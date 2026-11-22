Ông Arthur L. Burnett II, chuyên gia tiết niệu, Giám đốc Phòng khám tư vấn nam khoa tại Trường Y khoa - Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cho biết uống đủ nước là một trong những cách đơn giản để phòng ngừa sỏi thận. Thói quen này có thể bắt đầu ngay từ buổi sáng.

Bảo vệ sức khỏe thận có thể bắt đầu từ một thói quen đơn giản như uống một ly nước vào buổi sáng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Từ đó, các chuyên gia tiết niệu đã chia sẻ về cách uống đủ nước vào buổi sáng giúp giảm nguy cơ sỏi thận và những thói quen đơn giản hỗ trợ sức khỏe thận, theo EatingWell.

Vì sao không uống nước có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận?

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, lượng nước tiểu có thể giảm, khiến nước tiểu trở nên cô đặc hơn. Khi đó, nồng độ các chất có khả năng hình thành sỏi tăng lên, tạo điều kiện để chúng kết tinh và tích tụ trong thận.

Giáo sư Prasanna Sooriakumaran, bác sĩ chuyên khoa tiết niệu tại Anh, giải thích rằng sau một đêm ngủ, cơ thể có thể thiếu hụt một phần lượng nước do không được bổ sung chất lỏng trong nhiều giờ. Nếu tiếp tục không uống đủ nước sau khi thức dậy, nước tiểu có thể càng cô đặc, làm tăng nồng độ các chất như canxi, oxalat và axit uric trong nước tiểu. Những chất này có thể kết tinh, góp phần hình thành sỏi thận.

Uống nước sau khi thức dậy là cách đơn giản để bắt đầu bù lượng dịch thiếu hụt sau nhiều giờ ngủ. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng một ly nước buổi sáng không thể thay thế việc duy trì đủ nước trong cả ngày.

Nhu cầu nước ở mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, môi trường và tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, chuyên gia Burnett khuyên người từng bị sỏi thận nên trao đổi với bác sĩ để xác định lượng nước phù hợp.

Những thói quen buổi sáng khác giúp bảo vệ sức khỏe thận

Bên cạnh việc uống đủ nước, lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng cũng có thể góp phần giảm nguy cơ sỏi thận. Các chuyên gia khuyến nghị:

Duy trì đủ nước, hạn chế ăn mặn và bổ sung canxi hợp lý từ thực phẩm là những thói quen có thể góp phần giảm nguy cơ sỏi thận ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Chú ý lượng muối trong bữa sáng: Nhiều thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, đồ hộp và mì ăn liền có thể chứa lượng muối cao.

Theo bác sĩ Sooriakumaran, chế độ ăn nhiều muối làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu, từ đó có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận chứa canxi. Vì vậy, nên hạn chế thực phẩm quá mặn và chú ý lượng muối sử dụng khi chế biến món ăn.

Bổ sung trái cây và rau củ chứa nhiều nước vào bữa sáng: Dưa hấu, dưa chuột, cam và dâu tây... có hàm lượng nước cao, góp phần bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Có thể ăn trái cây cùng bữa sáng hoặc thêm rau củ vào món trứng để tăng lượng nước hấp thu từ thực phẩm.

Bổ sung thực phẩm giàu canxi: Cung cấp đủ canxi từ thực phẩm có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat. Canxi liên kết với oxalat trong đường tiêu hóa, làm giảm lượng oxalat được hấp thu và bài tiết qua nước tiểu.

Bạn có thể bổ sung canxi từ sữa chua, phô mai, sữa bò hoặc các loại sữa thực vật được tăng cường canxi. Tuy nhiên, cần duy trì lượng canxi phù hợp với nhu cầu cơ thể, không nên tự ý hạn chế canxi trong chế độ ăn hoặc sử dụng liều cao viên bổ sung canxi khi chưa có chỉ định.