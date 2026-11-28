“Tôi từng dự định mở một bệnh viện ở Thượng Hải (Trung Quốc), nhưng rồi nhận ra mình không muốn sống ở đó. Cách đây 20 năm, một người bạn Việt Nam mời tôi đến thăm và tìm hiểu về Việt Nam. Chỉ khoảng 3 tiếng sau khi đặt chân đến đây, tôi đã thay đổi quyết định”, ông Wade Brackenbury, người Mỹ, nhà sáng lập True Core Wellness, kể về cơ duyên đến với Việt Nam.

“Tôi ở Việt Nam khoảng 3 tiếng thì thay đổi quyết định. Tôi đã nghĩ: ‘Mình sẽ đến sống ở đây’. Và tôi đã làm đúng như vậy”, ông Wade chia sẻ.

3 tiếng... chỉ 3 tiếng sau khi đặt chân đến Việt Nam, một người đàn ông từng sống ở nhiều quốc gia châu Á đã quyết định chọn nơi này làm nhà. Đến nay, sau 20 năm, ông vẫn muốn tiếp tục cuộc sống tại đây.

Ở Việt Nam sướng hơn bạn nghĩ: Vì sao người nước ngoài chọn Việt Nam là nhà?

Ở những kỳ trước, chúng tôi đã kể về những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực hay những tiện ích khiến du khách nước ngoài thích thú khi đến Việt Nam. Nhưng một chuyến đi thú vị và một nơi đáng sống lâu dài là hai câu chuyện rất khác nhau.

Vì vậy, lần này, chúng tôi tìm gặp những người đã thực sự chọn Việt Nam làm nơi sinh sống. Họ không chỉ đến để khám phá, mà còn ăn, ở, làm việc và trải qua nhiều năm tháng như bao người dân nơi đây.

Điều gì khiến một người từng sống và đi qua nhiều quốc gia châu Á quyết định chọn Việt Nam là nhà?

Với ông Wade, câu trả lời trước hết nằm ở con người. Từ một người không biết nói tiếng Việt, không biết tự xoay xở khi mới đến, ông dần học cách sống, làm việc và hòa nhập. Nhưng nếu phải chọn một điều khiến ông yêu Việt Nam nhất, câu trả lời lại rất giản dị.

“Tôi nghĩ có rất nhiều điều ở Việt Nam mà tôi yêu thích, nhưng điều tôi thích nhất chính là con người. Đối với tôi, điều quan trọng nhất khi nói về một đất nước hay một nơi nào đó không phải là môi trường sống, dù tôi rất yêu môi trường ở Việt Nam. Cũng không hẳn là những cơ hội mà nơi đó mang lại. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất ở Việt Nam chính là con người. Họ thực sự rất thú vị và tốt bụng”, ông Wade nói.

Ông Wade Brackenbury quyết định chuyển đến sống tại Việt Nam chỉ sau 3 tiếng đặt chân đến đây

Từ sáng sớm đến đêm khuya, thành phố vẫn đầy sức sống

Không chỉ có sự thân thiện, nhịp sống sôi động cũng là điều khiến nhiều người nước ngoài yêu thích Việt Nam. Với bác sĩ Jesse Politowski, một người Mỹ đã sinh sống tại đây 3 năm, thành phố dường như không có khoảng thời gian nào thực sự ngừng chuyển động.

"Tôi có thể ra ngoài từ 5 giờ 30 sáng, khi thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Đến 11 giờ đêm, khi trở về nhà, tôi vẫn thấy mọi hoạt động tiếp diễn. Nơi này luôn tràn đầy năng lượng. Tôi cảm nhận điều đó rõ hơn khi nhìn ra thế giới hiện nay, nơi nhiều quốc gia đang trở nên u ám, người dân dễ tức giận và thiếu đi năng lượng tích cực. Chính vì vậy, tôi thực sự yêu thích tinh thần lạc quan ở Việt Nam", bác sĩ Jesse chia sẻ.

Từ sáng đến tối, thành phố vẫn đầy sức sống

Tất nhiên, nhịp sống ấy cũng có thể khiến người mới đến không khỏi choáng ngợp. Nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, ông Jesse mô tả giao thông là một trải nghiệm gần như khó tin. Dòng xe cộ đông đúc, liên tục di chuyển khiến ông có cảm giác chỉ cần vài giây là có thể xảy ra va chạm.

Thế nhưng, sau một thời gian quan sát và làm quen, ông lại nhìn thấy một trật tự riêng trong sự đông đúc ấy.

"Bạn nghĩ rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cuối cùng mọi thứ lại diễn ra rất ổn thỏa. Nó gần giống như một điệu múa ba lê vậy", bác sĩ Jesse ví von.

Ông Jesse so sánh giao thông Việt Nam như một điệu múa ba lê

Cùng với nhịp sống năng động, sự thuận tiện trong di chuyển cũng giúp người nước ngoài dễ dàng hòa nhập. Không nhất thiết phải sở hữu ô tô riêng, họ có thể lựa chọn xe máy, taxi, xe công nghệ hay phương tiện công cộng tùy theo nhu cầu.

Ông Jesse cho biết nếu đi gần, xe máy là lựa chọn thuận tiện. Với những hành trình xa hơn thì đi taxi công nghệ, đều dễ sử dụng. Thậm chí, ông chưa chắc mình có muốn mua ô tô riêng khi sống tại Việt Nam, bởi có quá nhiều phương tiện thay thế đáp ứng tốt nhu cầu đi lại.

Sự thuận tiện đến từ những điều rất nhỏ

Bà Gina Hefferan, 69 tuổi, đến từ Anh, đặc biệt yêu thích hệ thống metro tại TP.HCM vì không gian sạch sẽ, được tổ chức tốt và vì... có máy lạnh. Đúng vậy, là có máy lạnh. Theo bà, đây là trải nghiệm khá khác biệt so với tàu điện ngầm ở London, nơi có thể rất nóng vào những ngày thời tiết oi bức.

Nhiều du khách thích trải nghiệm đi metro tại TP.HCM nhờ không gian sạch sẽ, thoáng mát và có máy lạnh

Ashley Zhang, 23 tuổi, du khách Trung Quốc, thích thú khi thấy mật khẩu wifi được đặt sẵn trên bàn tại các quán ăn, cửa hàng. Ở một số nơi tại Trung Quốc, cô thường phải hỏi nhân viên hoặc mua hàng mới có thể sử dụng wifi.

Những trải nghiệm tưởng chừng bình thường với người Việt lại có thể trở thành điều thú vị với người nước ngoài. Từ một chuyến xe buýt, một tuyến metro đến chiếc wifi có sẵn tại quán cà phê, tất cả góp phần tạo nên cảm giác thoải mái trong cuộc sống hằng ngày.

Vẫn có những điều cần thích nghi...

Dù có nhiều trải nghiệm tích cực, cuộc sống tại Việt Nam không phải lúc nào cũng dễ dàng với người nước ngoài. Những khác biệt về ngôn ngữ, thủ tục hành chính hay cách thực hiện các giao dịch vẫn có thể trở thành trở ngại.

Bác sĩ Jesse cho biết một trong những điều khiến ông gặp khó khăn là giải quyết giấy tờ, thủ tục hành chính và một số giao dịch tại ngân hàng. Đây là những việc không đơn giản khi phải làm quen với một hệ thống và ngôn ngữ khác biệt.

Tuy vậy, những bất tiện ấy không làm thay đổi tình cảm của ông dành cho nơi này. Sau 3 năm sinh sống, khi được hỏi điều tuyệt vời nhất ở Việt Nam là gì, ông Jesse vẫn đưa ra câu trả lời: con người.

"Mọi người thật tuyệt vời và rất thân thiện. Tôi thực sự cảm thấy mình như một người bạn của tất cả mọi người ở đây. Ngay cả khi mới gặp lần đầu, họ cũng rất thân thiện", bác sĩ Jesse chia sẻ.

Mỗi người có một lý do để yêu mến Việt Nam

Với bác sĩ Jesse, người Việt Nam là những người tuyệt vời nhất thế giới.

Còn bà Huard, một du khách đến từ bang California (Mỹ), đã có đến 3 lần quay trở lại Việt Nam. Bà đặc biệt yêu thích TP.HCM, nơi bà vẫn quen gọi là Sài Gòn. Với bà, thành phố có sức hút riêng bởi những dấu ấn lịch sử và hai sắc thái lịch sử cùng tồn tại. "Nếu tôi tự nguyện đến đây tận ba lần thì có nghĩa là tôi rất thích nơi này rồi", bà nói.

Mỗi người có một lý do khác nhau để yêu mến Việt Nam. Có người tìm thấy tình yêu và xây dựng gia đình, có người yêu nhịp sống sôi động, người khác lại bị chinh phục bởi những điều bình dị trong sinh hoạt hằng ngày.

Riêng với ông Wade, ông yêu nhịp sống ở Việt Nam, yêu bầu không khí nơi đây, sự sôi động và cả những ly cà phê. "Tôi yêu tất cả những điều thuộc về Việt Nam", ông nói.

Ba tiếng để đưa ra một quyết định, 20 năm để biến quyết định ấy thành một phần cuộc đời. Với ông Wade, Việt Nam đã trở thành nhà. Với bác sĩ Jesse, đây là nơi ông tìm thấy gia đình và xây dựng tương lai.

Có lẽ, không có một công thức chung nào để định nghĩa một nơi đáng sống. Không có một công thức chung cho một nơi đáng sống. Nhưng đôi khi, chính những điều bình dị mà chúng ta dễ dàng bắt gặp mỗi ngày lại khiến một người từ phương xa muốn ở lại lâu hơn, rồi lâu hơn nữa.

Và đó cũng là điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt: Không chỉ là nơi để đến, mà còn là nơi nhiều người muốn gọi là nhà.