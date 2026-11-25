Các hãng tăng chuyến đón cao điểm tết tại Long Thành

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu được Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) công bố, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành sẽ chính thức mở cửa đón các chuyến bay thương mại từ 0 giờ ngày 24.12. Kế hoạch vận hành của sân bay này được phân kỳ thành 3 giai đoạn với quy mô tăng dần. Trong đó, giai đoạn 1 từ 24.12.2026 đến hết tháng 3.2027, trùng khớp lịch bay mùa đông 2026 - 2027 và bao trọn toàn bộ đợt cao điểm Tết dương lịch - Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Hai giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai từ tháng 4 - 10.2027 (lịch bay mùa hè 2027) và từ tháng 10.2027 trở đi.

Sân bay Long Thành đã thử lên đèn hoàn thiện phần mái nhà ga Ảnh: Lý Quang Viên

Trong giai đoạn khởi động từ cuối tháng 12, ACV dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế, tương đương mật độ bình quân khoảng 20 - 30 chuyến bay mỗi ngày. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2027, sản lượng khai thác tại Long Thành được dự kiến điều tiết tăng lên mức 30 - 40 chuyến bay mỗi ngày với mục tiêu trực tiếp san sẻ áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất đang hoạt động vượt công suất thiết kế.

Đáng chú ý, đường bay trục kết nối trực tiếp với Hà Nội sẽ là chặng bay "mở hàng" cho Long Thành ngay trong ngày đầu tiên khai trương thương mại. Kế hoạch đăng ký khai thác cho thấy cả hai hãng hàng không lớn nhất nước là Vietnam Airlines và Vietjet Air đều sẽ tổ chức các chuyến bay trên chặng Long Thành - Hà Nội ngay từ ngày 24.12.

Cụ thể, Vietnam Airlines đã đăng ký khai thác đường bay trục Long Thành - Hà Nội với tần suất ổn định 28 chuyến/tuần, tương đương 4 chuyến mỗi ngày. Để chuẩn bị cho mốc vận hành chính thức, Vietnam Airlines đang phối hợp chặt chẽ cùng ACV triển khai các phương án kỹ thuật, dự kiến tổ chức bay thử nghiệm vào ngày 9.12 và 11.12 tới, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi cất cánh thương mại. Bên cạnh trục nội địa trọng điểm này, Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không đầu tiên đăng ký mở các đường bay quốc tế chặng ngắn từ Long Thành đi Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông và Manila với tần suất 44 chuyến/tuần (tối đa 8 chuyến/ngày), góp phần hoàn thiện bức tranh khai thác bước đầu của cảng.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ hành khách với sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 ẢNH: TTXVN

Vietjet Air thì "phủ sóng" dày đặc ở mạng đường bay nội địa khi đăng ký khai thác tối đa lên tới 154 chuyến/tuần, tương đương bình quân 22 chuyến mỗi ngày. Hãng dự kiến mở đường bay tại sân bay Long Thành thành 3 giai đoạn tăng dần tần suất theo từng tàu khai thác hằng ngày (từ thứ hai đến chủ nhật). Ở giai đoạn 1 (từ 0 giờ ngày 24.12), đưa vào khai thác 1 tàu bay thực hiện 6 chặng/ngày, tập trung vào 2 tuyến Hà Nội - Long Thành (2 cặp chuyến khứ hồi/ngày, khởi hành từ Hà Nội lúc 7 giờ và 16 giờ 50; chiều ngược lại từ Long Thành lúc 14 giờ và 19 giờ 25) và Long Thành - Vinh (1 cặp chuyến khứ hồi/ngày, bay từ Long Thành lúc 9 giờ 35 và chiều từ Vinh lúc 11 giờ 45).

Bước sang giai đoạn 2 (từ 4.1.2027), Vietjet bổ sung thêm tàu bay thứ hai với 8 chặng/ngày, mở rộng thêm đường bay Đà Nẵng - Long Thành (2 cặp chuyến khứ hồi/ngày) và Hải Phòng - Long Thành (1 cặp chuyến khứ hồi/ngày), đồng thời tăng thêm 1 cặp chuyến khứ hồi cho tuyến Long Thành - Hà Nội. Đáng chú ý nhất đối với nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán là giai đoạn 3 (từ 16.1.2027 - thời điểm cận cao điểm tết), hãng tăng cường tàu bay thứ ba với 8 chặng/ngày, chính thức kích hoạt đường bay "hot" Long Thành - Thanh Hóa (khởi hành từ Long Thành lúc 8 giờ 5 và chiều từ Thanh Hóa lúc 10 giờ 20), bên cạnh bổ sung mỗi tuyến 1 cặp chuyến khứ hồi/ngày cho các chặng Hà Nội - Long Thành và Long Thành - Vinh.

