Vì sao ô tô điện thường có thiết kế đẹp hơn xe chạy bằng xăng, dầu?

Tốc độ phát triển nhanh của lĩnh vực ô tô điện giúp thị trường ô tô toàn cầu đang ngày càng đa dạng về mẫu mã, kiểu loại xe. Cùng một tầm giá nhất định, hiện tại người tiêu dùng ô tô có khá nhiều lựa chọn với ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu hoặc ô tô điện. Với những người đề cao yếu tố thẩm mỹ, kiểu dáng và tính kinh tế trong quá trình sử dụng một chiếc ô tô, khi mua xe thường rất quan tâm đến ô tô điện.



Bởi theo quan điểm cá nhân của nhiều khách hàng hiện nay, nếu xét về tổng thể kiểu dáng thiết kế, các mẫu mã ô tô điện thường được tạo dáng hiện đại, thời trang cân đối và hài hòa hơn so với ô tô chạy bằng xăng, dầu.

Thực tế ngoài quan điểm thẩm mỹ của mỗi người, việc ô tô điện được đánh giá có thiết kế bắt mắt hơn ô tô chạy bằng xăng, dầu là điều hoàn toàn có cơ sở. Bởi cấu trúc, cách bố trí các chi tiết trên ô tô điện như hệ thống động cơ, truyền động, hệ thống cung cấp năng lượng… về cơ bản khác biệt so với ô tô dùng động cơ đốt trong, do đó cho phép các nhà thiết kế có thể sáng tạo. Dưới đây là những lý do giúp ô tô điện thường được tạo dáng, thiết kế đẹp hơn so với ô tô chạy bằng xăng, dầu:

Ít ràng buộc về thiết kế hơn

Ô tô điện không có khối động cơ lớn, hệ thống làm mát hoặc ống xả như xe động cơ đốt trong. Điều này cho phép không gian thiết kế nội thất và ngoại thất linh hoạt hơn. Đặc biệt, việc mô-tơ điện được tích hợp trên trục bánh trước, sau giúp khoang máy của ô tô điện gọn gàng hơn, từ đó cho phép nhà sản xuất xếp các chi tiết khác nhau một cách hiệu quả và sáng tạo hơn

Ngoài ra, ô tô điện không có hệ truyền động giống như ô tô đốt trong. Nhờ đó, sàn bên trong ô tô điện trở nên đồng đều và không bị "sóng trâu" như các dòng ô tô động cơ đốt trong dùng hệ dẫn động 4 bánh hay dẫn động cầu sau. Điều này giúp tối đa không gian khoang nội thất.

Công nghệ thiết kế hiện đại hơn

Hầu hết các nhà sản xuất ô tô điện đều sử dụng phần mềm thiết kế hiện đại. Điều này giúp dễ dàng tạo ra các hình dạng phức tạp và đẹp mắt hơn. Một số hãng ô tô điện, đặc biệt các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này cho phép đội ngũ thiết kế xe điện sáng tạo mà không cần quan tâm đến mẫu xe nguyên bản như một thương hiệu ô tô đã có mặt trên thị trường từ lâu. Vì vậy, các nhà thiết kế có thể tạo ra tác phẩm của mình một cách trọn vẹn.

Ô tô điện được xem là hình ảnh công nghệ mới

Xe điện được coi là công nghệ của tương lai. Điều này đã khiến các nhà sản xuất tập trung vào các thiết kế để tạo ra những sản phẩm trông sắc sảo và hiện đại mang hơi hướng tương lai. Bên cạnh đó, mỗi một chiếc ô tô điện còn mang đặc trưng, hình ảnh của mỗi thương hiệu trong thời đại mới của ngành công nghiệp ô tô. Do đó, một số nhà sản xuất sau khi tìm hiểu thị hiếu khách hàng thường chú trọng vào lối thiết kế đơn giản để tập trung vào chức năng, công nghệ.

Cạnh tranh thị trường

Thiết kế cũng là yếu tố quan trọng để các nhà sản xuất ô tô điện tạo sự khác biệt, qua đó có thể thu hút khách hàng. Do đó, các nhà sản xuất ô tô điện cần tạo ra những thiết kế khác biệt so với số đông. Ngoài ra, ô tô điện là sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng thế hệ mới, những người quan tâm đến thiết kế và công nghệ. Điều này khiến nhà sản xuất phải đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này.