Thịt đỏ chế biến sẵn là nhóm thực phẩm nên hạn chế trong chế độ ăn uống hằng ngày. Một số nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ nhiều nhóm thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Đáng chú ý, mức độ liên quan này chỉ đứng sau đồ uống có đường so với các nhóm thực phẩm được khảo sát.

Vì sao thịt đỏ chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận? Dưới đây là một số cơ chế có thể lý giải mối liên hệ này, theo EatingWell.

Giảm thịt chế biến sẵn có thể giúp giảm gánh nặng cho thận, hỗ trợ cơ quan này duy trì chức năng lọc máu tốt hơn theo thời gian ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Chứa nhiều chất béo bão hòa

Thịt đỏ chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói thường chứa chất béo bão hòa. Chế độ ăn nhiều loại chất béo này có thể góp phần làm tăng kháng insulin và viêm chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Jessica Clancy-Strawn (Mỹ), tình trạng kháng insulin và viêm kéo dài có thể gây áp lực lên hệ thống mạch máu, bao gồm cả những cấu trúc nhỏ trong thận đảm nhiệm chức năng lọc máu.

Chứa nhiều natri

Thịt chế biến sẵn thường có hàm lượng muối (natri) cao. Tiêu thụ quá nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp và gây thêm gánh nặng cho thận.

Đây là vấn đề đáng lưu ý vì tăng huyết áp vừa là yếu tố nguy cơ gây tổn thương thận, vừa có thể thúc đẩy bệnh thận mạn tiến triển. Người mắc bệnh thận cần đặc biệt chú ý lượng natri trong thực phẩm chế biến và đóng gói.

Có thể làm tăng lượng axit trong cơ thể

Thận có vai trò điều hòa cân bằng axit - kiềm trong cơ thể. Tuy nhiên, theo bà Annamarie Rodriguez, chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), khả năng đào thải lượng axit dư thừa của thận có xu hướng suy giảm khi chúng ta già đi.

Chuyên gia Rodriguez cho biết sự kết hợp giữa chất béo bão hòa, cholesterol và natri trong nhóm thực phẩm này có thể làm tăng lượng axit mà cơ thể cần xử lý.

Lượng axit tích tụ quá nhiều có thể gây tổn thương và hình thành sẹo tại các ống thận cũng như những cấu trúc nhỏ bên trong cơ quan này. Theo thời gian, tổn thương đó làm giảm khả năng hoạt động của thận.

Bà Rodriguez nhận định: "Tình trạng tăng axit vừa có thể là nguyên nhân, vừa có thể là hệ quả của bệnh thận".

Cách ăn uống để bảo vệ thận

Để giảm nguy cơ mắc bệnh thận, nên hạn chế thịt đỏ chế biến sẵn, ưu tiên thực phẩm tươi và đa dạng nguồn protein như cá, thịt gia cầm, trứng, đậu và đậu phụ.

Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, giảm muối, hạn chế thực phẩm đóng gói chứa nhiều natri và duy trì chế độ ăn cân đối.

Người dân cũng nên kiểm soát huyết áp, đường huyết, duy trì vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ.

Với người đã mắc bệnh thận mạn, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo giai đoạn bệnh và kết quả xét nghiệm. Không nên tự ý thay đổi chế độ ăn uống khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.