Việc dồn lực mở cùng lúc các đường bay nội địa mang ý nghĩa rất lớn đối với thị trường vận tải hàng không dịp tết. Lâu nay, các chặng bay từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng hay Đà Nẵng luôn là những tuyến "khát" ghế nhất mỗi độ cuối năm, đẩy giá lên mức kịch trần. Khi các hãng chuyển một phần lực lượng tàu bay sang đóng tại Long Thành để khai thác trực tiếp các chặng bay này, bầu trời phía nam có thêm một "van cung ứng" mới đúng thời điểm căng thẳng nhất của mùa cao điểm tết.

Dù lịch bay dự kiến đã hé lộ nhiều đường bay trúng vào tâm điểm nhu cầu về quê ăn tết của người dân, song hệ thống mở bán vé chính thức cho các chặng xuất phát từ sân bay Long Thành dự kiến phải đến khoảng đầu tháng 1.2027 mới triển khai, nên hiện tại chưa có thông tin về mức giá cụ thể.

Hạ nhiệt "sức nóng kép" tại Tân Sơn Nhất

Kế hoạch khai thác tại Cảng HKQT Long Thành thu hút sự quan tâm rất lớn bởi cứ mỗi độ tết về, người dân ở phía nam nói chung và TP.HCM nói riêng lại đối mặt với nỗi lo giá vé máy bay "nóng bỏng tay" và sân bay quá tải . Dù Vietnam Airlines và Vietjet Air đã chủ động tung vé Tết Nguyên đán 2027 từ cuối tháng 8 (gần 3,7 triệu chỗ, tăng 11% và 3,1 triệu vé, tăng 6%), song càng cận kề cao điểm, giá vé càng tăng tốc. Nhiều gia đình đang phải tính toán lại lộ trình đoàn viên.

ACV và các hãng hàng không đang kiến nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục phê duyệt khung giá dịch vụ và giá vé Ảnh: ACV

Chị Mai Phương (ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) năm nay phải thay đổi kế hoạch về Quảng Ngãi ăn tết vì giá vé cao ngất ngưởng. Thay vì bay thẳng từ Tân Sơn Nhất về sân bay Chu Lai như mọi năm, chị phải chuyển hướng đặt vé bay ra Đà Nẵng rồi bắt xe trung chuyển về Quảng Ngãi để tiết kiệm chi phí. "Ngày 26 tháng chạp (tức 2.2.2027), đường bay từ TP.HCM đi Chu Lai chỉ có duy nhất Hãng Vietjet Air khai thác với tần suất 4 chuyến mỗi ngày, tất cả đều đồng giá hơn 5 triệu đồng/chiều, cao gấp đôi vé về Đà Nẵng. Trung bình 1 người 10 triệu đồng tiền vé máy bay thì cả nhà đã mất 30 triệu rồi. Bay Đà Nẵng rồi đi ô tô về tuy có mệt hơn nhưng ít nhất cũng tiết kiệm được khoản kha khá còn mua đồ", chị Phương chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo, chị Quỳnh Nga (ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM) vừa "bấm bụng" chốt vé Tết Nguyên đán cho 2 mẹ con bay về Huế với mức giá xấp xỉ 5 triệu đồng/chiều. Trước đó, chị đã khảo sát trên hệ thống đặt vé của các hãng, xuyên suốt các ngày cao điểm từ 24 - 28 tháng chạp, hầu như không tìm thấy chuyến bay nào từ TP.HCM đi Huế có mức giá dưới 5 triệu đồng/chiều. "Các hãng nếu có tăng tải cũng thường ưu tiên tới những sân bay lớn, còn các cảng hàng không địa phương như Huế hay Chu Lai thường được phân bổ rất ít chuyến bổ sung và rơi vào khung giờ đêm muộn hoặc rạng sáng", chị Nga cho hay.

Khảo sát của Thanh Niên trên các trang bán vé máy bay cũng ghi nhận tình hình giá vé Tết Nguyên đán đang "nóng" trên diện rộng. So với cách đây khoảng 7 ngày, giá vé từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc giai đoạn 25 - 28 tháng chạp (1 - 4.2.2027) đã tăng thêm khoảng 100.000 - 200.000 đồng mỗi chặng. Một số đường bay về địa phương chỉ còn rất ít chuyến, với giá vé "kịch trần". Đơn cử, chặng TP.HCM - Thanh Hóa ngày 2.2.2027 (ngày 26 tháng chạp), vé của Vietjet Air có mức thấp nhất lên tới gần 5,9 triệu đồng/chiều và dải giá này phủ kín toàn bộ 7 chuyến trong ngày của hãng. Cách đây 7 ngày (17.11), giá vé của hãng còn đang neo ở mức gần 5,8 triệu đồng/chiều.

Cùng ngày 17.11, Vietnam Airlines chỉ có duy nhất chuyến từ TP.HCM đi Thanh Hóa nhưng đã "cháy" toàn bộ vé hạng phổ thông, trên hệ thống chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá gần 6,5 triệu đồng/chiều. Đến nay, vé hạng thương gia cũng đã "bay màu". Vietnam Airlines đã bán hết toàn bộ chuyến bay trên chặng này từ 25 - 28 tháng chạp.

Tương tự, ngày 26 tháng chạp, chặng bay từ TP.HCM về Hải Phòng có giá vé thấp nhất của Vietjet Air là gần 3,1 triệu đồng/chiều. Vietravel Airlines cùng ngày có 1 chuyến, giá gần 3,5 triệu đồng/chiều, thấp hơn giá vé thấp nhất gần 3,8 triệu đồng/chiều của Sun PhuQuoc Airways và Vietnam Airlines.

Không chỉ giá vé, "trần" khai thác tại Tân Sơn Nhất cũng đã chạm ngưỡng giới hạn. Ngay cả khi các hãng hàng không muốn thuê thêm tàu bay để tăng tần suất phục vụ bà con về quê, bài toán cấp phép giờ cất hạ cánh (slot) và năng lực thông qua của nhà ga, đường lăn tại Tân Sơn Nhất cũng không còn nhiều dư địa để nới rộng.

Như dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, Tân Sơn Nhất phải gồng mình phục vụ trung bình tới 940 chuyến bay mỗi ngày với khoảng 145.000 lượt hành khách. Riêng trong những ngày cao điểm nhất trước và sau kỳ nghỉ, tần suất khai thác tại đây vọt lên 1.015 - 1.027 chuyến/ngày, đưa lượng khách thông qua cảng chạm mốc kỷ lục khoảng 165.000 lượt/ngày. Áp lực quá tải khủng khiếp đó không chỉ khiến hành khách phải chờ đợi xếp hàng làm thủ tục, nguy cơ trễ chuyến tăng cao, mà còn biến các trục đường cửa ngõ như Cộng Hòa, Trường Chinh thành những "điểm đen" ùn tắc kéo dài.

Chính vì vậy, việc sân bay Long Thành kịp thời nhập cuộc ngay trước mùa tết 2027 được kỳ vọng sẽ giải tỏa đồng thời cả sự ngột ngạt tại nhà ga Tân Sơn Nhất lẫn nỗi lo vé máy bay của người dân.

Bài toán đồng bộ để không "giảm tải trên trời, kẹt dưới mặt đất"

Dù kế hoạch tăng lên 30 - 40 chuyến bay mỗi ngày tại Cảng Long Thành dịp Tết Đinh Mùi 2027 mang lại tín hiệu rất tích cực cho thị trường, cơ quan quản lý cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng mùa tết đầu tiên này mới chỉ là bước khởi động mang tính "chia lửa" từng phần chứ chưa thể giải tỏa ngay lập tức toàn bộ áp lực cho cửa ngõ hãng không phía nam.

