Vì sao Quảng Ninh tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước?

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho hay, đây là kết quả từ sự chỉ đạo khoa học, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng đó là tinh thần kỷ luật, đồng tâm của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là khi Quảng Ninh bước vào vị thế mới - trở thành thành phố.

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP ẢNH: TTXVN

Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả

Chia sẻ tại cuộc họp giao ban báo chí sáng 13.10, bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết, để đạt được kết quả như trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chủ đề công tác năm 2026 rất sát; đó là "đột phá trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương".

Với các nội dung kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, địa phương đều xây dựng phương án triển khai, nhưng không chung chung mà có chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, đo đếm và kiểm tra được.

"Chúng tôi coi trọng vấn đề rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả", bà Hạnh chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh công tác đánh giá KPI và điều hành sẽ được tính toán chi tiết đến từng số liệu.

Một kinh nghiệm nữa giúp Quảng Ninh thành công, đó là vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. UBND thành phố đã ban hành 64 quyết định phân cấp và ủy quyền cho cấp sở và cấp địa phương; đặc biệt là xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng tháng.

"Có những tháng nhập khẩu gặp khó khăn, thuế tăng cao một chút, lĩnh vực nhập khẩu có khó khăn thì phải thúc đẩy tăng trưởng ở lĩnh vực khác", bà Hạnh nói.

Để Quảng Ninh vào top đầu về tốc độ tăng trưởng, cũng không thể không nhắc tới yếu tố quy hoạch. Theo bà Hạnh, thành phố đã phê duyệt và điều chỉnh rất nhiều quy hoạch, đây là những định hướng quan trọng để đẩy mạnh tái cấu trúc không gian phát triển, phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch, dịch vụ, công nghiệp, logistics và kinh tế biển.

Vẫn theo bà Hạnh, với việc Quốc hội thông qua nghị quyết đưa Quảng Ninh từ tỉnh lên thành phố, dù mới chỉ hơn 1 tháng nhưng các nguồn lực, nhà đầu tư đến tìm hiểu tăng rất nhiều.

Song hành với đó, thành phố cũng tập trung xây dựng các đề án chiến lược để triển khai thực hiện, nổi bật như đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển TP.Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới, thí điểm khu kinh tế đặc biệt, phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, sản phẩm du lịch đêm, hoặc thí điểm bệnh viện và trường học xã hội chủ nghĩa…

Hội nghị giao ban báo chí sáng 13.10 ẢNH: QUỐC HỘI

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc làm việc chuyên đề với từng nhóm doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội.

"Vướng mắc ở đâu cũng có, nhưng vấn đề chúng ta ứng xử và giải quyết dứt điểm sẽ đưa được các nguồn lực đầu tư sớm đi vào có hiệu quả", bà Hạnh nói.

Quảng Ninh cũng xác định giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư.

Trên địa bàn có hàng trăm dự án cần giải phóng mặt bằng, nhưng thành phố lựa chọn 32 dự án động lực với tổng diện tích gần 10.000 ha để tập trung nguồn lực triển khai. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại nhóm dự án này đã hoàn thành khoảng 90%, tương đương 9.000 ha. Việc tạo được quỹ đất sạch có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư "xuống vốn được ngay".

Một số giải pháp khác được Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh như đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tập trung thi công các dự án trọng điểm. Cùng đó là tổ chức khởi công rất nhiều dự án hạ tầng trọng điểm tạo động lực tăng trưởng như dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, điện gió Quảng Ninh 1 và nhiều dự án khác.

Đồng thời, nghiên cứu thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa kết nối vùng như tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, cầu Bắc Luân 3, phương án chuyển đổi công năng khu bến cảng Cái Lân gắn với phát triển khu bến cảng mới, nghiên cứu phát triển hệ thống cảng biển quy mô lớn tại khu vực Con Ong - Hòn Nét…