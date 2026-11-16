Tiểu đường âm thầm tàn phá thận: Đừng đợi có triệu chứng mới kiểm tra

Thận giữ vai trò lọc chất thải và lượng nước dư thừa trong máu. Cơ quan này cũng cần được bảo vệ khi đường huyết thường xuyên tăng cao, theo tờ Hindustan Times.

Ông Navinath Mohan, bác sĩ chuyên khoa thận và ghép thận cấp cao tại AINU, Chennai (Ấn Độ), cho biết bệnh tiểu đường có thể âm thầm gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong cơ thể.

Chú ý kiểm soát đường huyết, huyết áp; thường xuyên vận động để bảo vệ thận ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Đường huyết cao kéo dài khiến những bộ lọc nhỏ trong thận dần xơ cứng và hình thành sẹo. Tình trạng tăng huyết áp đi kèm còn đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận.

Ban đầu, thận có thể rò rỉ một lượng nhỏ protein vào nước tiểu. Nếu không kiểm soát, tổn thương có thể tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối. Khi đó, người bệnh phải chạy thận hoặc ghép thận.

Kiểm tra định kỳ để phát hiện thận suy yếu

Bệnh thận do tiểu đường thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện tình trạng phù chân, nước tiểu nhiều bọt hoặc chán ăn, bệnh có thể đã tiến triển nặng.

Theo bác sĩ Mohan, phát hiện sớm giúp người bệnh kiểm soát tổn thương và hạn chế nguy cơ suy thận.

Người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm tra chức năng thận ít nhất mỗi năm một lần.

Xét nghiệm tỷ lệ albumin và creatinine trong nước tiểu (uACR) giúp phát hiện lượng protein nhỏ rò rỉ vào nước tiểu. Đây là dấu hiệu cảnh báo thận đang gặp vấn đề.

Trong khi đó, xét nghiệm creatinine máu và mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) giúp đánh giá khả năng lọc chất thải của thận.

Thói quen giúp bảo vệ thận mỗi ngày

Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, bác sĩ Mohan khuyến cáo người bệnh duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ thận.

Trước hết, chế độ ăn cần hạn chế muối để giảm áp lực lên thận. Người bệnh nên ưu tiên rau củ, thực phẩm có nguồn gốc thực vật và ăn uống cân đối. Người muốn áp dụng chế độ ăn nhiều đạm cần tham khảo chuyên gia dinh dưỡng về thận.

Vận động cũng giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Người bệnh nên dành 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động vừa sức như đi bộ nhanh hoặc bơi lội.

Ngoài ra, kiểm soát cân nặng giúp hạn chế tình trạng chức năng thận suy giảm. Thừa cân, béo phì có thể khiến bệnh thận mạn tiến triển nặng hơn.

Người bệnh cũng cần tránh tự ý sử dụng thuốc giảm đau. Nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) và các bài thuốc chưa được kiểm chứng có thể gây tổn thương thận cấp.