Vì sao phải gia hạn gói thầu tư vấn quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị Tây Ninh?

Ngày 1.8, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết sở này vừa có văn bản gia hạn thời điểm đóng thầu đối với gói thầu tư vấn lập quy hoạch phân khu khu vực định hướng hình thành Khu đô thị Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh mới tại khu vực Hiệp Hòa - Hậu Nghĩa - Hòa Khánh.

Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh hiện nay được tỉnh Long An (cũ) sử dụng từ năm 1975 đến thời điểm sáp nhập tỉnh ẢNH: BẮC BÌNH

Cụ thể, theo văn bản do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ký, tại thời điểm đóng thầu 8 giờ ngày 28.7, gói thầu này không có nhà thầu nào tham dự. Bên mời gói thầu thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 10.7.

Căn cứ khoản 4 điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn luật Đấu thầu, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến 8 giờ ngày 7.8.

Gói thầu tư vấn nói trên phục vụ việc lập quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 với quy mô khoảng 3.358 ha tại khu vực Hiệp Hòa - Hậu Nghĩa - Hòa Khánh (thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ); trong đó bao gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh mới với diện tích khoảng 300 ha. Đồ án quy hoạch này do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh chủ trì và đến nay đã trễ hẹn so với thời gian dự kiến hoàn thành.

Khu Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Long An cũ được quy hoạch năm 2014, điều chỉnh lần cuối năm 2022 với diện tích 24,5 ha tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 1, thuộc phường Long An. Đã có 3/9 công trình trong đó được đưa vào sử dụng ẢNH: BẮC BÌNH

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã có Tờ trình số 2887/TTr-UBND ngày 24.6 xin Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Vị trí được chọn nằm ở khu vực Tây Nam đô thị Hậu Nghĩa, hướng ra sông Vàm Cỏ, với quy mô đầu tư sơ bộ 100 - 150 ha.

Tổng mức đầu tư được tỉnh Tây Ninh khái toán (theo suất đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành) khoảng 8.017 tỉ đồng. Tỉnh đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công - tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), dùng quỹ đất đối ứng từ dự án Khu đô thị mới Long Hựu (thuộc khu vực các xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ) để hoàn vốn.

Nhiều tòa nhà cơ quan ngành dọc của Trung ương đặt tại tỉnh Tây Ninh gồm Tòa án, Viện KSND, Bảo hiểm xã hội, Thuế, Hải quan... gần Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Long An cũ đã được đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây ẢNH: BẮC BÌNH

Phản hồi tờ trình của UBND tỉnh Tây Ninh, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, khẳng định chủ trương thực hiện dự án nêu trên không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh quyết định việc đầu tư xây dựng dự án theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, không để ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác, chống lãng phí, tiêu cực theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2.4.2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16.4.2026 của Chính phủ.