Vì sao Indonesia mời thầu gạo số lượng lớn vào cuối năm?

Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) đã chính thức mời thầu 340.000 tấn gạo trắng 5% tấm trong tháng 10. Các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Pakistan được mời tham gia cạnh tranh. Gạo sẽ được nhận tại các cảng của Indonesia từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2024. Đây là cơ hội lớn cho các nhà cung cấp gạo quốc tế tham gia vào thị trường Indonesia mời thầu gạo.

Indonesia mời thầu gạo số lượng lớn vào cuối năm ẢNH: CÔNG HÂN

Đây là một trong những gói thầu gạo lớn của Indonesia trong năm 2024. Vào tháng 9, nước này đã mở thầu với lượng gạo lên tới 450.000 tấn. Tuy nhiên, chỉ có 2 doanh nghiệp Việt Nam tham gia và trúng thầu với sản lượng gần 60.000 tấn. Trong 2 lần mở thầu gần đây của Indonesia, các doanh nghiệp Việt Nam không nhiệt tình tham gia vì giá thấp và nguồn cung nội địa hạn chế.

Theo số liệu thống kê từ cơ quan chức năng Indonesia, trong 9 tháng đã qua của năm 2024 nước này đã nhập khẩu 3,2 triệu tấn gạo với giá trị trên 2 tỉ USD, tăng 81% về lượng và 105% về kim ngạch. Thái Lan là nguồn cung gạo lớn nhất với 1,14 triệu tấn, Việt Nam đứng thứ 2 với 988.000 tấn, Pakistan 463.000 tấn, Myanmar 407.000 tấn và Ấn Độ 202.000 tấn.

Cơ quan Thống kê trung ương Indonesia cho biết, năm 2024 nước này có 7,4 triệu ha đất trồng lúa, giảm 8,5% so với năm 2015 do chuyển đổi sang mục đích sang đất ở và công nghiệp. Sản lượng lúa của Indonesia năm 2024 dự kiến đạt 30,8 triệu tấn, thấp hơn đáng kể so với nhu cầu tiêu thụ nội địa. Sản lượng gạo dự kiến sẽ giảm 760.000 tấn trong năm nay, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Chính vì vậy, đầu năm 2024, Indonesia đã phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu gạo 3,6 triệu tấn cho năm 2024.

Về lâu dài, Indonesia này đang tìm cách tận dụng các đầm lầy để trồng lúa ở các tỉnh Nam Sumatra, Trung Kalimantan và Papua.



Theo cập nhật từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), từ đầu tuần này, giá gạo của các nước châu Á đã tăng trở lại. Đáng chú ý, gạo 5% tấm của Thái Lan tăng mạnh nhất với 14 USD đạt mức 518 USD/tấn. Bên cạnh đó, gạo cùng phẩm cấp của Pakistan cũng tăng 2 USD lên 481 USD/tấn. Còn gạo Việt Nam giữ nguyên 534 USD/tấn.