Vì sao nhiều nước kêu gọi người dân sẵn sàng ứng phó tình trạng khẩn cấp?

Hàng loạt siêu thị châu Âu đang tất bật nâng cấp những hệ thống an ninh mạng theo sau đợt tấn công bí ẩn ngày 2.11 khiến các thiết bị làm lạnh tăng nhiệt và gây hỏng thực phẩm đông lạnh.

Từ khắc phục hệ thống

Tại Thụy Điển, chuỗi siêu thị Coop cho biết đang tăng cường bảo mật hệ thống bằng cách chuyển từ kết nối mạng 4G sang 5G, và lắp đặt các thiết bị kết nối mạng thế hệ mới. Công ty cho biết quá trình cập nhật đã được triển khai sau khi khoảng 700 siêu thị thuộc các chuỗi bán lẻ lớn tại Pháp đã bị ảnh hưởng trong đợt tấn công tương tự cách đây hơn 3 tuần, theo Reuters hôm qua.

Hệ thống tủ đông của một siêu thị ở Dublin (Ireland) ít hàng trữ sau khi tin tặc tấn công hôm 2.11 ẢNH: REUTERS

Trong đợt tấn công mới nhất vào hôm 2.11, Coop ghi nhận 7 cửa hàng trở thành mục tiêu của tin tặc. Đến nay những cửa hàng này đã quay lại hoạt động, nhưng các hệ thống làm lạnh của siêu thị hiện bị ngắt kết nối khỏi mạng internet để phòng ngừa rủi ro. Nhà bán lẻ cũng rà soát toàn bộ hạ tầng mạng trên toàn bộ chuỗi siêu thị để tìm ra những điểm yếu an ninh của hệ thống.

Nhà cung cấp phần mềm Danfoss (Đan Mạch), bên có các hệ thống bị tấn công, cho hay vẫn duy trì liên lạc với khách hàng để kịp thời hỗ trợ ứng phó sự cố. Hãng khuyến nghị khách hàng nên điều chỉnh hệ thống làm lạnh để tránh bị truy cập qua mạng internet từ xa.

Chuyên gia an ninh mạng Frank Groenewegen của hãng Deloitte ở Hà Lan cho hay việc ngắt mạng các hệ thống bị ảnh hưởng có thể ngăn chặn nguy cơ bị xâm nhập kế tiếp, nhưng vẫn chưa thể giải quyết những lỗ hổng bảo mật hiện có, theo Reuters. Ông đề nghị các nhà bán lẻ hãy kiểm tra liệu đã cài đặt các bản cập nhật bảo mật mới nhất cho hệ thống làm lạnh hay chưa, và bảo đảm phía nhà sản xuất vẫn tiếp tục hỗ trợ thiết bị của họ.

Đến mở rộng khuyến nghị ứng phó khẩn cấp

Trong lúc châu Âu bận rộn xử lý vụ tin tặc tấn công hàng loạt siêu thị, một xu hướng khác đang trỗi dậy và thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều nước châu Âu, châu Á lẫn châu Mỹ nối tiếp nhau đưa ra khuyến cáo người dân hãy chuẩn bị thực phẩm, nước uống và vật dụng thiết yếu.

Gần đây nhất, Thái Lan ngày 2.11 khuyên mỗi hộ gia đình nên chuẩn bị sẵn một túi đồ khẩn cấp, trong đó có 6 nhóm vật dụng cụ thể, từ y tế, thực phẩm và nước uống, liên lạc và dụng cụ, giấy tờ và tiền mặt, vệ sinh cá nhân, quần áo và đồ dùng cá nhân. Bộ Nội vụ nước này cho rằng đây là những vật dụng có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong vòng 72 giờ đầu tiên sau khi xảy ra thiên tại hoặc tình huống khẩn cấp, theo báo The Nation.

Và Thái Lan không phải là nước duy nhất đưa ra khuyến nghị trên. Ngày 22.10, chính phủ Anh công bố chiến dịch kéo dài 3 năm nhằm chuẩn bị cho người dân ứng phó những tình huống như thời tiết cực đoan, có thể ảnh hưởng đến nguồn điện, nước, điện thoại, internet và làm gián đoạn sinh hoạt thường nhật của người dân, theo Reuters.

Trước đó, Bỉ và Luxembourg công bố cẩm nang mới về ứng phó tình huống khẩn cấp và khủng hoảng quốc gia, và đều khuyến cáo người dân tự chuẩn bị nhu cầu thiết yếu trong ít nhất 72 giờ. Tại châu Á, Nhật Bản mỗi năm đều nhắc lại khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm cho ít nhất 3 ngày, hoặc 7 ngày nếu có điều kiện, bao gồm cả vật dụng vệ sinh cá nhân, để ứng phó nguy cơ động đất mạnh và núi lửa phun. Mỹ và Úc cũng có những khuyến nghị tương tự, nhằm phòng ngừa thiên tai như cháy rừng, lũ lụt...

Việc nhiều nước đồng loạt đưa khuyến cáo người dân nên dự trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm đủ dùng trong một thời gian ngắn đang được truyền thông đưa tin mạnh và dẫn đến một số thuyết âm mưu trên mạng. Thế nhưng, giới chuyên gia cho biết đây là cách tiếp cận an ninh dân sự vốn tồn tại từ lâu, theo phương châm "cư an tư nguy", và nay được nhiều nước đẩy mạnh trong bối cảnh mới, chứ không phải xuất phát từ một quyết định chung nhằm ứng phó với một sự kiện hoặc thảm họa cụ thể sắp xảy ra.

Bối cảnh mới ở đây là sự thay đổi trong cách các chính phủ đánh giá và chuẩn bị cho những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan đang trở thành một phần của đời sống. Bên cạnh đó, môi trường an ninh quốc tế đang có nhiều biến động, các cuộc xung đột và những căng thẳng địa chính trị khiến các chính phủ quan tâm hơn đến khả năng xảy ra gián đoạn đối với những hệ thống thiết yếu.