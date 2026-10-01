Vì sao nhiều mẫu ô tô được trang bị tấm nhựa che động cơ?

Mở nắp ca-pô một chiếc ô tô đời mới, người dùng ô tô dễ nhận thấy một tấm nhựa lớn nằm phía trên động cơ, đôi khi chi tiết này còn được in logo thương hiệu hoặc tên công nghệ. Tấm nhựa lớn này che khuất phần lớn các chi tiết cơ khí bên dưới, khiến khoang động cơ trông gọn gàng hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện phổ biến của tấm nhựa che động cơ cũng đặt ra câu hỏi: Các nhà sản xuất ô tô trang bị nó để làm gì, ngoài mục đích trang trí?.

Thực tế, tấm nhựa che động cơ ô tô không chỉ có tác dụng làm đẹp khoang máy. Bộ phận này còn góp phần giảm tiếng ồn, định hướng luồng gió và bảo vệ một số chi tiết, dù không phải mẫu xe nào cũng cần trang bị.

Mở nắp ca-pô một chiếc ô tô đời mới, người dùng ô tô dễ nhận thấy một tấm nhựa lớn nằm phía trên động cơ Ảnh: BÁ HÙNG





Giảm tiếng ồn từ động cơ

Một trong những lý do quan trọng khiến nhiều mẫu ô tô mới, nhất là các mẫu xe sang, xe sử dụng động cơ dung tích lớn… được các nhà sản xuất sử dụng tấm nhựa che động cơ là hỗ trợ kiểm soát tiếng ồn.

Động cơ hiện đại, đặc biệt là các loại sử dụng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, bơm nhiên liệu áp suất cao, bộ tăng áp hoặc cơ cấu phối khí phức tạp, có thể phát ra nhiều loại âm thanh cơ khí. Tiếng kim phun, tiếng bơm nhiên liệu, tiếng xích cam, cò mổ và các bộ phận chuyển động có thể truyền qua khoang động cơ rồi lọt vào cabin.

Để hạn chế hiện tượng này, một số tấm che được thiết kế kèm lớp mút hoặc vật liệu cách âm ở mặt dưới. Cấu trúc này giúp hấp thụ hoặc làm suy giảm một phần âm thanh trước khi truyền ra môi trường xung quanh. Trên những động cơ diesel hoặc động cơ xăng phun nhiên liệu trực tiếp, tác dụng này có thể dễ nhận thấy hơn bởi tiếng kim phun và các chi tiết cơ khí thường khá rõ khi động cơ hoạt động.

Một trong những lý do quan trọng khiến nhiều mẫu ô tô được các nhà sản xuất sử dụng tấm nhựa che động cơ là hỗ trợ kiểm soát tiếng ồn Ảnh: BÁ HÙNG

Tuy nhiên, không phải mọi tấm nhựa che động cơ đều có khả năng cách âm như nhau. Hiệu quả phụ thuộc vào vật liệu, hình dạng, độ dày, lớp cách âm đi kèm và cách nhà sản xuất bố trí bộ phận này.

Che chắn và bảo vệ một số chi tiết

Khoang động cơ ô tô hiện đại thường chứa rất nhiều bộ phận như bó dây điện, cảm biến, đường ống, đầu nối, hệ thống đánh lửa, kim phun và các chi tiết thuộc hệ thống nạp. Một tấm che được thiết kế phù hợp có thể giúp hạn chế bụi bẩn, dầu mỡ hoặc những tác động vô tình từ bên ngoài tiếp xúc trực tiếp với một số bộ phận. Ngoài ra, tấm che còn có thể được tích hợp các ngàm giữ dây điện, đường dẫn hoặc vị trí cố định một số chi tiết.

Dù vậy, cần phân biệt rõ, tấm che động cơ không phải là lớp bảo vệ tuyệt đối trước nước, bùn đất hay nhiệt độ cao. Những bộ phận như đường ống xả, bộ tăng áp hoặc các chi tiết gần nguồn nhiệt lớn thường cần những tấm chắn nhiệt chuyên dụng riêng.

