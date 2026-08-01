Vì sao phải gia hạn gói thầu tư vấn quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị Tây Ninh?

Ngày 1.8, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết sở này vừa có văn bản gia hạn thời điểm đóng thầu đối với gói thầu tư vấn lập quy hoạch phân khu khu vực định hướng hình thành Khu đô thị Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh mới tại khu vực Hiệp Hòa - Hậu Nghĩa - Hòa Khánh.
Cụ thể, theo văn bản do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ký, tại thời điểm đóng thầu 8 giờ ngày 28.7, gói thầu này không có nhà thầu nào tham dự. Bên mời gói thầu thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 10.7.
Căn cứ khoản 4 điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn luật Đấu thầu, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến 8 giờ ngày 7.8.
Gói thầu tư vấn nói trên phục vụ việc lập quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 với quy mô khoảng 3.358 ha tại khu vực Hiệp Hòa - Hậu Nghĩa - Hòa Khánh (thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ); trong đó bao gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh mới với diện tích khoảng 300 ha. Đồ án quy hoạch này do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh chủ trì và đến nay đã trễ hẹn so với thời gian dự kiến hoàn thành.
Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã có Tờ trình số 2887/TTr-UBND ngày 24.6 xin Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Vị trí được chọn nằm ở khu vực Tây Nam đô thị Hậu Nghĩa, hướng ra sông Vàm Cỏ, với quy mô đầu tư sơ bộ 100 - 150 ha.
Tổng mức đầu tư được tỉnh Tây Ninh khái toán (theo suất đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành) khoảng 8.017 tỉ đồng. Tỉnh đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công - tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), dùng quỹ đất đối ứng từ dự án Khu đô thị mới Long Hựu (thuộc khu vực các xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ) để hoàn vốn.
Phản hồi tờ trình của UBND tỉnh Tây Ninh, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, khẳng định chủ trương thực hiện dự án nêu trên không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh quyết định việc đầu tư xây dựng dự án theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, không để ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác, chống lãng phí, tiêu cực theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2.4.2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16.4.2026 của Chính phủ.
Sở Tài chính Tây Ninh đề xuất sử dụng tiền thu từ Long Hựu cho dự án khác
Trước đó, ngày 15.7, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh có công văn báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh xem xét đề xuất của các Công ty CP Vinhomes, Công ty CP đầu tư và kinh doanh Nam An, Công ty CP đầu tư phát triển thương mại Long Sơn, Công ty nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương Lai (gọi tắt là liên danh Vinhomes - Nam An - Long Sơn - Tương Lai) liên quan đến số tiền dự kiến thu được từ dự án Khu đô thị mới Long Hựu.
Theo đề xuất của liên doanh 4 nhà thầu và kết quả tính toán sơ bộ của Sở Tài chính Tây Ninh, giá trị quỹ đất đối ứng thuộc Khu đô thị mới Long Hựu ước tính khoảng 18.000 - 20.000 tỉ đồng. Con số này được đánh giá là tương đương và cân đối với tổng mức đầu tư phần xây lắp của cả 2 dự án (khoảng 18.589 tỉ đồng, gồm 16.512 tỉ đồng của trục Long An - Tân Ninh và 2.077 tỉ đồng của trục Đức Hòa giai đoạn 1).
Sau khi rà soát, Sở Tài chính Tây Ninh khẳng định đề xuất của liên doanh nhà đầu tư là có cơ sở pháp lý để thực hiện. Từ đó, sở này đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chấp thuận cho liên danh do Vinhomes đứng đầu được nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư theo hình thức BT đối với 2 trục giao thông xương sống nêu trên.
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