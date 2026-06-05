Vì sao Petrolimex đăng ký bán sạch cổ phiếu quỹ?

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán PLX) vừa ban hành Nghị quyết về chủ trương bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, Petrolimex thống nhất chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của tập đoàn với gần 23,3 triệu cổ phiếu. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.

"Ông lớn" xăng dầu Petrolimex công bố bán sạch cổ phiếu quỹ ẢNH: NHẬT THỊNH

Với giá cổ phiếu PLX hiện đang giao dịch quanh 41.400 đồng, nếu việc bán ra thành công, "ông lớn" xăng dầu này sẽ thu về được hơn 963 tỉ đồng. Dù không công bố lý do bán hết cổ phiếu quỹ nhưng theo công văn được công bố ngày 10.4. Trước đó, Petrolimex cho biết doanh nghiệp hiện không đáp ứng đủ điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định của luật Chứng khoán. Cụ thể, theo dữ liệu từ danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 25.3 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, Petrolimex hiện có tổng cộng 43.266 cổ đông. Trong đó, số lượng cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết nhưng không phải là cổ đông lớn lên tới 43.264 nhà đầu tư. Tuy nhiên, tổng tỷ lệ nắm giữ của toàn bộ nhóm cổ đông nhỏ lẻ này chỉ đạt mức hơn 9,4% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của luật Chứng khoán, một công ty đại chúng bắt buộc phải đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Với tỷ lệ hiện tại, Petrolimex vi phạm điều kiện này. Về lộ trình xử lý, Petrolimex sẽ có thời hạn 1 năm để khắc phục tình trạng trên. Sau 1 năm kể từ ngày vi phạm, nếu tập đoàn vẫn không nâng được tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ lên mức 10%, doanh nghiệp bắt buộc phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách.

Như vậy, có thể hiểu rằng, với việc công bố sẽ bán hết gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 1,8% vốn điều lệ), Petrolimex sẽ làm tăng số cổ phiếu PLX có quyền biểu quyết đang lưu hành ngoài thị trường. Khi đó, số lượng cổ đông nhỏ lẻ mua lại lượng cổ phiếu này có thể vượt qua mốc 10% mà luật Chứng khoán yêu cầu, từ đó giúp PLX đáp ứng điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng và vẫn niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.