Vì sao TP.HCM chưa chi tiền hỗ trợ cho hàng trăm chủ tàu cá?

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48 về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Theo đó, mỗi năm, tàu cá có công suất từ 90 - 700 CV trở lên tham gia đánh bắt xa bờ được Nhà nước hỗ trợ tối đa 4 chuyến biển, với số tiền hỗ trợ từ 22 - 100 triệu đồng/chuyến.

Các chủ tàu cá phường Vũng Tàu phản ánh với PV Báo Thanh Niên việc nhà nước chậm chi trả tiền hỗ trợ theo Quyết định 48 ẢNH: BÌNH XUYÊN

Thực hiện quyết định này, hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là các xã Long Hải, Bình Châu và phường Vũng Tàu, TP.HCM) đã đăng ký đánh bắt tại các vùng biển nhà giàn DK1, Hoàng Sa và Trường Sa.

Sau mỗi chuyến biển, chủ tàu cá được Nhà nước chi tiền hỗ trợ đầy đủ. Từ năm 2011 - 2021, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 2.715 lượt tàu cá đăng ký thực hiện Quyết định 48 và được nhận hỗ trợ gần 770 tỉ đồng tiền dầu.

Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, tàu cá ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đánh bắt hải sản theo Quyết định 48 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều chủ tàu cá do nợ nần, không có kinh phí phải nằm bờ.

Ông Huỳnh Văn Mùi (ở phường Vũng Tàu), chủ tàu cá BV 98689 TS, cho biết tàu cá của mình đang nằm bờ vì không có tiền để mua dầu, thuê nhân công ra biển.

"Từ năm 2023 đến nay, Nhà nước chưa hỗ trợ kinh phí cho tôi và nhiều chủ tàu cá khác. Mỗi chuyến đi biển tốn tiền dầu, tiền ứng trước cho nhân công rất nhiều. Tất cả tiền này tôi phải vay mượn. Giờ đây tôi không còn khả năng gồng gánh nợ và vay tiền mua dầu, trả tiền nhân công nên tàu phải nằm bờ", ông Mùi ngậm ngùi.

Theo ông Mùi, số tiền Nhà nước chưa chi trả hỗ trợ cho ông theo Quyết định 48 từ năm 2023 đến nay là gần 1 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Luyến (ở phường Vũng Tàu) có 2 tàu cá. Từ năm 2023 đến nay gia đình bà Luyến cũng chưa nhận được 2,1 tỉ đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước.

"Mỗi chuyến biển tôi phải tính tiền hết cho nhân công. Số tiền đổ dầu, trả nhân công tôi phải vay mượn bên ngoài. Hiện tàu của tôi không có tiền đổ dầu nên không đánh bắt hải sản theo Quyết định 48 nữa", bà Luyến nói.

Đại biểu HĐND kiến nghị hỗ trợ tiền cho ngư dân

Không chỉ có chủ tàu cá ở phường Vũng Tàu mà chủ tàu cá các xã Long Hải, Bình Châu cũng chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Quyết định 48 từ năm 2023 đến nay.

Nhiều tàu cá nằm bờ hoặc không đánh bắt hải sản theo Quyết định 48 ẢNH: NGUYỄN LONG

Các chủ tàu cá chia sẻ, do chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Quyết định 48 nên hiện nay nhiều tàu cá phải nằm bờ, một số thì bán tàu, số khác không còn đánh bắt hải sản xa bờ nữa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, ngày 6.10.2025, sở đã hoàn tất thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác vùng biển xa trong năm 2023 và trình UBND TP.HCM phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 48.

Ngày 18.11.2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đã tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, UBND các xã, phường, báo cáo UBND thành phố về việc đề nghị phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho ngư dân theo Quyết định 48 nhưng đến nay chưa được UBND thành phố xem xét, phê duyệt hỗ trợ ngư dân.

Ngày 16.12.2025, Tổ đại biểu số 36 - HĐND TP.HCM có văn bản gửi Thường trực UBND thành phố kèm theo đơn của tập thể ngư dân xã Long Hải, kiến nghị chi trả tiền hỗ trợ dầu cho các ngư dân trên địa bàn xã Long Hải từ năm 2023 đến nay theo Quyết định 48.

Ngày 29.12.2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nhận được kiến nghị của tập thể ngư dân phường Vũng Tàu, đứng đơn là ông Huỳnh Văn Mùi, kêu cứu về việc chi trả hỗ trợ kinh phí tham gia khai thác vùng biển xa theo Quyết định 48.

Ngày 31.12.2025, khoảng 20 ngư dân xã Bình Châu đã kéo đến UBND xã này đề nghị trả lời về việc hỗ trợ kinh phí nhiên liệu từ năm 2023 theo Quyết định 48 đến nay vẫn chưa được nhận.

Theo ý kiến của các ngư dân, việc chậm trễ chi trả tiền hỗ trợ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, chi trả các khoản nợ về chi phí xăng dầu, chi phí lương thực thực phẩm và các chi phí hậu cần khác.

UBND xã Bình Châu đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác vận động, tuyên truyền cho bà con ngư dân được biết về tình hình chi trả kinh phí hỗ trợ nhiên liệu nói trên và yêu cầu bà con không được tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự.

Ngày 5.1.2026, UBND xã Bình Châu có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM báo cáo vụ việc người dân kéo đến UBND xã như nêu trên.

Để có cơ sở trả lời kiến nghị Tổ đại biểu số 36 - HĐND TP.HCM, ngư dân các xã Long Hải, Bình Châu, phường Vũng Tàu về nội dung kiến nghị trên, ngày 13.1.2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM sớm xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48.