Một tấm che được thiết kế phù hợp có thể giúp hạn chế bụi bẩn, dầu mỡ hoặc những tác động vô tình từ bên ngoài tiếp xúc trực tiếp với một số bộ phận Ảnh: BÁ HÙNG

Chức năng bảo vệ của tấm nhựa che động cơ phụ thuộc vào thiết kế từng mẫu xe. Có loại chủ yếu che chắn phần trên động cơ, trong khi loại khác được tích hợp thêm các cấu trúc dẫn khí hoặc vật liệu cách nhiệt.

Hỗ trợ quản lý nhiệt và định hướng luồng khí

Bên cạnh giảm tiếng ồn, một số tấm che động cơ còn được thiết kế để hỗ trợ việc quản lý nhiệt trong khoang máy. Tuy nhiên, chức năng này không giống nhau trên mọi mẫu xe. Tùy cách bố trí, tấm che có thể tạo thành các đường dẫn khí, kết hợp với hệ thống nạp hoặc giúp kiểm soát sự phân bố nhiệt xung quanh một số chi tiết. Một số thiết kế cũng sử dụng vật liệu cách nhiệt nhằm hạn chế ảnh hưởng của nhiệt đến các bộ phận lân cận.

Dù vậy, không nên nhầm lẫn tấm che động cơ với tấm chắn nhiệt chuyên dụng. Những bộ phận chịu nhiệt độ rất cao như bộ tăng áp, cổ góp xả hoặc hệ thống ống xả thường cần giải pháp bảo vệ nhiệt riêng. Tấm nhựa nằm trên động cơ không được thiết kế để thay thế các chi tiết này.

Chức năng quản lý nhiệt của tấm che phụ thuộc vào từng loại động cơ và cách nhà sản xuất thiết kế hệ thống Ảnh: BÁ HÙNG

Theo phân tích của Motor1, chức năng quản lý nhiệt của tấm che phụ thuộc vào từng loại động cơ và cách nhà sản xuất thiết kế hệ thống. Vì vậy, không thể kết luận chung rằng tấm nhựa này luôn giúp động cơ mát hơn hoặc ngăn động cơ quá nhiệt.

Giúp khoang động cơ trông gọn gàng hơn

Bên cạnh những tác dụng kỹ thuật, yếu tố thẩm mỹ cũng là một phần lý do các hãng xe sử dụng tấm che động cơ. Nếu không có bộ phận này, người dùng có thể nhìn thấy hệ thống dây dẫn, đường ống, kim phun, nắp máy và nhiều chi tiết cơ khí được bố trí dày đặc trong khoang động cơ. Một tấm nhựa đúc theo hình dạng phù hợp giúp che bớt sự phức tạp đó, tạo cảm giác khoang máy sạch sẽ và ngăn nắp hơn.

Các nhà sản xuất cũng có thể sử dụng bề mặt tấm che để thể hiện logo, tên động cơ, dung tích hoặc một số công nghệ nổi bật. Điều này đặc biệt hữu ích trong quá trình trưng bày xe tại đại lý. Khi mở nắp ca-pô, khoang động cơ được thiết kế đồng bộ có thể tạo ấn tượng trực quan dễ tiếp cận hơn đối với người mua.

Một tấm nhựa đúc theo hình dạng phù hợp giúp che bớt sự phức tạp đó, tạo cảm giác khoang máy sạch sẽ và ngăn nắp hơn Ảnh: BÁ HÙNG

Tuy nhiên, việc tấm che có hình thức đẹp không đồng nghĩa bộ phận này chỉ mang tính trang trí. Một số thiết kế còn tích hợp vật liệu cách âm, đường dẫn khí hoặc các chi tiết phục vụ chức năng kỹ thuật.

Tấm che động cơ bằng nhựa cỡ lớn trên nhiều mẫu ô tô hiện đại không đơn thuần là một "chiếc nắp trang trí". Tùy thiết kế, bộ phận này có thể giúp giảm tiếng ồn, che chắn một số chi tiết, hỗ trợ bố trí dây dẫn, quản lý nhiệt và tạo diện mạo gọn gàng cho khoang máy. Dù vậy, chức năng của tấm che khác nhau giữa các mẫu xe. Vì thế, trước khi tháo bỏ hoặc thay thế, chủ xe cần xác định rõ bộ phận này đang đảm nhiệm những nhiệm vụ gì trên chiếc ô tô của mình.