: Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, Vinpearl Phú Quý, KN Paradise, Vega City, VCN Phước Hải, Khu đô thị Mỹ Gia…, tiếp tục bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Phân khúc nhà ở xã hội cũng có tín hiệu tích cực với các dự án như Hacom Ocean City, NOXH Hưng Phú II, Khu nhà ở xã hội Vĩnh Hải, HHO-05 (Hacom Galacity), cung cấp thêm hàng nghìn căn hộ cho người thu nhập thấp...

Ngoài ra, các khu đô thị vệ tinh tại Cam Lâm, Bắc Vân Phong và Diên Khánh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, hướng đến phát triển đồng bộ gắn với các tuyến cao tốc và cảng biển chiến lược.

Theo ông Phan Việt Hoàng, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa, chính quyền tỉnh đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư.

Với nền tảng kinh tế vững chắc, quy hoạch đồng bộ, pháp lý hoàn thiện cùng sự tin tưởng của nhà đầu tư, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Đây là thời điểm thuận lợi để thu hút đầu tư dài hạn, đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Tin liên quan

Giá bất động sản tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024

Giá bất động sản tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024

Báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản 9 tháng cho thấy, giá bất động sản tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024, đặc biệt ở hai thành phố lớn là TP.Hà Nội và TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Bất động sản Khu đô thị tỉnh Khánh Hòa giao dịch thị trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận