Nhiều hạng mục không về đích kịp trong năm nay

Theo cập nhật mới nhất về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) gửi Chính phủ, giá trị khối lượng thực hiện Dự án thành phần 3 đạt 76.953,8 tỉ đồng, tương đương 88,63% hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỉ đồng, tương đương 57% hợp đồng. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6.2027.

Bên trong nhà ga sân bay Long Thành Ảnh: Lê Lâm

ACV báo cáo 3 nhóm vướng mắc chủ yếu gồm: Thứ nhất, một số vật tư, thiết bị có thay đổi về nhà sản xuất, nhãn hiệu, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ so với hợp đồng. Việc đặt hàng, cung cấp, lắp đặt đã được thực hiện trước khi chủ đầu tư chấp thuận thay đổi và các bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng. Thứ hai, một số hạng mục đã được thi công, nghiệm thu theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng thiết kế này không phù hợp thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật tương ứng chưa được thực hiện. Thứ ba, một số hạng mục đã triển khai thi công khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt. Việc xử lý những tồn tại, vướng mắc này là điều kiện cần thiết để nghiệm thu hoàn thành công trình, cấp phép đưa cảng hàng không vào khai thác.

Hiện nay, ACV và các nhà thầu đã và đang rất nỗ lực thực hiện công tác đầu tư xây dựng. Song song, ACV và tư vấn ORAT tích cực chuẩn bị khai thác với việc chạy thử một số kịch bản khai thác. Tuy nhiên, với tình hình thực hiện dự án như nêu trên, toàn bộ công trình chưa thể hoàn thành trong năm 2026 theo kế hoạch ban đầu.

Trong một diễn biến liên quan, Cục Hàng không Việt Nam đã lấy ý kiến các hãng, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), các hiệp hội, cơ quan ngoại giao cùng nhiều cơ quan chuyên ngành trong và ngoài nước. Kết quả, các hãng quốc tế đều ủng hộ chủ trương chuyển dịch khai thác quốc tế từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sang Cảng HKQT Long Thành do đây là sân bay có hạ tầng hiện đại, công suất đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Tuy nhiên, khoảng 34 hãng muốn lùi thời gian chuyển dịch khai thác. Trong đó, 24 hãng dự kiến khai thác tại Long Thành từ lịch bay mùa đông 2027 (từ khoảng 31.10.2027 đến khoảng 26.3.2028), 10 hãng còn lại đề xuất chuyển sang hoạt động từ lịch bay mùa hè 2028 (từ khoảng 26.3.2028 đến khoảng 29.10.2028) hoặc muộn hơn.

Theo kinh nghiệm quốc tế, các hãng hàng không cần 6 - 12 tháng để lập kế hoạch khai thác tại cảng HKQT gồm điều chỉnh mạng đường bay, bố trí tàu bay và tổ bay cũng như chuẩn bị dịch vụ mặt đất, hệ thống bán vé... Bên cạnh đó, cơ quan quản lý hàng không nước ngoài cũng có thể phải kiểm tra, phê duyệt các điều kiện an toàn trước khi cho phép khai thác. Với vận tải hàng hóa, các doanh nghiệp (DN) logistics quốc tế như UPS, FedEx, DHL và Cargolux… yêu cầu bố trí đồng bộ nhà ga chuyển phát nhanh, hải quan, khu xử lý xe tải và hạ tầng giao thông kết nối. Thời gian chuẩn bị và đánh giá kỹ thuật có thể kéo dài khoảng 12 tháng.

Ngoài hạ tầng sân bay, các hãng hàng không quốc tế cũng đặt ra yêu cầu về giao thông kết nối giữa TP.HCM - Long Thành và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm, như các dịch vụ khách sạn quá cảnh đạt tiêu chuẩn từ 4 sao, dịch vụ y tế chất lượng cao...

Trước thực trạng như vậy, ACV kiến nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương khai thác các tuyến bay nội địa tại Cảng HKQT Long Thành từ lịch bay mùa đông 2027 - 2028.

Đối với các tuyến bay quốc tế, ACV kiến nghị trước tiên cần hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án song song với giải quyết dứt điểm các vướng mắc để có đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 Cảng HKQT Long Thành theo đúng quy định. Sau đó, mới công bố hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1, mời các hãng hàng không quốc tế, IATA, DN logistics, DN thương mại dịch vụ, các cơ quan ngoại giao và các đơn vị có liên quan khác tiến hành khảo sát, đánh giá chính thức và triển khai kế hoạch chuyển dịch khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Song song với quá trình này là thời gian 9 - 12 tháng chạy thử kết hợp rà soát, sửa lỗi trước khi khai thác chính thức theo đúng khuyến nghị của IATA và kinh nghiệm các sân bay trên thế giới.

Tiếp đến, khai thác chính thức giai đoạn 1 Cảng HKQT Long Thành với đầy đủ công suất thiết kế (25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm) và đầy đủ các đường bay quốc tế, đường trục quốc nội, đường bay lẻ. Toàn bộ quá trình này sẽ diễn ra trong giai đoạn 2027 - 2028.

Lo ảnh hưởng an toàn bay và chất lượng phục vụ

Trước đó, trong báo cáo gửi Chính phủ về các điều kiện và công tác chuẩn bị đưa Cảng Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác, Bộ Xây dựng cũng nêu quan ngại về thời gian chạy thử ORAT quá ngắn. Cụ thể, theo thông lệ quốc tế và hướng dẫn, khuyến nghị của IATA, đối với các cảng hàng không mới, quy mô lớn và có tính tích hợp cao, chương trình ORAT không chỉ nhằm kiểm tra thiết bị mà là quá trình kiểm chứng toàn bộ khả năng vận hành thực tế của cả hệ thống. Qua đó phát hiện lỗi, xác định điểm nghẽn, tổ chức khắc phục, thử lại và hoàn thiện quy trình trước khi khai thác thương mại.

Nguồn: T.N tạo bằng AI

Thực tiễn tại một số sân bay lớn cho thấy quá trình này thường được triển khai nhiều tháng trước khai thác chính thức và qua nhiều vòng thử nghiệm. "Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không có một thời gian ORAT cố định áp dụng cho mọi sân bay, nhưng đối với sân bay mới, quy mô lớn, hiện đại, nhiều hệ thống tự động, phức tạp và phải đảm bảo sự phối hợp nhuần nhuyễn của các lực lượng, đơn vị khác nhau, thời gian chuẩn bị và thử nghiệm thực tế thường được bố trí từ 6 - 12 tháng, đồng thời phải có các vòng thử nghiệm liên tiếp để sửa lỗi và kiểm chứng lại", Bộ Xây dựng nhìn nhận.

Đối với sân bay Long Thành, chương trình ORAT với 55 kịch bản được tổ chức thành 3 đợt từ tháng 9 - 12, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống, hạ tầng và nhân sự. Như vậy, thời gian thử nghiệm tích hợp toàn diện chỉ khoảng 3 tháng và chưa có chuyến bay thực tế. Với quy mô, mức độ phức tạp và số lượng hệ thống liên kết của Long Thành, thời gian ORAT ngắn sẽ làm giảm khoảng dự phòng để xử lý các lỗi phát sinh, đặc biệt đối với các lỗi chỉ xuất hiện khi vận hành đồng thời nhiều hệ thống hoặc khi có lưu lượng hành khách, hành lý, hàng hóa và tàu bay thực tế.

"Phương án khai thác từ 24.12 do ACV đề xuất có ưu điểm là sớm đưa công trình vào sử dụng, từng bước phát huy hiệu quả đầu tư và tạo điều kiện triển khai lộ trình chuyển đổi hoạt động hàng không. Tuy nhiên, trong điều kiện một số hạng mục thuộc dự án thành phần 3 còn khối lượng công việc lớn, việc hoàn thành, nghiệm thu công trình, thử nghiệm tích hợp và vận hành thử các hệ thống thiết yếu triển khai dồn dập giai đoạn cuối năm, mốc khai thác cần xem xét trên cơ sở kết quả thực tế. Trường hợp Cảng HKQT Long Thành khi đưa vào khai thác nhưng nhiều hạng mục vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, có thể ảnh hưởng chất lượng phục vụ đối với các hãng hàng không và hành khách, đồng thời sẽ phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt về an ninh, an toàn hàng không", Bộ Xây dựng nêu vấn đề.

Không nên "ép chín"

PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia kỹ thuật hàng không, nhìn nhận việc lùi thời hạn khánh thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác là quyết định cần thiết, hợp lý, sát với thực tế khách quan hiện nay. Đầu tiên, từ lúc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư năm 2015 phải mất 3 năm mới có công ty tư vấn và hơn 4 năm (đến năm 2019) mới thông qua được báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau đó, quá trình tìm kiếm nhà thầu thi công tiếp tục kéo dài, phải gia hạn 2 lần mới lựa chọn được đơn vị thực hiện.

Lắp đặt máy soi chiếu hành lý xách tay 3D tại nhà ga sân bay Long Thành Ảnh: TTXVN

"Quãng thời gian bị hụt đi ở giai đoạn đầu đáng lẽ phải được tính toán bù đắp hợp lý ở giai đoạn sau, nhưng dự án lại rơi vào tình trạng ép ngược tiến độ thi công xuống quá ngắn. Các nhà thầu quốc tế từng khẳng định thời hạn 3 năm là không thể kịp thi công nhà ga mà vẫn bảo đảm chất lượng. Đơn cử như sân bay thứ 2 của Sydney (Úc) - một quốc gia phát triển với trình độ công nghệ hiện đại - vẫn dành trọn vẹn 5 năm chỉ để xây dựng hoàn tất nhà ga hành khách. Sau khi hoàn tất xây dựng, họ còn phải vận hành thử nghiệm kỹ lưỡng, sau đó chỉ khai thác vận chuyển hàng hóa trước rồi nửa năm sau mới chính thức đón hành khách. Dù dự án Long Thành có gia hạn thời gian thi công lên 39 tháng (3 năm 3 tháng), thực chất việc ký kết hợp đồng vẫn mang tính "mong muốn" hơn là khả thi thực tế", PGS-TS Nguyễn Thiện Tống phân tích.

