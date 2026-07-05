Vì sao những 'cục gạch' sạc laptop đang dần biến mất

Trong quá khứ, mỗi chiếc laptop đều đi kèm với một bộ sạc cồng kềnh, nặng nề và khó sử dụng. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, bộ sạc laptop hiện nay đã trở nên nhỏ gọn và nhẹ hơn bao giờ hết. Vậy điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này?

Những bộ sạc cồng kềnh theo cùng laptop đang dần trở thành dĩ vãng ẢNH: K. VĂN

Công nghệ bán dẫn Gallium Nitride (GaN) đã trở thành yếu tố quyết định. So với chất bán dẫn silicon truyền thống, GaN mang lại hiệu suất cao hơn, cho phép các nhà sản xuất chế tạo các bộ sạc nhỏ gọn hơn mà vẫn đảm bảo công suất từ 40W đến 150W. Ngay cả những máy trạm mạnh mẽ và laptop chơi game cũng đã chuyển sang sử dụng bộ sạc GaN, đáp ứng nhu cầu điện năng lớn mà không làm tăng kích thước.

Một ưu điểm của bộ sạc GaN là khả năng tạo ra ít nhiệt hơn so với silicon, cho phép áp dụng công nghệ sạc nhanh với dòng điện cao hơn. Hiệu suất của bộ sạc GaN có thể đạt tới 99%, trong khi bộ sạc silicon chỉ đạt khoảng 85%.

Laptop ngày càng chuyển hướng sang bộ sạc GaN

Mặc dù không có số liệu cụ thể về mức độ phổ biến của bộ sạc GaN, nhưng ngày càng khó tìm thấy những laptop mạnh mẽ sử dụng bộ sạc dựa trên silicon. Các dòng MacBook Pro hiện đại đều sử dụng bộ sạc GaN và công nghệ này cũng xuất hiện ở các mẫu cao cấp của Lenovo, Dell và nhiều hãng khác. Một số laptop tầm thấp như MacBook Air vẫn sử dụng bộ sạc silicon, nhưng người dùng có thể mua bộ sạc GaN từ bên thứ ba.

Ngoài ra, bộ sạc GaN còn mang lại nhiều lợi ích khác. Kích thước nhỏ gọn giúp chúng dễ dàng được cất gọn và nhiều bộ sạc hiện đại còn tích hợp thêm cổng USB để sạc nhiều thiết bị cùng lúc. Hiệu suất tiêu thụ điện năng cao hơn cũng khiến chúng trở thành lựa chọn thân thiện với môi trường hơn.

Tuy nhiên, bộ sạc GaN cũng có nhược điểm. Một số người tiêu dùng có thể không cần đến công nghệ sạc nhanh, dẫn đến việc mua bộ sạc GaN trở nên lãng phí. Hơn nữa, bộ sạc GaN thường có giá cao hơn so với silicon, mặc dù sự chênh lệch này đang dần thu hẹp.

Dẫu vậy, với những ưu điểm vượt trội, bộ sạc GaN đang dần thay thế những bộ sạc cồng kềnh, từ đó mở ra một kỷ nguyên mới cho người dùng laptop.