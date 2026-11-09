Ăn sáng, trưa, tối giờ nào tốt? Bác sĩ tiết lộ

Vậy đâu là thời điểm tốt nhất cho bữa sáng, trưa và tối? Sau đây, bác sĩ sẽ hướng dẫn cách sắp xếp thời gian các bữa ăn nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh, theo trang tin sức khỏe Realsimple.

Lịch trình ăn uống tối ưu cho quá trình trao đổi chất lành mạnh

Sự ổn định mang lại hiệu quả đáng kể. Bác sĩ Bradley Neutel, chuyên gia nội tiết, người sáng lập phòng khám Coastline Endocrinology (Mỹ), đưa ra một công thức đơn giản để sắp xếp thời gian ăn uống hợp lý. Để có sức khỏe trao đổi chất tối ưu, hãy chọn thời gian cho các bữa ăn như sau:

Bữa sáng trong vòng 1 - 2 tiếng sau khi thức dậy

Bữa trưa sau bữa sáng khoảng 4 - 5 tiếng

Bữa tối nên diễn ra từ 2 - 3 giờ trước khi đi ngủ

Ví dụ: Bạn thức dậy lúc 7 giờ sáng và đi ngủ lúc 22 giờ, thì lịch trình gợi ý sẽ là ăn sáng vào khoảng 7 giờ 30 sáng, ăn trưa vào khoảng 12 giờ trưa và ăn tối vào khoảng 19 giờ.

Lịch trình ăn uống lý tưởng của mỗi người thay đổi tùy thuộc vào thời gian thức và ngủ của mỗi cá nhân.

Lý do là vì: Đồng hồ sinh học bên trong cơ thể ảnh hưởng đến cách hệ tiêu hóa xử lý thức ăn. Bác sĩ Neutel giải thích: Chúng ta thường chuyển hóa glucose hiệu quả hơn khi ăn sớm, nhờ vào nhịp sinh học hằng ngày giúp điều tiết độ nhạy insulin và khả năng dung nạp glucose.

Nói cách khác, cùng một bữa ăn có thể tạo ra những phản ứng đường huyết khác nhau, tùy thuộc vào việc thời điểm ăn gần hay xa thời điểm bạn thức dậy.

Nhiều người chú trọng đến việc chọn các loại thực phẩm lành mạnh, nhưng thời điểm ăn uống cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng ẢNH: P.H TẠO TỪ CHAGTGPT

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã cho những người trưởng thành khỏe mạnh dùng các bữa ăn giống hệt nhau vào lúc 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ. Kết quả cho thấy mức đường huyết tăng ít hơn sau bữa ăn sáng.

Ở một nghiên cứu khác, các nhà nghiên cứu phát hiện ăn quá nhiều vào đêm khuya sẽ làm suy giảm khả năng dung nạp glucose.

Bác sĩ Neutel lưu ý rằng cả hai nghiên cứu này đều củng cố tầm quan trọng của việc ăn sớm hơn trong ngày và đảm bảo có đủ khoảng thời gian giữa bữa tối và giờ đi ngủ.

Lời khuyên của bác sĩ

Hãy cố gắng ăn sớm hơn, tránh các bữa ăn nặng vào đêm khuya, duy trì những khoảng cách thời gian hợp lý giữa các bữa ăn, và đừng để lịch trình quá cứng nhắc. Bác sĩ Neutel chia sẻ: Điều quan trọng là giữ cho cơ thể không bị đói bằng cách ăn uống đều đặn trong ngày, thay vì ăn vặt liên tục hoặc ăn nhiều ngay trước giờ ngủ.

Bác sĩ Neutel cho biết: Sự cân bằng chính là chìa khóa. Lịch trình ăn uống ổn định nhưng linh hoạt sẽ giúp bạn đạt được sự cân bằng tối ưu. Tuy nhiên, thay đổi đôi chút thói quen ăn uống trong tuần cũng hoàn toàn ổn, nhất là vào những ngày vận động nhiều hơn hoặc cần nạp thêm năng lượng.