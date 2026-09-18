Vì sao không nên thường xuyên uống hết nước dùng khi ăn phở?

Theo tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thuý, Phụ trách Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng), nhiều người có thói quen uống gần như toàn bộ nước phở, khi ăn món này.

Tuy nhiên, chính phần nước dùng hấp dẫn có thể là nguồn cung cấp lượng muối đáng kể. Ngoài ra, một số người có thói quen thêm mắm hoặc gia vị vào nước dùng để thêm đậm đà. Khi đó, nếu uống hết nước, lượng natri đi vào cơ thể thường cao hơn so với khi chỉ sử dụng một lượng nước vừa phải.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với những người thường xuyên ăn phở, bún, mì nước vào bữa sáng. Một thói quen rất nhỏ nhưng lặp lại hằng ngày có thể góp phần làm tổng lượng muối trong khẩu phần vượt quá khuyến nghị.

"Ăn nhiều muối kéo dài có liên quan chặt chẽ với tăng huyết áp. Tăng huyết áp lại là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch và đột quỵ", bác sĩ Thúy lưu ý.

Hạn chế uống nước dùng hoặc không thêm gia vị mặn khi ăn phở để tránh nạp nhiều muối vào cơ thể ẢNH TẠO BỞI AI

Với người quen ăn mặn, bác sĩ Thúy chia sẻ, họ sẽ cảm thấy món ăn giảm muối "nhạt và không ngon". Nên giảm muối từ từ để vị giác có thể dần thích nghi với mức độ mặn thấp hơn. Một chút điều chỉnh mỗi ngày có thể giúp hình thành khẩu vị ít mặn hơn và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Không cần hạn chế món phở, chỉ cần điều chỉnh gia vị mặn

"Không cần hạn chế món phở để giảm muối, mà chỉ cần điều chỉnh: không nên uống hết nước dùng; hạn chế cho thêm nước mắm, bột canh hoặc các gia vị mặn đồng thời cân đối lượng muối của các bữa còn lại trong ngày. Nếu nấu tại nhà, giảm dần lượng muối và gia vị chứa nhiều muối trong nước dùng", chuyên gia của Viện Dinh dưỡng cho biết.

Theo Viện Dinh dưỡng, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 30% lượng muối tiêu thụ trung bình mỗi ngày của người dân, phấn đấu đưa mức tiêu thụ xuống dưới 7 gam/người/ngày.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 gam muối tổng số trong chế độ ăn cả ngày.

Người Việt đang tiêu thụ lượng muối cao hơn nhiều so với khuyến cáo của WHO. Năm 2015, mức tiêu thụ muối của người dân Việt Nam là 9,4 gam mỗi ngày, con số này đã giảm xuống còn khoảng 8,1 gam mỗi ngày. Tuy nhiên, mức này vẫn cao gấp 1,6 lần khuyến nghị dưới 5 gam/ngày của WHO (tương đương 1 thìa cà phê).