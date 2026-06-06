Vì sao 'ngày xưa đèn dầu hiếm người bị cận, ngày nay điện sáng lại cận nhiều'?

Trước thực tế khám tật khúc xạ và nhận được câu hỏi từ một số gia đình: vì sao ngày xưa phải dùng đèn dầu để học bài, nhưng khi đó lại hiếm người cận thị, ngày nay điện sáng rất đầy đủ, nhưng trẻ bị cận nhiều hơn, thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thuỷ, Giám đốc Bệnh viện Đông Đô, cho biết: yếu tố cốt lõi là thời gian ở ngoài trời, tiếp xúc ánh sáng tự nhiên liên quan rất nhiều đến mắt của trẻ. Ánh sáng tự nhiên rất tốt cho mắt của trẻ, thời gian được vui chơi bên ngoài rất hữu ích cho đôi mắt.

Vui chơi bên ngoài và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên giúp giảm bị cận thị ẢNH: AI

Theo bác sĩ Thủy, nhiều năm trước, trẻ em chủ yếu chơi ngoài trời, chăn trâu, đá bóng, chạy nhảy..., mắt liên tục được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên cường độ cao (khoảng 10.000 đến hơn 100.000 lux). Ánh sáng mặt trời kích thích võng mạc giải phóng dopamine - một chất tự nhiên có tác dụng ngăn không cho trục nhãn cầu dài ra quá mức (nguyên nhân gây cận thị).

Ngày nay phần lớn thời gian trẻ ở trong nhà: trẻ học trong nhà, chơi trong nhà, dưới ánh đèn chỉ đạt khoảng 300 - 500 lux (quá yếu so với nhu cầu của mắt để ức chế cận thị). Thiếu dopamine, nhãn cầu dễ bị dài ra.

Bác sĩ Thủy cũng cho biết, tầm nhìn xa - tầm nhìn gần ảnh hưởng đến mắt của trẻ. Trước đây, đặc biệt là thế hệ 7x về trước, không gian bao la, mắt trẻ chủ yếu nhìn xa (nhìn cánh đồng, ngọn cây, bầu trời). Lúc này, các cơ điều tiết của mắt được thư giãn hoàn toàn.

Ngày nay, phần lớn thời gian của trẻ trong 4 bức tường. Mắt liên tục phải nhìn gần: nhìn bảng, nhìn sách, nhìn màn hình điện thoại, máy tính bảng (với khoảng cách chỉ 20 - 40 cm). Việc bắt cơ thể điều tiết liên tục trong nhiều giờ khiến thủy tinh thể bị phồng dày lên, lâu ngày không co lại được như cũ, dẫn đến cận thị giả rồi thành cận thị thật.

Bác sĩ Thủy lưu ý, không phải vì đèn dầu, ánh sáng đèn dầu tốt cho mắt, mà vì lối sống của thế hệ đó gắn liền với tự nhiên.

Ngoài ra, thời điểm nhiều năm về trước, người dân chưa tiếp xúc với các dịch vụ y tế nên tỷ lệ phát hiện tật khúc xạ còn thấp.

Đồng thời, áp lực học tập nhiều khiến trẻ phải nhìn gần nhiều hơn, thời gian kéo dài cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ bị cận.

"Do đó, muốn con không cận thị, bố mẹ hãy cố gắng kéo con ra khỏi 4 bức tường và các màn hình công nghệ càng nhiều càng tốt", bác sĩ Thủy chia sẻ.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Bệnh viện Đông Đô tổ chức chương trình cộng đồng "Ngày hội Bé vui khám mắt", là không gian vui chơi, trải nghiệm và khám sàng lọc mắt hoàn toàn miễn phí dành cho trẻ em. Sự kiện diễn ra từ 8 - 11 giờ 30 ngày 7.6 tại Trường mầm non Đống Đa, số 1 Đào Duy Anh, Kim Liên, Hà Nội.