Gần 10 km cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ cầu Long Thành đến nút giao QL51 (Đồng Nai) đã cơ bản hoàn thành mở rộng lên 10 làn xe Ảnh: Q.T

So với quy mô xấp xỉ 1.000 chuyến bay mỗi ngày của Tân Sơn Nhất trong giai đoạn cao điểm, lượng chuyến tại Long Thành mới chiếm khoảng 3 - 4% tổng tải cung ứng toàn vùng. Bên cạnh đó, đặc thù lệch đầu của thị trường vé tết - chiều từ Nam ra Bắc trước tết luôn kín chỗ còn chiều ngược lại "ê hề" vé rẻ - khiến việc bổ sung chuyến bay từ Long Thành chủ yếu giúp hành khách có thêm lựa chọn khung giờ bay thuận tiện và kìm đà tăng giá vé giờ chót, thay vì kéo mặt bằng giá vé giảm sâu đồng loạt.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ACV và các hãng hàng không đang khẩn trương kiến nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục phê duyệt khung giá dịch vụ và giá vé để các hãng kịp thời mở bán chính thức trên hệ thống thương mại, phục vụ nhu cầu đặt vé tết đang vào giai đoạn cao điểm nhất. Song song, công tác tổ chức phân luồng, bố trí dây chuyền phục vụ mặt đất, biển báo chỉ dẫn và quy trình đón tiếp hành khách nội địa lẫn quốc tế tại nhà ga mới cũng đang được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm vận hành trơn tru ngay từ chuyến bay thương mại đầu tiên vào rạng sáng 24.12.

Thách thức lớn nhất vẫn dồn vào hạ tầng giao thông kết nối. Trong báo cáo gửi Chính phủ về các điều kiện và công tác chuẩn bị đưa Cảng Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác, Bộ Xây dựng nêu quan điểm: Năng lực khai thác cảng hàng không không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng của cảng mà còn cần đồng bộ về hệ thống giao thông kết nối, sự thuận lợi của dịch vụ vận tải công cộng chất lượng cao, bãi đỗ xe. Bên cạnh đó, các tuyến đường tiếp cận cảng phải đáp ứng được lưu lượng khách đi đến cảng hàng không vào giờ cao điểm, đảm bảo thời gian nối chuyến giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành. Điều này rất quan trọng để các hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không của VN, xây dựng kế hoạch, lịch bay, đường bay một cách hiệu quả, thuận lợi cho hành khách đi đến Cảng HKQT Long Thành.

Hiện nay, hệ thống kết nối giữa TP.HCM đến Cảng HKQT Long Thành phụ thuộc hoàn toàn vào giao thông đường bộ. Trong khi đó, các tuyến đường cao tốc và nút giao An Phú vẫn đang trong quá trình thi công, theo kế hoạch thì dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ vào đầu quý 2/2027. "Do đó, đến thời điểm này chưa đánh giá được đầy đủ năng lực vận chuyển và khả năng phương án tổ chức giao thông và các tình huống phát sinh nếu có. Vì vậy, đề nghị UBND TP.HCM, TP.Đồng Nai, VEC chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; đồng thời có phương án dự phòng khi xảy ra ùn tắc, gián đoạn giao thông hoặc phát sinh nhu cầu vượt năng lực phục vụ", Bộ Xây dựng kiến nghị.

Một tín hiệu đáng mừng vừa được ghi nhận ngày 22.11 là gần 10 km tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ cầu Long Thành đến nút giao QL51) đã cơ bản hoàn thành mở rộng lên quy mô 10 làn xe và chính thức cho phép các phương tiện lưu thông, giúp xóa bỏ một "nút thắt cổ chai" quan trọng ngay sát cửa ngõ sân bay. Tuyến đường tỉnh ĐT.769 kết nối trực tiếp vào cảng cũng đang được gấp rút thi công mở rộng lên 8 làn xe để tăng khả năng thoát xe.

Các hãng hàng không kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng tổ chức phân luồng giao thông đón tiếp khách nội địa lẫn quốc tế, áp dụng cơ chế ưu tiên luồng tuyến tại các nút giao trọng điểm để bảo đảm thời gian hành trình ổn định cho hành khách. Về phía người dân, hành khách khi đặt vé tết năm nay cần đặc biệt lưu ý kiểm tra kỹ mã sân bay xuất phát và hạ cánh, tính toán thêm thời gian và chi phí di chuyển đường bộ ra Long Thành, nhất là với những hành khách đặt vé khứ hồi để tránh tình huống chiều đi cất cánh ở Tân Sơn Nhất nhưng chiều về lại hạ cánh tại Long Thành.