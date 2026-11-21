Thừa đam mê, đủ liều lĩnh

* Cái tên Dương Khắc Linh không lạ, thậm chí quá nổi tiếng ở lĩnh vực âm nhạc, nhưng lý do nào mà anh dám "nhảy" sang lĩnh vực điện ảnh với vai trò đạo diễn phim?

- Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Khắc Linh: Trong hơn hai thập kỷ làm nghệ thuật, Linh kinh qua nhiều việc, thử sức với nhiều lĩnh vực trong địa phận nghệ thuật. Ngoài làm nhạc, Linh quay MV, quảng cáo như một bước khởi đầu cho hành trình làm quen với phim ảnh. Những năm gần đây, Linh bắt đầu làm phim ngắn (dạng phim quay dọc cho nền tảng mạng xã hội) hay TVC. Làm riết thì quen tay và từ đó, cũng dần củng cố niềm tin cho Linh khi quyết định vào vai đạo diễn phim điện ảnh.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh lần đầu lấn sân điện ảnh trong vai trò đạo diễn ẢNH: NVCC

* Nhưng ở bộ môn nghệ thuật thứ 7 này, đam mê, sở thích hay thậm chí là kinh nghiệm thôi chưa đủ?

- Linh hiểu rất rõ điều đó. Nhưng Linh không phải người chỉ dám ngồi đó ôm mộng tưởng. Nếu không dám bắt đầu, chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể biết bản thân mình có thể làm được gì. Sở thích, đam mê, kinh nghiệm chắc chắn không đủ để chúng ta bắt đầu một công việc, nhưng đó là điều kiện cần để chúng ta bắt đầu một hành trình. Trên con đường mình đi, chắc chắn có vấp ngã và sai sót nhưng nếu không có bài học từ đau thương, chúng ta chẳng thể hoàn thiện chính mình.

Như trong âm nhạc, có cái tên của Dương Khắc Linh hiện tại, tôi cũng đã trải qua giai đoạn bắt đầu với hằng hà những khó khăn và sai sót. Tôi đã tự hoàn thiện mình từ những cái sai của chính mình. Làm phim không dễ, và môi trường đầy áp lực của làm phim ngắn cho tôi cái điềm tĩnh của hiện tại để làm phim dài. Nó giống một hành trình nâng cấp bản thân. Ở trình độ nào, tôi cũng sẽ có những cái chưa hay nhưng tôi tin, khi mình có thừa đam mê cùng với tinh thần cầu thị, tôi sẽ lại có một hành trình mới thú vị như hành trình mà tôi đã trải qua ở âm nhạc vậy.

* Nói thật ở bộ môn này, thực lực và bằng cấp rất quan trọng. Khi anh nắm rõ mọi thứ, thấu hiểu mọi kỹ thuật và có thêm kỹ năng trời phú nữa, anh mới dễ sở hữu trái tim khán giả được?

- Có chứ, tôi đã có sẵn kế hoạch cho chuyến du học ở nước ngoài rồi. Chỉ là tôi không muốn nói quá nhiều về sự chuẩn bị của bản thân thôi. Còn với bộ phim này (Phi vụ bông tuyết vàng - dự kiến ra mắt vào mùa Giáng sinh năm nay), tôi trong vai trò "mama tổng quản" hơn là can thiệp quá sâu vào công việc cụ thể ở đoàn phim. Tôi vừa làm vừa học từ những người giỏi nghề trong đoàn phim, đặc biệt từ đạo diễn Sơn Phạm.

Tôi thấy mình may mắn khi ê kíp làm phim Phi vụ bông tuyết vàng ai cũng giỏi trong lĩnh vực của họ. Nói thẳng ra thì cái gì mình không biết đã có người khác biết. Mỗi người đều chú tâm cho việc của mình, theo tôi đó là sự vận hành cần thiết của một ê kíp. Mỗi người đều làm vì kết quả cuối cùng của tác phẩm là đủ.

Lần đầu lấn sân điện ảnh trong vai trò đạo diễn, tôi có nhiệm vụ bao quát việc chung như một quản gia tổng. Với tôi, vai trò đạo diễn là như thế.

Vừa làm vừa học nhưng không thiếu tự tin

* Anh có dư ưu thế về âm nhạc, nhạc phim của Phi vụ bông tuyết vàng sẽ hay đủ để hot nhỉ?

- Chắc thế (cười). Phim mình mà, nên mọi thứ được làm rất kỹ. Nhạc phim từ OST đến ca khúc là tâm huyết. Tất nhiên, trước giờ tôi làm gì cũng tâm huyết rồi nhưng lần này, tôi vừa tâm huyết vừa đặt cược đam mê với quyết tâm không thể thua mà. Mạnh miệng một chút để lấy sự tự tin cho chính mình.

Dương Khắc Linh mong mang đến một sản phẩm hoàn hảo nhất cho khán giả và từng ngày học hỏi thêm ẢNH: NVCC

* Phim đầu tay của anh tạm hình dung là hành động hài mùa Giáng sinh. Nghe qua khiến người ta liên tưởng ngay đến chuỗi phim Ở nhà một mình danh tiếng của Hollywood đấy. Anh có sợ bị rơi vào thế khó khi ôm tham vọng quá lớn không?

- So sánh là điều không tránh khỏi dù mình có muốn hay không. Dù vậy, ở một mặt nào đó, dư luận trái chiều chính là lời khẳng định cho lựa chọn theo đuổi đam mê của mình là đúng đắn. Có được người tìm ra những cái chưa tới, cái chưa hay thậm chí là sai của mình, đó là thầy mình. Ngã ở đâu, tôi đứng lên ở đó. Sai chỗ nào tôi sửa ở đó. Tôi sẽ tự mình học những bài học từ chính mình để hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên, nếu đem Phi vụ bông tuyết vàng lên bàn cân với Ở nhà một mình, thực lòng tôi không dám nhận. Đó là series phim đình đám, còn tôi đang vừa làm vừa học. Tôi chỉ mong mang đến một sản phẩm hoàn hảo nhất cho khán giả và từng ngày học hỏi thêm mà thôi.

* Anh có niềm tin phim đầu tay của mình sẽ thắng không?

- Tôi mong chứ vì đã đổ vào cuộc chiến đầu tiên của mình 1 triệu USD rồi. Phim thắng hay không là một bài toán không ai có lời giải trước. Nhưng tôi có niềm tin vào dàn cast của phim, từ Steven Nguyễn, Vân Trang và hàng trăm con người khác ở mỗi khâu, tôi đều dành cho họ sự trân trọng.

* Anh lấn sân điện ảnh, anh đang "chơi ngông" hay nghiêm túc thật?

- Phim là lĩnh vực nghệ thuật cuối cùng tôi muốn dấn thân. Tôi có thừa đam mê và liều lĩnh để biến giấc mơ của mình thành sự thật. Hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc… tôi đã làm rồi. Và bây giờ là điện ảnh - niềm đam mê mà cuối cùng tôi đã được chạm đến. Tôi lên kế hoạch mỗi năm phải có một phim. Chỉ vậy thôi cũng đủ khẳng định tôi nghiêm túc thế nào rồi phải không? Tôi hiểu rất rõ, con đường này không dễ dàng nhưng tôi cũng không muốn mai này phải thốt lên câu "Tiếc là…".