Dù cơ thể nghỉ ngơi trong khi ngủ, hệ tiêu hóa vẫn tiếp tục hoạt động. Những thay đổi này có thể khiến một số người thức dậy với cảm giác khó chịu trong miệng, theo The Indian Express (Ấn Độ).

Ông Vineet K. Gupta, Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng khoa Tiêu hóa tại ShardaCare Healthcity (Ấn Độ), cho biết đắng miệng buổi sáng thường liên quan đến trào ngược axit dạ dày.

Khi ngủ, cơ thể tiết ít nước bọt hơn và tần suất nuốt cũng giảm. Nước bọt có nhiệm vụ làm sạch axit trào ngược trong thực quản. Vì vậy, khi lượng nước bọt giảm, axit dạ dày hoặc dịch mật dễ đi ngược lên thực quản, thậm chí trào đến miệng, gây vị đắng hoặc chua lúc thức dậy.

Ăn quá no vào đêm muộn, nằm ngay sau khi ăn hoặc thường xuyên dùng món cay, nhiều dầu mỡ trước giờ ngủ cũng có thể làm tăng nguy cơ trào ngược.

Ngoài trào ngược dạ dày, một số vấn đề sức khỏe và thói quen sinh hoạt cũng có thể gây đắng miệng vào buổi sáng ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Những nguyên nhân khác gây đắng miệng

Ngoài trào ngược dạ dày, một số vấn đề sức khỏe và thói quen sinh hoạt cũng có thể khiến miệng bị đắng vào buổi sáng.

Vệ sinh răng miệng kém, viêm nướu, sâu răng hoặc lưỡi bám nhiều mảng trắng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, từ đó làm thay đổi vị giác.

Mất nước và khô miệng trong lúc ngủ cũng khiến cảm giác đắng rõ rệt hơn.

Một số thuốc, chẳng hạn kháng sinh, thuốc chống dị ứng và thuốc điều trị huyết áp, có thể làm thay đổi vị giác hoặc giảm tiết nước bọt. Ngoài ra, dịch nhầy chảy từ mũi xuống họng, viêm xoang và dị ứng đường hô hấp cũng có thể để lại vị khó chịu trong miệng.

Cách giảm đắng miệng buổi sáng

Để cải thiện tình trạng này, bác sĩ Gupta khuyên nên tránh ăn trong vòng 2 - 3 giờ trước khi đi ngủ. Người thường xuyên bị đắng miệng cũng nên hạn chế cà phê, rượu bia, thuốc lá vào đêm muộn và tránh các món dễ gây trào ngược.

Uống đủ nước trong ngày, đánh răng hai lần mỗi ngày và vệ sinh lưỡi thường xuyên cũng giúp cải thiện sức khỏe răng miệng.

Với người thường xuyên bị trào ngược, kê cao đầu giường khi ngủ có thể giúp giảm triệu chứng. Đồng thời, không nên nằm ngay sau bữa ăn.

Bác sĩ Gupta lưu ý, nếu tình trạng đắng miệng kéo dài nhiều tuần hoặc thường xuyên tái diễn, người bệnh nên đi kiểm tra. Cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện thêm ợ nóng, thức ăn trào ngược, khó nuốt, buồn nôn dai dẳng, đau bụng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa có thể xác định nguyên nhân là trào ngược axit, trào ngược dịch mật hay một vấn đề tiêu hóa khác. Nếu thay đổi vị giác kéo dài, người bệnh cũng nên khám răng miệng để tìm nguyên nhân.