Từ đó, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống khẳng định việc chạy theo mốc thời gian "cứng" đã đẩy công trình vào tình thế chưa duyệt xong thiết kế đã thi công, dẫn đến phải điều chỉnh, sửa đổi liên tục. Điều này kéo theo hàng loạt vướng mắc về thủ tục pháp lý và thanh toán. Không ép để thi công sớm thì trễ tiến độ, mà ép thi công sớm lại sai thủ tục, rất khó thanh toán. Cùng với đó là những vướng mắc trong thanh toán trượt giá, biến động tỷ giá hối đoái và đặc biệt là cuộc khủng hoảng về quản trị sau hàng loạt sai phạm, tiêu cực giữa nhà thầu với chủ đầu tư (ACV). Nhiều cán bộ có trách nhiệm ở giai đoạn trước đã bị điều tra, khởi tố; những người kế nhiệm hiện nay rất khó đứng ra gánh vác và xử lý dứt điểm các tồn đọng cũ nếu không có thời gian rà soát kỹ lưỡng.

"Với một công trình hàng không quy mô lớn, việc lùi thời hạn là bắt buộc để có đủ thời gian chạy thử nghiệm kỹ thuật, bảo đảm mọi hệ thống vận hành trơn tru và an toàn tuyệt đối. Không thể khai trương vội vàng chỉ để làm lễ đón một vài chuyến bay mang tính hình thức rồi lại phải lùi tiếp, vì điều đó vừa gây tốn kém, vừa làm mất uy tín và không tạo được sự yên tâm cho các hãng bay", chuyên gia này nhấn mạnh.

Bên cạnh tiến độ trực tiếp từ công trường, hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng đô thị xung quanh chưa đồng bộ cũng là một trong những băn khoăn lớn từ phía người dân và các chuyên gia. Ông Nguyễn Thiện Tống chỉ rõ một sân bay chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi hạ tầng kết nối đi kèm hoàn chỉnh. Tại sân bay thứ 2 của Sydney, ngay thời điểm khai trương sân bay cũng là lúc tuyến đường sắt đô thị (metro) kết nối thẳng từ trung tâm thành phố ra sân bay hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong khi đó, tại Long Thành, hệ thống đường bộ kết nối từ TP.HCM còn nhiều bất cập và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, còn tuyến metro kết nối trực tiếp thì phải đến khoảng năm 2030 mới có thể hoàn thành. Ngoài ra, khu vực xung quanh sân bay Long Thành hiện vẫn chưa hình thành các khu đô thị, nhà ở và dịch vụ thiết yếu để phục vụ lực lượng lao động tại chỗ.

Theo ông Nguyễn Thiện Tống, các hãng hàng không và đội ngũ nhân lực chưa sẵn sàng dịch chuyển, nếu ép họ chuyển sang sân bay mới hoặc khai thác song song ở cả hai đầu, họ sẽ phải gánh thêm chi phí rất lớn để chia tách đội ngũ kỹ thuật, bảo dưỡng máy bay và dịch vụ mặt đất. Khi lượng khách thực tế sụt giảm so với kỳ vọng, các hãng sẽ thua lỗ hoặc giảm lãi, dẫn đến buộc phải cắt giảm bớt tần suất bay sau một thời gian khai thác. Hành khách cũng sẽ phải tốn thêm chi phí đi lại, đối mặt với rủi ro kẹt xe dẫn đến trễ chuyến.

"Nên để lượng khách tăng dần một cách tự nhiên và bền vững theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng, thay vì "ép chín" khai trương sớm sẽ dẫn đến những hệ lụy làm giảm uy tín của cả dự án", PGS-TS Nguyễn Thiện Tống nhấn mạnh.

Kết luận sau cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng của dự án thành phần 3 và các gói thầu do mình làm chủ đầu tư. Trường hợp không hoàn thành đúng tiến độ, căn cứ quy định pháp luật khẩn trương có báo cáo đề xuất điều chỉnh tiến độ, các cơ chế đặc thù xử lý các vướng mắc gửi Bộ Xây dựng trước 5.12. Đặc biệt, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tập trung làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu, từng hạng mục công trình. Từ đó làm cơ sở để các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phù hợp, đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị.