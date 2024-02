Vì sao hoãn phiên tòa vụ giết người bằng 29 nhát dao tại cây xăng bỏ hoang?

Ngày 26.2, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Lâm Văn Mai (43 tuổi) và Lê Văn Nhầy (57 tuổi, cùng ngụ TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp) về tội giết người và hiếp dâm.

Bị cáo Lâm Văn Mai (bên trái) và Lê Văn Nhầy tại tòa TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 11.2.2023, sau khi nhậu xong, Mai rủ Nhầy đi đến cây xăng bỏ hoang tại P.An Bình A, TP.Hồng Ngự để giao cấu với người phụ nữ tên T. (chưa rõ nhân thân, lai lịch, được Mai gọi là bạn gái).

Khi đi, Mai chuẩn bị dao bấm và nói với Nhầy nếu người phụ nữ này kháng cự thì Mai sẽ dùng dao đâm nạn nhân để cho Nhầy quan hệ. Nhầy đồng ý.

Đến nơi, giữa Mai và bị hại xảy ra cự cãi. Nhầy đứng gần đó quan sát chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau đó, Mai lấy dao đâm bị hại. Do bị kháng cự nên Mai kêu Nhầy cắt 1 đầu dây giăng mùng và Mai cũng cắt 1 đầu dây mùng trùm lên không cho nạn nhân kháng cự, đồng thời dùng dao đâm nhiều nhát.

Bị cáo Lâm Văn Mai mới chấp hành xong bản án 17 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, từ Kiên Giang trở về địa phương chưa bao lâu thì gây ra vụ giết người, hiếp dâm

TRẦN NGỌC

Sau khi nạn nhân không còn khả năng kháng cự, Mai yêu cầu Nhầy quan hệ tình dục với nạn nhân. Trong lúc thực hiện hành vi hiếp dâm, có ánh đèn xe chạy ngang rọi vào, Nhầy nhìn thấy trên người nạn nhân có nhiều máu nên sợ hãi, rời khỏi hiện trường. Mai cất con dao gây án và rời khỏi hiện trường sau đó.

Sáng 12.2, Nhầy quay lại hiện trường, phát hiện nạn nhân đã tử vong nên đến công an địa phương trình báo, nhưng không khai bản thân đã cùng Mai thực hiện hành vi phạm tội. Riêng Mai lấy xe máy bỏ trốn khỏi địa phương, khi đến địa phận H.Châu Thành, Tiền Giang thì bị công an bắt giữ. Từ lời khai của Mai, công an bắt giữ Nhầy.

Kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị Mai đâm tổng cộng 29 nhát, tử vong tại hiện trường.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 9.6.2023 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ về y học, trước trong và sau thời gian gây án, Mai có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách chống xã hội. Đối với Nhầy trước, trong và sau thời gian gây án bị rối loạn nhân cách hành vi, do sử dụng rượu. Tuy nhiên, theo kết luận pháp y, về năng lực thì Mai và Nhầy đều có năng lực trách nhiệm hình sự.

Lâm Văn Mai trước khi phạm tội có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm trẻ em. Mai vừa chấp hành hình phạt 17 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, trở về địa phương sinh sống chỉ vài tháng chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử, do không xác định được nhân thân, lai lịch của bị hại nên cán bộ công tác xã hội của địa phương làm đại diện. Đối với 2 bị cáo, cũng không có người thân dự.

Sau khi xét hỏi các bị cáo và những người liên quan, nhận thấy còn thiếu nhân chứng và nhiều tình tiết cần làm rõ nên TAND tỉnh Đồng Tháp quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án giết người, hiếp dâm nêu trên để làm rõ thêm.