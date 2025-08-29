Vì sao nhiều bác sĩ trẻ chọn công tác lâu dài tại tuyến y tế cơ sở?

Sáng 29.8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm bác sĩ trẻ lần thứ 3 tại Trung tâm y tế Cần Giờ. Đây là cơ hội lớn để 158 bác sĩ trẻ vừa hoàn thành thí điểm 18 tháng thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế tìm kiếm việc làm, các bệnh viện, trung tâm y tế tuyển dụng các vị trí còn thiếu.



Cơ hội rộng mở

Bác sĩ Đặng Tố Hoa, vừa tốt nghiệp ĐH Y dược TP.HCM và ứng tuyển vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

"Tôi muốn theo đuổi ngành nội cơ xương khớp nên muốn ứng tuyển vào bệnh viện đó để có thêm nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng mới trúng tuyển chương trình thạc sĩ lão khoa ở ĐH Y dược TP.HCM, hy vọng vừa có thể vừa học vừa làm. Gia đình có nhiều người lớn tuổi nên tôi quyết định học về lão khoa để chăm lo sức khỏe người thân", nữ bác sĩ nói.

Nhiều bác sĩ trẻ ứng tuyển vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp ẢNH: DƯƠNG LAN

Bác sĩ trẻ Hoàng Tính (26 tuổi) theo đuổi chuyên ngành ngoại khoa từ khi còn học ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Sau khoảng thời gian thực hành tại bệnh viện anh tìm hiểu và cảm thấy thích thú về phẫu thuật tim nên đăng ký ứng tuyển vào Khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

"Sau khi trả lời phỏng vấn xong, tôi được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định định hướng tiếp tục học tập thêm để gắn bó với chuyên ngành yêu thích. Tôi sẽ tiếp tục đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh phỏng vấn chuyên khoa lồng ngực, mạch máu để thử sức", anh Tính cho hay.

Bác sĩ trẻ phỏng vấn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định ẢNH: DƯƠNG LAN

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho hay đơn vị đang tuyển 2 bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim, 2 bác sĩ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và 1 bác sĩ Khoa Vi sinh. Ở ngày hội việc làm lần 3, có rất nhiều ứng viên tham gia phỏng vấn. Tuy nhiên, sau khi kết thúc vòng 2 mới chỉ có 1 người đáp ứng chỉ tiêu. Những người còn lại chưa có định hướng chuyên khoa cụ thể hoặc chưa đạt yêu cầu bệnh viện đề ra.

"Bệnh viện Nhân dân Gia Định tham gia giảng dạy cho những em tham gia chương trình thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế. Ngày hội việc làm là sự kiện tâm đắc của ngành y tế, coi đây là cơ hội để các em được hướng dẫn chuyên môn, định hướng chọn ngành nghề gắn bó lâu dài. Nếu tại ngày hội bệnh viện chưa tuyển đủ sẽ tiếp tục tuyển dụng các vị trí tại bệnh viện, đồng thời tuyển bác sĩ nội trú", tiến sĩ - bác sĩ Võ Hồng Minh Công thông tin.

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Hồng Minh Công (thứ hai từ phải qua) trực tiếp phỏng vấn bác sĩ trẻ ẢNH: DƯƠNG LAN

Không ít trung tâm y tế tuyển đủ số lượng

Bác sĩ CKII Ngô Cao Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn, cho hay sau khi kết thúc vòng 2 đơn vị đã tuyển được 6/7 chỉ tiêu. 7 chỉ tiêu được đơn vị tuyển dụng gồm 3 bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa da liễu, tai – mũi - họng, răng – hàm - mặt, 2 bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa nội và 2 bác sĩ đa khoa. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đơn vị tham gia tuyển dụng tại ngày hội việc làm.

Bác sĩ trẻ phỏng vấn vào Bệnh viện Nhi đồng 2 ẢNH: DƯƠNG LAN

"2 năm trước, trung tâm không tuyển được chỉ tiêu nào nên năm nay khi tuyển gần đủ chỉ tiêu tôi rất mừng. Tôi nghĩ rằng do chính sách dành cho các bác sĩ làm việc tại các đơn vị y tế cơ sở ngày càng được quan tâm, đồng thời các bệnh viện lớn thường có nhu cầu tuyển dụng những ứng viên có trình độ sau đại học nên công tác tuyển dụng sẽ thuận lợi hơn", ông Dũng cho hay.

Ông Dũng cho rằng, để giữ chân các bác sĩ trẻ gắn bó với y tế cơ sở, cần đảm bảo thu nhập ổn định, xây dựng môi trường làm việc cùng cơ sở vật chất tốt. Đặc biệt, phải tạo điều kiện để họ nâng cao trình độ chuyên môn, bởi đây là mối băn khoăn lớn nhất khi các bác sĩ lựa chọn công tác tại tuyến cơ sở.

Nhiều cơ hội rộng mở cho các bác sĩ trẻ ẢNH: DƯƠNG LAN

Phó giáo sư - tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết các bác sĩ trẻ thực hiện chương trình thí điểm 18 tháng thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế trong khóa 3 có sự thay đổi thời gian và địa điểm thực hành theo luật khám chữa bệnh mới. Các bác sĩ trẻ có 12 tháng thực hành tại bệnh viện tuyến thành phố, sau đó chọn ngẫu nhiên các trung tâm y tế cơ sở để tiếp tục thực hành trong 6 tháng.

"Ngày hội việc làm ngành y tế lần thứ 3 tổ chức cho 158 bác sĩ vừa hoàn thành chương trình đồng thời có 200 bác sĩ tự do với 73 đơn vị y tế tham gia, 381 vị trí tuyển dụng. Sở Y tế TP.HCM sẽ đánh giá lại kết quả thí điểm sau 4 khóa và xây dựng Nghị quyết về chương trình đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ mới ra trường gắn với y tế cơ sở trình HĐND TP.HCM vào cuối năm nay", ông Tăng Chí Thượng cho biết.

Nhiều đơn vị y tế cơ sở tuyển dụng thành công tại ngày hội việc làm ngành y tế ẢNH: DƯƠNG LAN

Kết quả cuối cùng sau 3 vòng phỏng vấn đã có 55 đơn vị y tế tuyển dụng thành công 200 bác sĩ. Đặc biệt, có 74 bác sĩ chọn về công tác lâu dài tại tuyến y tế cơ sở, tăng 26 bác sĩ so với năm 2024. Tỷ lệ này nâng từ 21% năm 2024 lên 37% năm 2025, cho thấy đã có sự thay đổi trong nhận thức về nơi làm việc, sự gắn bó của các bác sĩ sau quá trình thực hành tại trạm y tế, y tế cơ sở đã tạo được sức hút ngày càng lớn đối với lực lượng bác sĩ trẻ. Cụ thể, Trung tâm Y tế khu vực Tân Thới Hiệp và khu vực Phú Nhuận mỗi đơn vị tuyển được 8 bác sĩ, Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn tuyển được 7 bác sĩ.