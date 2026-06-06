Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao 'ngày xưa đèn dầu hiếm người bị cận, ngày nay điện sáng lại cận nhiều'?

Liên Châu
Liên Châu
06/06/2026 11:44 GMT+7

Ánh sáng nhân tạo dù sáng đến đâu cũng không thể thay thế được ánh sáng mặt trời. Lối sống thay đổi là nguyên nhân chính gây cận thị.

Trước thực tế khám tật khúc xạ và nhận được câu hỏi từ một số gia đình: vì sao ngày xưa phải dùng đèn dầu để học bài, nhưng khi đó lại hiếm người cận thị, ngày nay điện sáng rất đầy đủ, nhưng trẻ bị cận nhiều hơn, thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thuỷ, Giám đốc Bệnh viện Đông Đô, cho biết: yếu tố cốt lõi là thời gian ở ngoài trời, tiếp xúc ánh sáng tự nhiên liên quan rất nhiều đến mắt của trẻ. Ánh sáng tự nhiên rất tốt cho mắt của trẻ, thời gian được vui chơi bên ngoài rất hữu ích cho đôi mắt.

Vì sao 'ngày xưa đèn dầu hiếm người bị cận, ngày nay điện sáng lại cận nhiều'? - Ảnh 1.

Vui chơi bên ngoài và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên giúp giảm bị cận thị

ẢNH: AI

Theo bác sĩ Thủy, nhiều năm trước, trẻ em chủ yếu chơi ngoài trời, chăn trâu, đá bóng, chạy nhảy..., mắt liên tục được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên cường độ cao (khoảng 10.000 đến hơn 100.000 lux). Ánh sáng mặt trời kích thích võng mạc giải phóng dopamine - một chất tự nhiên có tác dụng ngăn không cho trục nhãn cầu dài ra quá mức (nguyên nhân gây cận thị).

Ngày nay phần lớn thời gian trẻ ở trong nhà: trẻ học trong nhà, chơi trong nhà, dưới ánh đèn chỉ đạt khoảng 300 - 500 lux (quá yếu so với nhu cầu của mắt để ức chế cận thị). Thiếu dopamine, nhãn cầu dễ bị dài ra.

Bác sĩ Thủy cũng cho biết, tầm nhìn xa - tầm nhìn gần ảnh hưởng đến mắt của trẻ. Trước đây, đặc biệt là thế hệ 7x về trước, không gian bao la, mắt trẻ chủ yếu nhìn xa (nhìn cánh đồng, ngọn cây, bầu trời). Lúc này, các cơ điều tiết của mắt được thư giãn hoàn toàn.

Ngày nay, phần lớn thời gian của trẻ trong 4 bức tường. Mắt liên tục phải nhìn gần: nhìn bảng, nhìn sách, nhìn màn hình điện thoại, máy tính bảng (với khoảng cách chỉ 20 - 40 cm). Việc bắt cơ thể điều tiết liên tục trong nhiều giờ khiến thủy tinh thể bị phồng dày lên, lâu ngày không co lại được như cũ, dẫn đến cận thị giả rồi thành cận thị thật.

Bác sĩ Thủy lưu ý, không phải vì đèn dầu, ánh sáng đèn dầu tốt cho mắt, mà vì lối sống của thế hệ đó gắn liền với tự nhiên. 

Ngoài ra, thời điểm nhiều năm về trước, người dân chưa tiếp xúc với các dịch vụ y tế nên tỷ lệ phát hiện tật khúc xạ còn thấp. 

Đồng thời, áp lực học tập nhiều khiến trẻ phải nhìn gần nhiều hơn, thời gian kéo dài cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ bị cận.

"Do đó, muốn con không cận thị, bố mẹ hãy cố gắng kéo con ra khỏi 4 bức tường và các màn hình công nghệ càng nhiều càng tốt", bác sĩ Thủy chia sẻ.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Bệnh viện Đông Đô tổ chức chương trình cộng đồng "Ngày hội Bé vui khám mắt", là không gian vui chơi, trải nghiệm và khám sàng lọc mắt hoàn toàn miễn phí dành cho trẻ em. Sự kiện diễn ra từ 8 - 11 giờ 30 ngày 7.6 tại Trường mầm non Đống Đa, số 1 Đào Duy Anh, Kim Liên, Hà Nội.


Tin liên quan

TP.HCM hỗ trợ 25 triệu đồng điều trị tật khúc xạ cho thanh niên tình nguyện nhập ngũ

TP.HCM hỗ trợ 25 triệu đồng điều trị tật khúc xạ cho thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Chính sách mới của TP.HCM quy định mức hỗ trợ điều trị tối đa 12,5 triệu đồng cho 1 mắt và 25 triệu đồng cho 2 mắt, nhằm giúp công dân đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân.

Quy định mới nhất về khám mắt trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Đông Đô Cận thị Đèn LED
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận