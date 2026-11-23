Theo bà Ashley Olivine, nhà tâm lý học kiêm chuyên gia y tế công cộng tại Mỹ, cơ thể cần đủ năng lượng để duy trì sự tỉnh táo và hoạt động hiệu quả trong ngày. Ngược lại, bỏ bữa sáng dễ khiến cơ thể mệt mỏi, cáu gắt và khó kiểm soát cảm xúc. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng rất quan trọng đối với sức khỏe, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Ăn sáng đều đặn có thể giúp tăng khả năng phục hồi tâm lý ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Điều hòa hormone căng thẳng

Cortisol là hormone giúp cơ thể tỉnh táo vào buổi sáng và thường tăng tự nhiên sau khi thức dậy. Nghiên cứu đăng trên Physiology & Behavior năm 2015 cho thấy phụ nữ thường xuyên bỏ bữa sáng có nồng độ cortisol và huyết áp cao hơn.

Ăn sáng có thể hỗ trợ cơ thể điều chỉnh cortisol sau một đêm dài. Để góp phần cân bằng hormone này, nên ưu tiên trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt; hạn chế rượu bia, đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn.

Ổn định đường huyết, hạn chế cáu gắt

Trong khi ngủ, cơ thể sử dụng glycogen dự trữ để duy trì đường huyết. Nếu đường huyết giảm quá thấp, cơ thể có thể giải phóng cortisol, gây bồn chồn, cáu gắt, chóng mặt, khó tập trung và làm tăng nhịp tim.

Một bữa sáng với trứng, chuối và các loại hạt có thể giúp duy trì đường huyết ổn định hơn, từ đó hạn chế những ảnh hưởng bất lợi của tình trạng căng thẳng kéo dài.

Giảm tác động của caffeine

Thiếu ngủ khiến nhiều người tìm đến cà phê để tỉnh táo. Tuy nhiên, caffeine có thể tạm thời làm tăng cortisol, đặc biệt ở người ít uống cà phê.

Có thể thay cà phê bằng trà thảo mộc. Nếu vẫn uống cà phê, nên dùng kèm bánh mì nướng phết bơ, chuối hoặc các loại hạt để bữa sáng cân bằng hơn.

Cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần

Bỏ bữa sáng có thể khiến bạn đói, cáu kỉnh và khó kiểm soát cảm xúc. Nghiên cứu đăng trên Front Psychiatry năm 2025 cho thấy những người ăn sáng từ hai lần mỗi tuần trở xuống có nguy cơ trầm cảm cao hơn.

Các thực phẩm như trứng, cá, quả bơ, yến mạch, quả mọng và các loại hạt cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tinh thần.

Tăng khả năng ứng phó với căng thẳng

Nghiên cứu trên Journal of American College Health năm 2026 cho thấy ăn sáng ít nhất năm ngày mỗi tuần có thể giúp tăng khả năng phục hồi tâm lý. Nhờ đó, cơ thể có thể thích nghi tốt hơn với áp lực, nhận diện thói quen không lành mạnh và bình tĩnh xử lý khó khăn.