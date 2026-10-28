Vì sao Mỹ chưa sẵn sàng giao lại quyền chỉ huy thời chiến cho Hàn Quốc?

Hàn Quốc mong muốn lấy lại quyền chỉ huy quân đội trong thời chiến từ tay Mỹ trong vòng hai năm tới, nhưng Washington từ chối ấn định thời điểm cụ thể vì muốn duy trì quyền kiểm soát đối với quân đội Hàn Quốc, theo South China Morning Post dẫn lời một số nhà phân tích.

Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với Mỹ Ảnh: AFP

Tranh chấp này xoay quanh vấn đề quyền kiểm soát tác chiến thời chiến OPCON, quyền hạn mà Mỹ đã nắm giữ từ sau khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950.

Nếu xung đột tái diễn theo những thỏa thuận hiện tại, các đơn vị cụ thể của Hàn Quốc sẽ được đặt dưới quyền của Bộ Tư lệnh liên quân, một cơ quan chỉ huy tác chiến chung do tướng Xavier Brunson của Mỹ đứng đầu. Danh sách chính xác các đơn vị này được giữ kín, nhưng được cho là bao gồm toàn bộ các đơn vị lục quân ở tiền tuyến cùng phần lớn lực lượng không quân và hải quân.

Trong tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố rằng Hàn Quốc phải sớm giành lại quyền kiểm soát OPCON và khẳng định nước này "hoàn toàn có đủ năng lực để làm điều đó". Ông coi đây là bước đi thiết yếu đối với chủ quyền quốc gia và các cuộc thảo luận về vấn đề này nhìn chung đang tiến triển tốt.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được cho là đã thúc đẩy việc ấn định thời hạn chuyển giao OPCON từ đầu năm nay, nhưng phía Mỹ vẫn giữ quan điểm chính thức rằng Seoul chưa đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Bộ này cho rằng việc Mỹ thay đổi hoặc bổ sung các yêu cầu cho quá trình chuyển giao quyền chỉ huy chẳng khác nào hành động hay đổi luật chơi" giữa chừng.

Tướng Brunson, đang chỉ huy khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, từng phát biểu rằng liên minh này cần thích ứng với các mối đe dọa nằm ngoài bán đảo Triều Tiên. Ông cho rằng bất kỳ sự chuyển giao quyền chỉ huy nào cũng cần dựa trên các điều kiện cụ thể thay vì gắn liền với một mốc thời gian chính trị.

Phát biểu tại Washington D.C hồi đầu tháng này, ông Brunson dẫn chứng các cuộc phóng tên lửa gần đây của CHDCND Triều Tiên cùng những "hành động khiêu khích" khác như bằng chứng cho thấy bối cảnh an ninh đã thay đổi. Ông nhấn mạnh các đồng minh cần thiết lập những tiêu chuẩn mới, xây dựng các năng lực trọng yếu và đảm bảo khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất trước khi tiến hành chuyển giao OPCON.

Chuyên gia nghiên cứu cấp cao Kim Yeol-soo tại Viện Nghiên cứu quân sự Hàn Quốc cho rằng Mỹ còn có một động cơ không công khai là duy trì ảnh hưởng đối với quân đội Hàn Quốc nhằm giải quyết các thách thức từ phía Trung Quốc.

Ông Doo Jin-ho, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), cũng đồng tình với quan điểm này. Ông nhận định: "Mỹ muốn tận dụng liên minh này không chỉ để răn đe Triều Tiên mà còn để kiềm chế Trung Quốc. Vì lý do đó, họ có thể lo ngại rằng tầm ảnh hưởng của mình đối với Hàn Quốc và quân đội nước này sẽ suy giảm sau khi quá trình chuyển giao hoàn tất".

Ông Doo còn lưu ý rằng tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc chỉ cách bán đảo Triều Tiên khoảng 300 km, khoảng cách mà các máy bay chiến đấu có thể vượt qua trong chưa đầy 10 phút. "Xét về giá trị chiến lược, Mỹ không thể để mất Hàn Quốc", ông Doo bình luận.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Mỹ, Hàn Quốc cũng như Trung Quốc đối với nhận định trên của giới phân tích.