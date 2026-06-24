Vì sao người nổi tiếng đến TP.HCM thường được dẫn đi ăn cơm tấm?





Cơm tấm là món ăn quen thuộc của người dân TP.HCM Ảnh: Cao An Biên

Cơm tấm và những lần xuất hiện cùng người nổi tiếng

Những ngày qua, hình ảnh ca sĩ Chi Pu dẫn rapper, ca sĩ Amber Liu đi ăn cơm tấm tại một quán bình dân ở TP.HCM thu hút nhiều sự chú ý. Câu chuyện tự nó không có gì quá đặc biệt. Bạn bè gặp nhau, cùng đi ăn một món địa phương nổi tiếng là điều vẫn diễn ra mỗi ngày. Thế nhưng đây không phải trường hợp hiếm hoi. Trước đó, nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung quốc tế khi đến TP.HCM cũng được đưa đi thưởng thức cơm tấm như một trải nghiệm gần như "phải có". Diễn viên Nhật Bản Noboru Kaneko từng chia sẻ sự thích thú khi thưởng thức cơm tấm Sài Gòn trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023. Nhiều YouTuber du lịch nổi tiếng như Max McFarlin cũng nhiều lần giới thiệu cơm tấm như món ăn đặc trưng không thể bỏ qua khi đến TP.HCM... Nếu nhìn rộng hơn, đây lại là lát cắt thú vị của cách văn hóa Việt Nam đang được giới thiệu với thế giới.

Chỉ một bức ảnh, một đoạn video ngắn hay một story trên mạng xã hội của người nổi tiếng đôi khi có sức lan tỏa không thua kém những chiến dịch quảng bá văn hóa, du lịch được chuẩn bị công phu. Và trong những khoảnh khắc ấy, theo tôi cơm tấm đang âm thầm làm công việc của một "đại sứ văn hóa" theo cách rất tự nhiên.

Amber Liu tỏ ra thích thú khi trải nghiệm món cơm tấm Ảnh: Cắt từ clip Chi Pu đăng tải

Nếu phở là món ăn người nước ngoài thường nhắc khi nói về Việt Nam, thì cơm tấm lại là món nhiều người tìm ăn khi đến TP.HCM. Cơm tấm vốn là món ăn được nhiều người lao động lựa chọn, làm từ phần gạo vỡ mà ngày trước ít được xem trọng. Theo thời gian, món ăn ấy góp nhặt đủ thứ phong vị, từ miếng sườn nướng, chả trứng đến lạp xưởng... Tất cả nằm chung trên một cái dĩa, chan thêm chén nước mắm ngọt đặc trưng của người Nam bộ và dần trở thành hương vị quen thuộc của TP.HCM.

Có người từ các vùng miền khác lần đầu ăn cơm tấm thường ngạc nhiên vì nước mắm khá ngọt. Nhưng ăn vài lần lại thấy nhớ. TP.HCM cũng vậy. Thành phố này không phải lúc nào cũng dễ hiểu ngay từ lần đầu "gặp gỡ", nhưng lại có sức hút khiến nhiều người muốn quay lại. Có lẽ vì thế mà cơm tấm luôn nằm trong danh sách những món được người địa phương giới thiệu cho bạn bè quốc tế.

Không cần đến những công thức chế biến cầu kỳ hay bí truyền, cơm tấm chinh phục người ăn chính bằng tính đại chúng. Trong một quán cơm tấm đông khách, rất khó để phân biệt ai là doanh nhân, ai là khách du lịch hay ai là người lao động vừa tan ca. Mọi người cùng ngồi bàn ghế giống nhau, cùng chờ một dĩa cơm nóng, cùng hít hà mùi sườn nướng bốc lên từ bếp than. Ở đó không tồn tại khu vực VIP hay những nghi thức cầu kỳ. Đó cũng là lý do nhiều ý kiến gọi đây là dạng "ngoại giao bình dân", nơi con người kết nối với nhau thông qua trải nghiệm đời sống thực tế chứ không phải các nghi lễ trang trọng. Trong bối cảnh thế giới ngày càng "phẳng" hơn nhờ công nghệ, những trải nghiệm chân thực như vậy lại càng có giá trị.

Miếng sườn nướng bốc khói, hình ảnh quen thuộc trong các video ẩm thực Sài Gòn Ảnh: Cao An Biên

Nhiều năm qua, Thái Lan hưởng lợi đáng kể từ sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ như Lisa khi quảng bá văn hóa và du lịch. Hàn Quốc cũng đưa hình ảnh kim chi hay bánh gạo cay ra toàn cầu thông qua phim ảnh và âm nhạc. Những câu chuyện thành công này đều cho thấy: văn hóa không được giới thiệu bằng các khẩu hiệu khô cứng mà bằng những hình ảnh gần gũi trong đời sống hằng ngày. Việt Nam cũng đang bước vào xu hướng đó. Khách quốc tế ngày nay không thiếu lựa chọn về khách sạn sang trọng hay nhà hàng cao cấp. Những trải nghiệm ấy gần như giống nhau ở mọi thành phố lớn trên thế giới. Điều họ tìm kiếm nhiều hơn là cảm giác được sống như người bản địa. Họ muốn ngồi quán vỉa hè, nghe tiếng xe cộ, nhìn dòng người qua lại, quan sát nhịp sống của thành phố và thưởng thức món ăn mà người dân địa phương vẫn ăn mỗi ngày. Đó mới là thứ không thể sao chép.

Vì vậy, khi một nghệ sĩ, người nổi tiếng quốc tế xuất hiện trong quán cơm tấm bình dân, điều được quảng bá không chỉ là món ăn. Đó còn là lối sống, là không khí đô thị và là câu chuyện văn hóa của một thành phố. Từ góc nhìn đó, có lẽ đã đến lúc chúng ta nhìn ngoại giao văn hóa theo cách rộng mở hơn. Không phải mọi giá trị văn hóa đều nằm trong bảo tàng, nhà hát hay các sự kiện được dàn dựng công phu. Đôi khi sức hấp dẫn lớn nhất lại đến từ những điều rất bình thường. Cơm tấm ở TP.HCM là một ví dụ. Điều cần làm không phải biến nó thành thứ gì đó quá sang trọng hay khác lạ. Điều quan trọng hơn là giữ được sự nguyên bản, bảo đảm chất lượng dịch vụ, vệ sinh thực phẩm và gìn giữ những không gian văn hóa đường phố đã tạo nên bản sắc riêng của thành phố. Bởi trong thời đại mạng xã hội, một dĩa cơm tấm thơm mùi sườn nướng đôi khi có thể kể câu chuyện về TP.HCM hiệu quả hơn rất nhiều lời quảng bá.