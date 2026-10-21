Vì sao không nên đặt điện thoại vào khay kiểm tra an ninh sân bay?

Khi đi du lịch, nhiều người thường mang theo một loạt thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính bảng, laptop và máy chơi game cầm tay. Dù đã quen thuộc với việc lấy đồ ra khỏi túi tại các cửa kiểm soát an ninh, việc nhanh chóng thu lại các thiết bị công nghệ trong khi vẫn phải xỏ giày và đeo thắt lưng có thể gây ra không ít phiền phức, đặc biệt đối với điện thoại. Việc đặt điện thoại cùng với các đồ vật khác vào khay có thể khiến người dùng dễ dàng đánh mất nó trong lúc vội vã.

Người dùng được khuyến cáo cất điện thoại vào hành lý xách tay hoặc túi áo khoác khi đi qua máy quét an ninh ẢNH: REUTERS

Hơn nữa, có một yếu tố vệ sinh cần được xem xét. Các khay đựng hành lý tại sân bay thường không được vệ sinh thường xuyên, có thể dẫn đến việc chúng trở thành nơi trú ẩn của virus và vi khuẩn. Hàng triệu người đi qua các sân bay mỗi ngày, chính vì vậy việc khử trùng các khay đựng hành lý sau mỗi lần đi qua máy kiểm soát an ninh có thể là một thách thức lớn.

Nên làm gì với điện thoại khi đi qua máy quét an ninh?

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, người dùng nên tránh để điện thoại tiếp xúc trực tiếp với các khay này. Trước khi đến máy soi X-ray, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên cất điện thoại vào hành lý xách tay hoặc túi áo khoác, sau đó đặt vào khay. Đây cũng là lời khuyên được áp dụng cho các vật dụng nhỏ khác như ví và chìa khóa. Bên cạnh đó, người dùng cũng đừng quên rửa tay hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh.

Đối với các thiết bị điện tử lớn hơn như laptop và máy tính bảng, người dùng vẫn cần lấy chúng ra khỏi túi và đặt vào khay riêng. Mặc dù không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với các khay này, hãy đảm bảo tất cả thiết bị đều có vỏ bảo vệ để giảm thiểu tác động từ môi trường.

Việc chú ý đến vệ sinh cá nhân trong quá trình kiểm tra an ninh không chỉ giúp người dùng bảo vệ sức khỏe mà còn tránh những rắc rối không đáng có trong chuyến đi của mình.