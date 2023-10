Vì sao TP.HCM âm u từ sáng đến trưa?

Mấy ngày qua, TP.HCM không có nắng gắt, tiết trời tương đối dễ chịu. Đến sáng nay, trời có mù nhẹ, âm u và gió nhẹ tạo cảm giác thoải mái. Đây cũng là kiểu thời tiết thường gặp ở TP.HCM, Nam bộ vào thời điểm những tháng cuối năm.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua khu vực nam Trung bộ nối với vùng áp thấp hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển về phía vùng biển các tỉnh Trung Trung bộ, gió tây - tây nam hoạt động trên khu vực Nam bộ có cường độ yếu đến trung bình nên trời âm u.

TP.HCM âm u lúc giữa trưa Vũ Phượng

Chính hình thế này làm nhiệt độ lúc 8 giờ sáng nay ở TP.HCM là 27oC (giảm 2oC so với hôm trước), trời nhiều mây, nắng yếu gián đoạn, không mưa.

Theo dự báo, ngày mai 17.10 sẽ có cơn mưa nên sau mưa mây sẽ giảm, về ban ngày trời bớt âm u hơn.



Trước đó, ngày hôm qua, TP.HCM có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to ở các quận, huyện phía bắc và cục bộ có mưa rất to, các khu vực còn lại có mưa rào rải rác.

Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 33oC, thấp nhất là 25oC, độ ẩm thấp nhất hôm qua 63%; còn tại Nhà Bè ngày hôm qua nhiệt độ cao nhất 32,5oC, thấp nhất 25,5oC.

Ngày hôm qua, TP.HCM cũng ghi nhận mưa to ở Củ Chi với tổng lượng mưa 24 giờ lên đến 113,4 mm, trạm Phạm Văn Cội 57,6 mm, An Phú 59,6 mm và Hóc Môn 47,2 mm.

Hôm nay, toàn khu vực Nam bộ trời nhiều mây, nắng yếu gián đoạn, có mưa rào nhẹ vài nơi ở miền Tây và ven biển phía đông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung bộ nối với vùng áp thấp hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông có xu hướng mạnh lên. Gió tây - tây nam trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình.

Trời âm u có gió nhẹ làm nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM hôm nay dự báo là 31 độ C Vũ Phượng

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Ngày có lúc giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 32oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ thấp nhất 25oC, cao nhất 30oC (trừ trung tâm cao nhất 31oC).

Từ 48 - 72 giờ tới, rãnh áp thấp nâng dần trục lên phía bắc qua khu vực Trung Trung bộ. Gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình trên khu vực Nam bộ.



Dự báo thời tiết Nam bộ giảm mưa dần, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét; ngày nắng gián đoạn.